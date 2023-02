Panorama Bratislavy má dokreslit další stometrová budova. V centru nabídne bydlení pro stovky lidí

Nivy Tower, Panorama City nebo Tower 115. Bratislava má už teď několik budov, které rostou do výšky přesahující sto metrů, některé další se staví nebo projektují. V příštím roce chce v centru slovenského hlavního města začít budovat nový vícefunkční komplex také tuzemská investiční skupina DRFG. Vstupuje totiž do projektu Ister Tower slovenského developera The Galata Group. Dominantou bude stometrová budova s třiatřiceti patry a celková hodnota záměru má dosáhnout téměř šesti miliard korun. V současné době se dokončuje projekt pro stavební povolení a v dalším kroku bude vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele prací.

„Celý projekt je pro nás extrémně zajímavý, protože nabízí unikátní kombinaci prémiové lokality s relativní cenovou dostupností pro budoucí majitele jednotek. To společně s výhodným eurovým financováním pro naši skupinu vedlo k našemu rozhodnutí do projektu vstoupit. Na Slovensku máme plány být i v budoucnu aktivní,“ uvedl ředitel DRFG Real Estate Josef Šilhánek. Co přesně bude zmíněná cenová dosažitelnost bytů znamenat, zatím není jasné, ale Ister Tower podle české firmy nemá cílit pouze na nejluxusnější segment zákazníků, ale měl by nabídnout „relativně dostupné bydlení“ také pro střední třídu.

K dispozici tak nebudou pouze klasické investiční byty typu 2+kk, ale také větší byty s více jak 80 metry čtverečními. V celém komplexu má být přibližně 500 rezidenčních jednotek a také komerční prostory. Hlavní stometrovou budovu totiž doplní ještě dva menší apartmánové byty. Návrh projektu si vzala na starost slovenská architektonická kancelář A1 Architecture, která chtěla zaujmout i samotnou fasádou budovy. Ta má svou dynamikou připomínat nedaleký Dunaj a jeho meandry. Odkazuje na něj i samotný název komplexu, protože Ister je starým označením zejména dolního Dunaje.

Zahájení výstavby je aktuálně naplánováno na první polovinu roku 2024, její dokončení pak o tři roky později. „Mám radost, že jsme vybrali do projektu Ister Tower obchodního partnera, se kterým sdílíme stejnou vizi. Projekt budeme nyní společně s novým partnerem směřovat do úspěšného cíle. Díky tomuto kroku budeme moci posílit rozvoj našich dalších aktivit, jako je například velký areál ‚Drutechny‘ v bratislavském Ružinově, nákupní centrum v Piešťanech a další stavby v zahraničí,“ dodává Matúš Trajter, majitel The Galata Group, která pro stometrovou budovu získala územní rozhodnutí.

Pro DRFG představuje Ister Tower vstup na slovenský trh v oblasti rezidenčních a vícefunkčních projektů, v komerčním odvětví se již podílí na stavbě logistického parku v Levici ve spolupráci se společností Panattoni. V České republice staví rodinné domy u golfového hřiště v Kunětické hoře či rezidence Green Mladá Boleslav, velký víceúčelový komplex chce postavit u olomouckého nádraží a za sebou má stavbu logistického parku v Týništi nad Orlicí. Na výstavbě několika dalších logistických parků se pak podílí nejen v Česku, ale také v Polsku.