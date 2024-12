Papež elektricky a ve stylu. František má nový papamobil vycházející z božského „Géčka“

Uložit 0

Pokud se vám někdy honí hlavou, jak budou u nebeské brány posuzovat, že jste střídali vozy jak na běžícím pásu, můžete být v klidu. Sám papež František to nemá jinak. Za poslední roky měl hned několik papamobilů vycházejících z nejrůznějších modelů. Ten poslední je ale opravdu stylový. Jeho Svatost bude jezdit v upraveném Mercedesu G-Class na elektrický pohon.

Mimo tradiční bílé je oblíbenou barvou papeže Františka také barva zelená, na kterou se v poslední době ve jménu udržitelnosti snaží přemalovat celou řadu aktivit Vatikánu. S tím je spojena také volba posledních papamobilů, kdy František sahá buď po dostupných modelech, jako je Duster od Dacie, nebo ekologických, jako je vodíková Toyota Mirai. Vatikán zároveň uzavřel dohodu s Volkswagenem, který mu dodává plně elektrické modely z rodiny ID. A nyní bude čistě elektricky jezdit i přímo sám papež.

K tomu mělo dojít již před několika lety, kdy měl začít využívat elektrický papamobil vycházející z modelu Fisker Ocean. Nicméně celý Fisker šel nedávno ke dnu a podle recenzí vozu by s ním měl papež víc starostí než zábavy. Možná i proto se nyní František rozhodl sáhnout po osvědčené klasice v podobě elektromobilu od značky Mercedes-Benz.

Ten s Vatikánem pojí dlouhá historie, Mercedes sem dodává vozy dlouhých 94 let. Jako první jeho služby využil papež Pius XI., který v roce 1930 začal využívat sedan Nürburg 460 Pullman. Mercedes-Benz třídy G, tedy automobil stavěný pro zdolávání i těch nejzapeklitějších překážek a terénů, začal jako první využívat papež Jan Pavel II.

Mercedes nedávno představil nejnovější verzi „Géčka“, která dostala premiérově také čistě elektrický pohon, a tak nebylo dlouho nutné rozmýšlet, co by měl být další papežův povoz. Tuto novinku jsme již otestovali – a papež se má rozhodně na co těšit.

Speciálně upravený G-Class byl Františkovi po dlouhých přípravách předán generálním ředitelem Mercedesu ve čtvrtek. Automobilka totiž musela vůz upravit tak, aby splňoval náročné podmínky Vatikánu. Tak například pohon se musel uzpůsobit nejčastějšímu využití papamobilu, tedy pomalým jízdám během nejrůznějších defilé.

Celý vůz byl také oděn do perleťově bílého laku, jak se u papamobilu sluší a patří. Samozřejmě byla upravena i zadní část vozu tak, aby sloužila pro potřeby přehlídek. Na místech, kde je klasicky podlaha, zadní sedadla a nákladový prostor, jsou nyní nástupní schůdky, červený koberec a jedno velké otočné křeslo pro papeže, který je kvůli zdravotním komplikacím upoután na vozík. To doplňují další dvě menší křesla. Nechybí ani rámová konstrukce se střechou z plexiskla určenou pro ochranu svatého otce.