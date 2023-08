PayPal představil vlastní stablecoin PYUSD. Revoluce to není, ale pro adopci krypta může udělat hodně

Globální platební společnost PayPal minulý týden rozvířila vody finančních technologií a kryptoměn, když oznámila, že hodlá ve spolupráci se společností Paxos spustit vlastní stablecoin. Jmenuje se PayPal USD (PYUSD), bude vázaný na americký dolar v poměru 1:1 a krytý americkými dolary a státními dluhopisy. Co to přesně znamená pro PayPal i jeho uživatele a jak to ovlivní adopci kryptotechnologií běžnou společností?

V první řadě je třeba říct, že nejde o žádné nováčky na trhu. Paxos je americká společnost, která se specializuje na technologie a produkty kolem blockchainu a s největší kryptoměnovou směnárnou Binance vydává stablecoin BUSD, což je čtvrtý největší stablecoin, co se týče množství tokenů v oběhu. První kontakt s kryptoměnami to není ani pro PayPal, který již v minulosti opět ve spolupráci s Paxosem umožnil „platby“ kryptoměnami a jeho Cryptocurrency Hub je jakási obdoba kryptoměnové peněženky.

Jaká bude nová kryptoměna?

Po technické stránce mnoho novinek od PYUSD neočekávám. Sám nejsem blockchainový developer, ale z reakcí, které jsem viděl u renomovanějších a technické stránky znalých komentátorů, se PYUSD od velkých stablecoinů, jako je USDT, USDC a BUSD, příliš lišit nebude. Ostatně se bude jednat o ERC20 token, tedy token vydaný na blockchainu etherea, a od obecných standardů a dobré praxe ostatních stablecoinů by se příliš odchylovat neměl.

Co je stablecoin? Stablecoin je dle výkladu ČNB digitální žeton (token) mající sloužit jako digitální platidlo se stabilní hodnotou v konvenčním měnovém vyjádření, zpravidla budťo díky přímému navázání na jedno či několik konvenčních aktiv, nebo alespoň díky krytí takovým aktivem či aktivy. Většina stablecoinů funguje na principu blockchainu, což investorům umožňuje snáze s nimi obchodovat na kryptoburzách.

Koneckonců technické inovace a přelomová řešení nepřináší jen užitek, jak jsme se mohli přesvědčit v případě obřího krachu projektu TerraUSD (Luna). Krom toho vydavatelem kryptoměny PYUSD není společnost PayPal, ale společnost Paxos, a uživatelé PYUSD budou podléhat stejným obchodním podmínkám jako uživatelé BUSD.

Mohlo by se zdát, že revoluční bude možné využití kryptoměny. Vedle tradičního užití, kdy způsobilí američtí zákazníci PayPalu budou moci převádět PayPal USD mezi účtem PayPalu a externími peněženkami, posílat platby PYUSD a směňovat ho za libovolnou z podporovaných kryptoměn PayPalem, budou moci stablecoinem „platit“ za nákupy. Možnost zvolit platbu kryptoměnou získají v rámci kroku „Checkout“.

Cryptocurrency Hub je důležitější

PayPal není na poli kryptoměn žádným nováčkem, možnost „platby“ kryptoměnou integroval pro americké zákazníky již v roce 2021. Založení vlastního stablecoinu je tedy jen dalším krokem, jak získat tržní podíl na poli kryptoměn, a je v souladu s dlouhodobým cílem společnosti stát se World’s Leading Digital Wallet, tedy přední světovou digitální peněženkou, jak PayPal uváděl už ve svém výročním reportu za rok 2021.

Je tedy logické, že s těmito ambicemi nemohou svět kryptoměn ignorovat. Z pohledu kryptoměnové adopce nicméně bylo přelomovou událostí spíš zřízení tzv. Cryptocurrency Hubu, který funguje podobně jako kryptoměnová peněženka a pro způsobilé americké klienty nabízí několik funkcionalit:

Provádět „platbu“ kryptoměnami. Slovo platba jsem dal záměrně do uvozovek vzhledem k tomu, že dle obchodních podmínek dojde v rámci „platby“ kryptoměnami nejprve k prodeji kryptoměny a následně převedení fiat měny na účet obchodníka. O placení kryptoměnami v pravém slova smyslu se tedy nejedná. Nakupovat a prodávat kryptoměny. PayPal funguje obdobně jako kryptoměnová směnárna, můžete si od něj koupit nebo mu prodat kryptoměnu podobně jako na burzách nebo ve směnárnách. Uživatel zadá, za kolik dolarů chce krypto nakoupit, PayPal mu sdělí, kolik kryptoměny za prostředky dostane, a uživatel transakci následně potvrdí. Prodej funguje obdobně. Směňovat kryptoměny mezi sebou. Uživatelé mohou měnit kryptoměny pouze za PYUSD, nebo PYUSD měnit za jiné kryptoměny. Nutno podotknout, že opět nejde o směnu jako takovou, ale vždy dojde nejprve k prodeji jedné kryptoměny za fiat měnu a následně k nákupu druhé kryptoměny. Posílat kryptoměny uživatelům Cryptocurrency Hubu i externím peněženkám. Transakce mezi uživateli Cryptocurrency Hubu neproběhnou na blockchainu, nebude tedy účtován žádný poplatek síti, což by mohlo být velice atraktivní během dalšího růstu trhu, až poplatky na síti etherea opět vystřelí do nebes. Přijímat kryptoměny od ostatních uživatelů Cryptocurrency Hubu i od externích peněženek. Nutno podotknout, že při přijetí transakce PayPal provede kontrolu rizika a compliance včetně kontroly sankčních seznamů a prostředky nebudou uživateli připsány, dokud nebudou kontroly dokončeny.

PayPal tedy funguje jako jakási jednoduchá směnárna, platební brána a pravidla platebního styku plně dodržující kryptoměnová peněženka. Z výčtu funkcionalit Cryptocurrency Hubu a kryptoměny PYUSD můžeme vidět, že zavedení stablecoinu je dalším krokem, jak integrovat technologii blockchainu a svět kryptoměn do obchodního modelu PayPalu.

Bude o něco takového zájem?

Je zřejmé, že PayPal jako dominantní globální platební služba může udělat pro kryptoměnovou adopci opravdu hodně. Jen za rok 2022 PayPal zprocesoval závratných 22,3 miliardy transakcí v objemu 1,36 bilionu dolarů, což je více než současná tržní kapitalizace celého trhu kryptoměn. Využívalo ho přitom 435 milionů uživatelů a obchodníků.

Dle průzkumu z roku 2020 použilo 17 procent oslovených respondentů PayPal k nákupu kryptoměn a 65 procent z nich chtělo bitcoin využít k „platbě“ obchodníkům využívajícím PayPal. Tato čísla svědčí o tom, že mezi uživateli byl v minulosti o používání kryptoměn zájem. Předpokládám, že v důsledku dlouhotrvajícího medvědího trhu zájem sice opadl, přesto se jedná o velice optimistická čísla.

Pokud v budoucnu PayPal změní způsob, jakým „platby“ kryptoměnami probíhají, na klasické on-chain platby, bude se jednat o zatím asi největší krok k adopci kryptoměn veřejností, což by navíc dramaticky zvýšilo cenu některých kryptoměn – zejména etherea, jak uvedli také analytici JPMorgan, pokud by PayPal protežoval užívání PYUSD.

On-chain a off-chain platby On-chain transakce jsou zaznamenány a ověřeny v blockchainu. Nabízejí bezpečnost a transparentnost, protože jakmile jsou ověřeny a zaznamenány v síti blockchain, nelze je změnit. Off-chain transakce neprobíhají v síti blockchain, ale místo toho se uskutečňují v jiném elektronickém systému, jako je například PayPal.

V současnosti však služba PayPalu naráží hned na několik problémů. Způsob, jakým dochází k nákupu a směně, je téměř jistě předmětem daně, což výrazně snižuje incentivy používat kryptoměnu pro placení – uživatel totiž musí „nákup“ přes PayPal uvést do daňového přiznání a zaplatit daň ze zhodnocení, které kryptoměna dosáhla. Vedle toho je pro někoho pohybujícího se v prostředí kryptoměn problematický způsob, jakým jsou kryptoměny drženy.

Nedrží je samotný PayPal, ale další poskytovatelé služeb, zejména Paxos. Zároveň než uživatelé získají přístup do Cryptocurrency Hubu, musí uvést své jméno, adresu, datum narození a daňově identifikační číslo, tedy projít procesem známým jako KYC (Know Your Customer), který je sice v kryptosvětě již rozšířen, skalním fanouškům však vadí.

Podmínkou užívání Cryptocurrency Hubu zároveň je, že uživatel má „v pořádku“ („in good standing“) také klasický účet na PayPalu a tzv. „Balance Account“, což právem vyvolává mnoho otázek, kdy může PayPal nakládání s kryptoměnami zamezit. Firma si navíc vyhrazuje právo při porušení rozsáhlých a často velice obecných smluvních podmínek omezit uživatelům přístup do Cryptocurrency Hubu, prodat či přesunout uživatelem držené kryptoměny, či je dokonce zabavit, pokud je PayPal přesvědčen, že došlo k porušení pravidel o financování terorismu nebo praní špinavých peněz.

Další centralizovaný stablecoin

Vedle výše popsaných problémů, které se vztahují jak na užívání PYUSD, tak na službu Cryptocurrency Hub jako takovou, spatřuje mnoho komentátorů riziko v centralizovaném charakteru stablecoinu PYUSD. Aby bylo jasno, ostatní velké stablecoiny jako USDT, USDC a BUSD mají také centralizovanou strukturu, centrální autorita tedy může například zmrazit prostředky, které jsou drženy na určité adrese.

Mnoha bitcoinovým maximalistům a dalším „kryptoměnovým puritánům“ je obecně myšlenka centralizovaného stablecoinu cizí a ostatní se v rozhodování, zda použít ten který stablecoin, řídí mimo jiné tím, kdo za stablecoinem stojí. Vzpomeňme na zapálené debaty o tom, že společnost Tether vydávající USDT je insolventní a ve skutečnosti nemá prostředky na směnu všech USDT za dolary, které patří mezi nejznámější a nejtrvalejší krypto FUDy (strach, nejistota, pochyby) a periodicky se objevuje alespoň jednou do roka, spíše několikrát do měsíce.

Kdo stablecoin vydává a „ručí“ za to, že je kryptoměna opravdu kryta v poměru 1:1, je tedy zcela zásadní. V případě Tetheru, ačkoli je to neregulovaná společnost, navíc stále bez slibovaného auditu, nikdo asi nepochybuje o tom, že je v jejím zájmu vytvořit co nejrozšířenější stablecoin a zajistit, aby k zásahům do transakcí docházelo co nejméně.

V případě PayPalu je však komunita právem ostražitá. Není tomu ani rok, co se PayPal pokusil přijít s úpravou smluvních podmínek, v rámci kterých mohl svým klientům, vedle zmrazení či zastavení platby a zrušení účtu, udělovat pokuty, pokud by porušili podmínky platformy šířením dezinformací. Po veřejném pohoršení PayPal ustoupil a kontroverzní ustanovení z podmínek vyškrtl, aktivně však zrušil účty některým organizacím a osobám, které podle něj šířily dezinformace o covidu.

Foto: PayPal PayPal spouští stablecoin PayPal USD

Netřeba asi zdůrazňovat, že kryptoměnová komunita je na podobné podmínky a zásahy velice citlivá, jelikož odporují základním myšlenkám, na kterých je svět kryptoměn postaven. Byl bych tedy velice překvapen, kdyby se v komunitě dostalo novému stablecoinu vřelého přijetí. PayPal ale naštěstí není omezen jen na kryptoměnovou komunitu. Předpokládám, že se zcela vyhne zavedenému obchodnímu modelu, kdy stablecoiny soupeří o to, jak zvýšit svůj podíl na spekulativních obchodech na kryptoměnových burzách.

Konečně pořádná adopce

Je otázkou, jak k využití stablecoinu a jeho implementaci do platebního systému PayPal přistoupí. Vše se bude patrně odvíjet od toho, jaký se PayPalu podaří vzbudit zájem u zákazníků. Potenciál je nicméně obrovský. Pro hodnocení si ovšem budeme muset počkat a doufat, že PayPal neprovede obdobnou botu jako s již zmíněnými pokutami. Jinak by to naopak mohl být velký krok zpět.

Každopádně se ukázalo, že PayPal je přesvědčen o pokračování trendu přesunu plateb a života do digitální sféry. Pečlivě jistě zvážil možná reputační a regulatorní rizika, přece jen je celá firma kotovaná na americké burze cenných papírů Nasdaq. V tomto ohledu nezbývá než doufat, že se PYUSD nestane terčem amerických regulátorů obdobně jako stablecoin BUSD, rovněž vydávaný společností Paxos.

Ať už si myslíte o stablecoinu PYUSD cokoli, měli byste mu přát úspěch. Úspěšné etablování PYUSD jako platební metody a jeho rozšíření mezi veřejnost by mohlo působit jako katalyzátor pro vstup dalších hráčů do světa kryptoměn. Jeho krach by naopak mohl velké množství společností od vstupu do světa kryptoměn odradit. Vše ukáže čas a je jen na PayPalu, jak se k adopci kryptoměn postaví.