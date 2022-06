Připravil lidi o desítky miliard a otřásl kryptosvětem. Po velkém krachu teď projekt Terra opět ožívá

Bernie Madoff v roce 2009 připravil investory o 60 miliard dolarů a byl odsouzen na 150 let vězení. Do Kwon v roce 2022 připravil investory o 60 miliard dolarů poté, co se kryptoměna Luna propadla na 0 dolarů, aby následně vytvořil Lunu 2.0. Právě takové srovnání neslavně proslulého investičního bankéře, který se postaral o největší zpronevěru v dějinách Spojených států, s jihokorejským vývojářem, jenž se zase postaral o dosud jeden z největších krachů v kryptosvětě, koluje v posledních dnech po internetu. Do Kwon totiž na krach rychle zapomněl a ve svém projektu pokračuje.

Co se vlastně s kryptoprojektem Terra stalo a jak to pokračuje dál? Celou situaci bedlivě sledují Petr Fiala a Petr Hotovec z technologické společnosti SoftVision, která vyvíjí systém automatizovaného algoritmického obchodování a nedávno spustila regulovaný hedge fond p-hat, přičemž i ten využívá plně automatizovaný systém k obchodování kryptoměn. V komentáři pro CzechCrunch nyní vysvětlují, jak se projekt Terra znovuzrodil a jestli mu ještě vůbec jde důvěřovat.

***

Od pádu kryptoměny Terra (Luna) už uplynuly více než tři týdny a zatím to vypadá, že námi vyslovená predikce o nalezení nové zůstatkové hodnoty limitně blízko číslu 0 se ukázala jako správná. Od uveřejnění našeho prvního komentáře se spustila další lavina propadů, během kterých Terra ztratila dalších 99,9 % a v současnosti se obchoduje za zhruba jednu setinu centu amerického dolaru ($0,0001).

Pro srovnání – přesně před měsícem, tedy 1. května, se obchodovala za zhruba 80 amerických dolarů. Za jediný měsíc ztratila neuvěřitelných 99,9999 %. Prostou matematikou tedy můžeme dojít k závěru, že aby investor, který kryptoměnu Terra držel k 1. květnu, dostal své peníze zpět, musela by vyrůst o neuvěřitelných 80 000 000 % (ano, není to překlep – osmdesát milionů).

Matematika je v tomto směru neúprosná, jednou ztracený kapitál je velice těžké získat zpátky, a jak nedávno napsal jeden z našich oblíbených myslitelů této doby, Nassim Taleb (autor knihy Černá labuť): „All that matters in finance is a drawdown“ (česky: „Všechno, na čem ve financích záleží, je drawdown“ – pokles od dosaženého maxima po své minimum).

Foto: Terraform Labs Zakladatelé Terraform Labs Daniel Shin a Do Kwon

Právě drawdown totiž ve svém důsledku slouží jako vodítko, kolik investor maximálně ztratil z nejvyšší dosažené hodnoty svého portfolia. A s drawdownem přes 99,9 % se Terra jeví jako čirý gamble. To si uvědomila i společnost Terraform Labs spolu se zakladatelem kryptoměny Do Kwonem a namísto snahy projekt zachránit ve stávající podobě přišli s novou kryptoměnou Terra (ano, jmenuje se stejně, ale jedná se o jinou kryptoměnu, jak vysvětlíme níže).

V klasickém světě financí by někdo s takovou reputací jen stěží mohl pomýšlet na to, že bude mít stále důvěru investorů. Světe div se, Do Kwonovi se to částečně povedlo. Během několika dní od fatálního propadu Terra a TerraUSD se Do Kwonovi a Terraform Labs podařilo přijít s plánem, jak kryptoměny „zachránit“.

Ve hře bylo více variant. Do Kwon se rozhodl pro záchranu komunity, na kterou je navázáno velké množství projektů. Takový krok dával oproti ostatním návrhům největší logiku. Řešení zahrnuje zejména následující kroky:

Vytvoření nové kryptoměny Terra (Luna), která je (prozatím) bez stablecoinu. Původní kryptoměna se přejmenovala na Terra Classic (Lunc) – původní blockchain s přetrvávajícími vadami tokenomiky a stablecoinem TerraUSD (nově pojmenovaným TerraClassicUSD).

Nově vytvořenou Terru obdrželi 28. května v různém poměru držitelé původních kryptoměn, které se dnes již jmenují Terra Classic a TerraClassicUSD. (Detailně je vše popsáno v návrhu od Do Kwona zde.)

Mezi tyto držitele bude nově vzniklá Terra uvolňována postupně v závislosti na tom, kolik kryptoměny Terra Classic původně drželi. Tím se má zamezit tomu, aby nedošlo k prodeji velkého množství kryptoměny Terra hned po spuštění, což by pravděpodobně vedlo k masivním prodejům a dalšímu krachu.

Dle slov Do Kwona je nově vzniklá Terra zaměřená na komunitu developerů napojených na blockchain Terra. Je to snaha zachránit komunitu a naakumulovaný lidský kapitál, který je s ekosystémem spojený.

Snahy Do Kwona a Terraform Labs se nyní upírají zejména na nově vzniklou Terru. Terra Classic a TerraClassicUSD budou stále existovat vedle nově vzniklé kryptoměny Terra, avšak budou upozaděny a osobně si myslíme, že časem zaniknou.

Nová Terra poběží na zcela jiném blockchainu, který s Terra Classic a TerraClassicUSD nebude mít kromě jména a lidí stojících za oběma projekty nic společného. Samotná komunita kolem Terry nyní tápá a většina projektů postupně migruje z Terra Classic na Terra. Zmatená však není jen komunita, ale také většina kryptoměnových burz, přičemž na většině nyní dochází k zalistování nově vzniklé Terry a na mnoha burzách Terra koexistuje s Terrou Classic.

Foto: CoinMarketCap Vývoj ceny kryptoměny Terra 2.0 (Luna) za poslední týden

Jak na původních kryptoměnách Terra Classic a TerraClassicUSD, tak na kryptoměně Terra dochází k zajímavým cenovým pohybům. Zatímco Terra Classic a TerraClassicUSD se denně hýbou o desítky procent nahoru a dolů, nově vzniklá Terra zaznamenala nejprve pád z 18 dolarů na 4, aby následně opět o více než 100 % posílila. Například během tohoto týdne došlo po zalistování na kryptoměnové burze Binance k nárůstu ceny kryptoměny Terra zhruba o 40 %, takže je stále velké množství lidí, kteří týmu Terraform Labs důvěřují.

Myslí to vážně?

Pokud jste dočetli až sem, jistě už nechcete v životě vidět žádnou variaci na slovo Terra. Pojďme se tedy po seznámení s dosavadním vývojem zaměřit na to, co můžeme kolem celého projektu v budoucnu očekávat. Koneckonců nic není starší než včerejší noviny.

Určitě jste si během čtení položili otázky jako: „Co se to v tom kryptu děje, jak může někdo vymazat 60 miliard dolarů tržní kapitalizace a za dva týdny spustit nový projekt a nejít místo toho do vězení?“ nebo „Proč vůbec pokračují dál, vždyť kdo by do toho mohl investovat?“ Pokud ano, tak nejste sami. Pojďme si tyto otázky blíže rozebrat.

Pro zkušené kryptoměnové harcovníky není pád kryptoměny z důvodu fatální chyby v blockchainu nebo v tokenomice (designu) kryptoměny ničím novým. Paralela se jistě nabízí s projektem BitConnect, který se zapsal do historie na konci minulého býčího cyklu, když v roce 2018 investory připravil o zhruba 3,5 miliardy dolarů.

BitConnect vykazoval – podobně jako ekosystém kryptoměny Terra – znaky takzvaného Ponziho schématu a pyramidové hry. Zejména základní rys, že investice původních investorů je zúročována na základě vkladů, kterými přispívají nově příchozí investoři. Celý systém funguje, dokud panuje všeobecná důvěra v další růst projektu, a velice rychle fungovat přestane v okamžiku, kdy se sentiment na trhu otočí. Podobné variace na Ponziho schéma jsou v kryptoměnovém prostředí velice častým jevem.

Ethereum ukazuje, že jde přežít

Je tedy projekt Terra mrtvý? Těžko říct. Pamětníci jistě vzpomenou, že fatální chybu v designu měla i druhá nejsilnější kryptoměna Ethereum a v létě roku 2016 kolem ní panovala podobná situace jako nyní panuje kolem Terry. Tehdy v červenci 2016 došlo k hackerskému útoku na vlajkovou aplikaci na blockchainu Etherea jménem DAO a ke krádeži 60 milionů dolarů – což byly tehdy velké peníze, ačkoli dnes se to zdá jako kapka v moři vzhledem k tomu, že Terra odepsala o tři řády více.

Komunita kolem Etherea se tehdy nemohla shodnout, zda by mělo dojít k vrácení ukradených prostředků původním vlastníkům, nebo zda by se v souladu se základním principem kryptoměn – decentralizací – nemělo do transakcí na blockchainu centrálně zasahovat. Nastalo tedy rozštěpení na Ethereum, kde došlo velmi zjednodušeně k vrácení ukradených prostředků, a na Ethereum Classic, kde se do transakcí nezasáhlo a prostředky zůstaly hackerům.

I přes tyto porodní bolesti a ztrátu důvěry velké části komunity, která Ethereu vyčítala porušení decentralizace, se z Etherea stala druhá největší kryptoměna, na které funguje většina kryptoměnových projektů. Příběh Etherea ukazuje, že fatální chyba nemusí znamenat konec projektu a že ztráta důvěry může být jen dočasná.

Patří do vězení?

Půjde tedy Do Kwon do vězení? Když někdo vymaže vyšší desítky miliard amerických dolarů (ztráty na Terra a TerraUSD), vytvoří tím velké množství velmi naštvaných lidí. Osobně bychom se nedivili, kdyby trestních oznámení v různých jurisdikcích byly už nyní stovky. Jsme si téměř jistí, že trestní stíhání ho nemine. Nemusí k tomu ale dojít hned.

Zakladatel výše zmíněného BitConnectu, Satish Kumbhani, byl ve Spojených státech formálně obžalován až letos v únoru, tedy čtyři roky poté, co projekt BitConnect zkrachoval. Nyní mu hrozí až 70 let za mřížemi.

V případě kryptoměny Terra jsou škody vzniklé investorům řádově mnohem větší než z jakéhokoli jiného kryptoměnového projektu. Objemem odpovídají škodám, které způsobil Bernard Madoff svým Ponziho schématem ve světě tradičních financí, za nějž byl potrestán pobytem za mřížemi v trvání 150 let. Madoff svým chováním způsobil revoluci ve finanční regulaci a navždy proměnil svět financí. Do Kwon pravděpodobně způsobí revoluci v regulaci kryptoměn.

Foto: CzechCrunch Z původní kryptoměny je Terra Classic, nová zůstává Terra

Je otázkou, zda je Luna jediným shnilým jablkem v koši plném takřka dvaceti tisíc kryptoměn – ano, přesně tak vysoké číslo uvádí server CoinMarketCap, který navíc nesleduje všechny kryptoměny, ale jen ty, které jsou veřejně obchodované na alespoň jedné kryptoměnové směnárně a splňují další technická kritéria. Mnoho kryptoměnových projektů, které známe například i z Česka, se do tohoto seznamu tedy vůbec nedostane.

Pro srovnání – v prosinci 2017, když v kryptoměnovém prostředí kulminovalo období předchozího býčího trhu, bylo na serveru CoinMarketCap kolem dvou tisíc kryptoměn. Vzhledem k tomu, že jich je tolik, můžeme očekávat, že Terra nebude jediným problematickým projektem tohoto cyklu. I během dotcom horečky se mnoho projektů ukázalo jako podvod a skončily na nule. Nicméně velké množství podvodných projektů ještě nevylučuje, že se z kryptoměn postupně stane respektované aktivum a z některých kryptoměnových projektů vyroste nový Apple, Google nebo Microsoft.

Na závěr vás jistě zajímá, zda má smysl do nové kryptoměny Terra investovat. Na to vám můžeme říci jen, že nevíme. Kdybychom byli dobří ve „stockpickingu“ kryptoměn, nezaložili bychom si fond na jejich algoritmické obchodování, ale hledali bychom pomyslné kryptoměnové diamanty na hnojišti, kterým kryptoměnový trh nyní bezpochyby je.

Trh kryptoměn byl vždycky divoký, a jak již bylo řečeno na začátku – důležitější než udělat velký zisk je hlavně zajistit se proti velké ztrátě, protože z velké ztráty se vám bude špatně hrabat zpět. Nastavení procesů řízení rizik k zamezení ztráty portfolia je v investování klíčové, a pokud to neumíte, raději svěřte své prostředky profesionálům. Nebo běžte na pivo, dokud ještě nestojí 70 korun za půllitr.