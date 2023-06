Pekelně povedená premiéra. Diablo IV hlásí rekordní tržby 666 milionů dolarů

Jaká jiná hra by měla vyjít šestého šestý? A jaká jiná hra by se měla chlubit tím, že dosáhla na šest set šedesát šest milionů dolarů? Samozřejmě Diablo IV, nejnovější hit od Blizzard Entertainment, který díky fantastické marketingové kampani i díky skvělému zpracování osvědčeného videoherního receptu hlásí rekordní start. Jenom to podobně rekordní převzetí herní firmy Microsoftem se v posledních dnech komplikuje.

Přesná čísla vývojáři z Blizzardu neprozrazují. Ale vzhledem k démonické povaze své hry mohli míru úspěchu nového Diabla alespoň originálně přiblížit. Za pět dní od vydání minulý týden hlásí překonání doslova ďábelského čísla – 666 milionů dolarů v tržbách. Tedy téměř patnácti miliard korun. To je nejpovedenější start blizzardího titulu v historii studia. A samozřejmě biblická narážka, číslo 666 je známkou rouhavé šelmy a je často spojované s antikristem a ďáblem.

Diablo IV je pokračováním jedné z nejznámějších videoherních značek a dlouhých jedenáct let po třetím dílu nejnovější přírůstek v sérii nyní sklízí velmi pozitivní recenze. Ty oceňují především návrat k temnějšímu a syrovějšímu pojetí příběhu i vizuální stránky. Stejně tak kvitují hratelnost, která možná není až tolik revoluční, ale sází na (a násobí) to nejlepší a osvědčené z dřívějších titulů.

Jak společnost dále uvádí, tržby Diabla IV za úvodní týden překonávají i ty největší letošní kasovní úspěchy filmového průmyslu. Pekelně povedená premiéra strčila do kapsy třeba Super Mario Bros. ve filmu nebo Strážce galaxie 3. Dokonce zastiňuje sumu, na kterou si v tomto roce přišly hororové filmy. Tvůrci hry též připomínají úspěch dalších her vydavatelství Activision Blizzard. Call of Duty: Modern Warfare II loni stačilo deset dní na překonání miliardy dolarů v tržbách.

Miliardové a milionové jsou mimochodem i herní statistiky fantasy akce. Blizzard ve výčtu zajímavých čísel uvádí, že během prvního týdne hrdinové čelící hordám démonů pobili 276 miliard nepřátel. A že dohromady už miliony lidí ve hře nastřádaly více než třicet tisíc let Diabla IV: „Dost času na to, abyste zhlédli úplně všechno na YouTube, a ještě vám 13 500 let zbylo.“

Kromě navázání na nesmírně populární sérii nové Diablo těží i z masivní marketingové kampaně. Reklamy na hru se objevily v metropolích po celém světě od Londýna přes Soul až po New York. Právě v posledně jmenovaném městě navíc účinek reklamy znásobila přírodní katastrofa. Požár z kanadského Québecu totiž i americké město zahalil do narudlého kouře. Reklama s hláškou „Vítej v pekle, New Yorku“ na Manhattanu tak dostala nový rozměr.

K propagaci hry vydavatel využil i populární zpěvačku Billie Eilish, její song You Should See Me in a Crown doprovodil jeden z trailerů. Interpretka Halsey a korejský rapper Suga, kterého fanoušci mohou znát i ze superkapely BTS, zase pro Diablo IV předělali zpěvaččinu dřívější skladbu Lilith, jež sdílí jméno s hlavní démonickou záporačkou ze hry. A to včetně potemnělého videoklipu.

Právě temný nádech hry se do originálního marketingu promítal velmi výrazně. Ať už v proměně francouzského kostela (odsvěceného!) pomocí motivů z příběhového pozadí hry, nebo třeba neobvyklou čokoládovnu U Lilith v Londýně, která dostatečně odvážným zájemcům nabízela lebky a krev. Snad opravdu sladké a čokoládové. A kdo chtěl, mohl si objednat démonický masový shake… tedy údajně jen názvem, jinak prý zcela veganský.

Ne všechny zprávy jsou ale pro Blizzard Entertainment tak pozitivní jako úspěch Diabla IV a jeho reklamní kampaně. Studio usilovně pracuje na nápravě reputace své online akce Overwatch 2, jejíž loňská premiéra se nesla v duchu technických potíží a vlažnějších reakcí publika na změny v monetizaci, hratelnosti i obsahu oproti povedenému prvnímu dílu. Ještě větší problémy pak řeší o úroveň výš ve vydavatelství Activision Blizzard.

Plány na převzetí Microsoftem za v herním průmyslu rekordní sumu 69 miliard dolarů čelí překážkám od úřadů. Evropská komise spojení minulý měsíc schválila, ale britští úředníci se už v dubnu vyslovili nesouhlasně. V prosinci z obav ze zneužití monopolního postavení zakročily i americké orgány. Včera pak tamější Federální obchodní komise (FTC) požádala o soudní příkaz, který by obří deal zablokoval, než se dřívější stížnosti projednají. Původní dohoda přitom hovořila o završení nákupu už během následujících týdnů.

„I vzhledem ke zprávám, že Microsoft a Activision Blizzard zvažují brzké dokončení transakce, jsme podali žádost o vydání zákazu uzavření dohody,“ uvedli zástupci FTC. Prezident Microsoftu Brad Smith situaci okomentoval jednoduše: „Vítáme možnost vyřešit náš případ u federálního soudu.“ Firma se totiž v uplynulých měsících zavázala k různým ústupkům a dohodám, které by měly podle amerických médií úřady dostatečně přesvědčit. A přihrát tak do portfolia Microsoftu i Diablo IV.