Penta staví nájemní byty pro Arcibiskupství pražské. Bydlení především pro mladé vyroste na Waltrovce

Nájemní bydlení je na vzestupu a nově se do něj vrhá i společnost Penta. Svůj první nájemní projekt postaví ve spolupráci s platformou XPlace, kterou vlastní Arcibiskupství pražské. Stavět se bude tam, kde už to Penta dobře zná, a to v blízkosti pražské Waltrovky.

Penta před nedávnem v Praze 5 dokončila projekt Nová Waltrovka, což byl už její druhý počin v dané lokalitě. Díky tomu vzniklo zázemí pro potřebnou občanskou vybavenost, ze kterého budou těžit i dva nové bytové domy pro XPlace.

„Zahraniční zkušenosti ukazují, že projekty zaměřené na dlouhodobé nájemní bydlení jsou úspěšnější, pokud se na nich od počátku podílí developer v tandemu s profesionálním správcem nemovitostí. Tento trend reaguje na rostoucí poptávku a může zvýšit dostupnost kvalitního bydlení pro ty, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení. Takto koncipovaná partnerství jsou zatím v Česku ojedinělá,“ uvedly firmy ke společnému projektu.

Nové nájemní bydlení by mělo sloužit především pro mladé lidi na začátku kariéry, v nejvyšším patře budou také větší byty pro rodiny. Dohromady půjde o 54 bytových jednotek v prémiové kvalitě. Byty by měly být energeticky úsporné, budou vybavené rekuperačními jednotkami a každý má také svůj venkovní prostor – buď předzahrádku, nebo balkon či terasu. Jsou také na dohled od přírodního parku Vidoule. K dispozici bude také 69 parkovacích míst, v docházkové vzdálenosti je i metro nebo vlak.

Foto: Penta Real Estate Dohromady zde bude 54 nájemních bytových jednotek

„Bytové domy na klíč pro účely nájemního bydlení bývají obvykle koncipované trochu odlišně. Jinak řešené mohou být například společenské prostory domu, vnitřní sítě nebo třeba zázemí pro správu budovy,“ uvedl mluvčí společnosti Penta Martin Lánský. Byty už se začaly stavět, což znamená, že první nájemníci by se mohli začít stěhovat už v první polovině roku 2025.

Pro Arcibiskupství pražské je to už několikátý projekt za poslední dobu. Platforma XPlace byla založená v roce 2021, první nájemní byty měla v Dejvicích, pak na Zličíně a také na Střížkově. Nové pro XPlace není ani spojení s developerem. Církvi patří také první byty, které vznikly v rámci developerského projektu Lihovar, kde staví Trigema. Na začátku letošního roku přibyla také akvizice v Milovicích.

„Partnerství s Penta Real Estate pro nás představuje výbornou příležitost k rozšíření našeho portfolia nájemního bydlení,“ říká ekonomka Arcibiskupství pražského Linda Dolečková. XPlace už vlastní dohromady 150 bytů, dalších 114 má přibýt do první poloviny roku 2024. Do konce roku 2025 chce platforma nabízet 566 bytů, na které už má podepsané smlouvy. Cílem je vlastnit jich zhruba tisícovku.

V portfoliu církve jsou také nebytové prostory, především pak garáže, v budoucnu by to ale měly být rovněž obchodní jednotky. Nájem v bytech i nebytových prostorech je komerční, a pomáhá tak financovat hlavní aktivity arcidiecéze pražské, tedy duchovenskou činnost, církevní školství a charitu.

Arcibiskupství pražské začalo podnikat v nemovitostech, aby se připravilo na chvíli, kdy stát přestane financovat církve, což se má stát v roce 2030. Největší aktiva má každopádně pražská arcidiecéze v lesích, představují až čtyřicet procent majetku.