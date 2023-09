První byty v developerském projektu Lihovar patří církvi. Pražské arcibiskupství tu bude mít i školku

Předloni založilo Arcibiskupství pražské platformu XPlace, která podniká v realitách. Výrazný příspěvek do církevního rozpočtu tvoří byty v Praze, v budoucnu by mělo jít i o Středočeský kraj. Nyní si XPlace do svého portfolia připíše jeden z nejviditelnějších developerských projektů v hlavním městě – nové bydlení ve smíchovském Lihovaru.

Rezidenční čtvrť tu buduje developerská společnost Trigema a první byty už se dokončují. A právě ty od developera koupila platforma XPlace, která má v plánu je poskytovat pro nájemní bydlení. První, kdo se tak do Lihovaru nastěhuje, budou nájemci pražského arcibiskupství.

XPlace bude mít v Lihovaru celkem 114 bytů. „Velká část z nich je s nádherným výhledem na Vltavu a staré pražské centrum,“ uvedla pro CzechCrunch ekonomka Arcibiskupství pražského Linda Dolečková. Z běžného, laického pohledu má v bloku arcibiskupství tři domy. Jde o ty s pilovými střechami. Součástí akvizice je také část bloku, kde je na nároží lahev obrácená dnem dolů. Široká část lahve tvoří pro byty nad sebou balkony. Jde o funkční dílo, které sem navrhl umělec David Černý.

Foto: XPlace Byty v nabídce XPlace jsou rozmanité

Byty jsou různých velikostí a různých dispozic. Pokud tak někdo bude mít zájem například o 2+kk, nebude muset vybírat jen na základě patra, ale i na základě skladby bytu, ty jsou totiž různé. Bydlení bude XPlace nabízet i v samotných zubech pily, což budou atypy. „Některé byty jsou plně vybavené, jiné vůbec. Všude bude dřevěná podlaha, kuchyň, spotřebiče a vestavěná skříň,“ říká ředitel XPlace Milan Poleč. Kolik bytů z celkového počtu bude arcibiskupství plně vybavovat, se nyní rozhoduje. Mohlo by to ale být kolem třiceti procent.

Církevní společnost chce dát byty do nabídky v listopadu. Přebírat je bude v lednu a k nastěhování by měly být v únoru nebo březnu.

Součástí lihovarského portfolia jsou také nebytové prostory. Část z nich se nyní mírně přestavuje, a to na mateřskou školku. Provozovat ji bude také XPlace. „V budově byla školka plánovaná od počátku, arcibiskupství tuto možnost využilo. Nechali jsme ji ale rozšířit a předělat tak, aby byla na vysoké úrovni a pro děti příjemná a pohodlná. Zapadá to do naší vize, kdy chceme, aby lidé v našich bytech měli v blízkém okolí služby, jako jsou potraviny, kavárna nebo třeba i školka. Věříme, že jim to zjednoduší každodenní život,“ líčí Dolečková.

Školka má kapacitu dvou tříd, do kterých se vejde 48 dětí a má mít také venkovní prostory. Vstup by sem měl být nejen z domu, ale i z venku, a to především proto, aby se dal prostor využít i o víkendu. XPlace počítá s tím, že se by se tady mohlo pořádat třeba cvičení. „Školka by měla začít fungovat příští září. Už máme i paní ředitelku,“ líčí Poleč.

Foto: XPlace V parteru bude XPlace provozovat mateřskou školku

Kromě školky by v parteru mělo být místo pro pět dalších komerčních prostorů. Ty by měly sloužit pro obchody a služby. V zásadě by mělo jít o potraviny, bistro, sídlit by tu měl také masér. Další nájemníky nyní platforma domlouvá.

XPlace chce na trhu s nemovitostmi nabízet právě nájemní byty. Za jednotlivými projekty stojí kapitál arcibiskupství. První byty už XPlace pronajímá, má je v pražských Dejvicích, na Zličíně nebo Střížkově. Nemovitosti zařadilo arcibiskupství do svého portfolia proto, aby se připravilo na rok 2030, kdy činnost a provoz církve přestane financovat stát. Hlavní činnost arcibiskupství nicméně činí lesní správa.