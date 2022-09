Pěstuje bylinky v obchodě, přímo mezi regály. Albert otevřel hydroponickou farmu

První tuzemský obchod začal s pěstováním rostlin hydroponií, a ještě přímo na prodejní ploše. Bylinky a saláty vysadil rovnou mezi regály hypermarket Albert na pražském Chodově. Domluvil se s českým projektem GreeenTech, který celý systém uvedl do provozu a na dálku ho dokáže obsluhovat. Startup se v posledních měsících začal rychle rozšiřovat, doteď ale spíš v zahraničí.

Jestli se dá říct, že jsou nějaké rostlinky pod přísným dohledem, bude to přímo tady. Hlídají je totiž technologie. Na dálku jejich stav řeší odborníci ze startupu GreenTech. Jak se jim daří, chodí pravidelně kontrolovat pracovníci zdejšího obchodu. A vedle těch všech je to taky hodně kolemjdoucích – lidí, kteří okolo zvláštních regálů procházejí, na zeleň si ukazují a sledují, jak roste. Zastavují se tu všichni. Od dětí až po starší zákazníky.

„Bylinky vypěstujeme v naší prodejně díky technologii hydroponie, kdy rostou z organického roztoku. Zákazník tak dostane nejčerstvější možné rostlinky pěstované přímo v místě,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. Speciální hydroponický skleník je totiž přímo v prostorách prodejny, hned vedle klasické zeleniny z jedné strany a oříšků a suchých plodů ze strany druhé. Hydroponie umožňuje pěstování kdekoliv. Díky organickému roztoku se živinami není nutná půda. Není potřeba postřiků či GMO.

Samotný prostor je pro lidi jako magnet. Týdny tu bylo úplně prázdné místo, když se sem dostala „skříň“ pro pěstování rostlin, zdejší zaměstnanci ji pro začátek zahalili plachtou. Teď tu zeleň doslova bují. Od bazalky přes šťovík až po některé druhy salátů. A další mají přibývat. Zatím si je zákazníci koupit nemůžou, od příštího týdne už ale ano.

Když se na zařízení před pár dny byl podívat otec zakladatele projektu, několik minut před rostlinkami stál a hleděl na ně. Okolo něj začali chodit lidi a ptát se, kdy budou k dispozici. „Lidi chodí a ptají se, kdy to bude. Jsou jak na čekačce. Těší se,“ říká Dmitrij Lipovskij, šéf startupu GreeenTech.

Jakmile tady zeleň doroste, budou si ji lidé moci koupit hned ve vedlejších regálech. Bez hlíny, zato s výrazně větším kořenovým systémem, než jak je to obvyklé. Taková rostlinka vydrží déle než ta, kterou obchody nabízejí klasicky. „Bude to stále živá plodina,“ zjednodušuje Lipovskij.

Vánek v obchodě

Hydroponická farma je vysoká přes dva metry, na délku má metrů šest a do hloubky 80 centimetrů. Je to jedna z možností, jak ji sestavit. Albert si vybral vůbec největší variantu jednoho modulu. Prostor je tu pro pět pater na pěstování. Dohromady to dává dvacet metrů čtverečních pro rostlinky.

Víc než to viditelné je ale zvláštní to, co vidět na první pohled třeba vůbec není. Bylinky a saláty tu mají bez přehánění speciální péči. Zvláštní světlo se upravuje podle toho, o jakou rostlinku jde. V každé sekci jsou nainstalované speciální LED pásky, které na ně září a které mají podle každého rostlinného druhu nastavený poměr barev světelného spektra.

Foto: GreeenTech Dmitrij Lipovskij, spoluzakladatel GreeenTech

Některé vyžadují trochu víc světla červeného nebo zeleného, případně obou. A to tak, aby jim zdejší světlo nespálilo listy, ale zároveň poskytlo ideální podmínky k růstu. S dalšími barvami se hýbe jen výjimečně.

Pak je tu vlhkost a teplota. Do vody, kterou v 500litrové nádrži hlídají sondy, jim tu systém automaticky přimíchává živiny a kontroluje mimo jiné její pH. A jednou za půl hodiny tu zavane vánek. Tedy, do pohybu se dají větráky v každém patře a rostlinkám tak přibližují podmínky, které by měly někde venku. „Rostlina je díky tomu silnější. Je to lepší pro její stonky. A o to víc živin má,“ vysvětluje Lipovskij.

GreeenTech už před nějakou dobou zaujal v prostoru Manifesta v Praze, pak o něco víc během Expa v Dubaji a před pár týdny mohl veřejně říci, že se dostal do supermarketů v Kataru. Tuzemský Albert tedy následuje až po katarských obchodech Spar, Carrefour nebo Monoprix.

Úspora energií, vody i půdy je to, co dokázalo GreeenTech v zahraničí dostat až k opravdové realizaci projektů. Právě na místa, kde je především vody nedostatek, se mladý český tým zaměřuje. Proto se představoval v Dubaji, a proto si našel odbyt v Kataru. V tuzemsku je zas pro partnery lákavé, že jde o zdejší projekt, který je schopný poměrně rychlé realizace.

V Česku Albert není jediné místo, kde se teď GreeenTech má objevovat. Spolupráci domlouvá se sítí salaterií Puzzle Salads. Jeho pěstírny brzy budou v kancelářích Veolie. A mezi další rýsující se spolupráce nebo rovnou ty v běhu patří instalace pro Siemens či rehabilitační centrum Kladruby. Ve vážném jednání je projekt s dalším řetězcem, o tom ale zatím startup nemůže blíž mluvit.