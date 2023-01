Peugeot za 1,7 milionu. Provětrali jsme hybridní 508 PSE, ten nejostřejší dráp francouzského lva

Pokud máte na automobil vyhrazený rozpočet přesahující 1,5 milionu korun a toužíte po něčem skutečně nadupaném, stránky Peugeotu nejspíše nebudou tím prvním místem, kam při výběru zamíříte. Přesto se v nabídce automobilky ze země galského kohouta dá najít kousek, který by mohl vyjít vašim požadavkům vstříc. 508 PSE je ten nejostřejší dráp francouzské automobilky. Jak hluboko se dokáže zarýt do asfaltu, jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži.

Francouzskou automobilku má většina řidičů spojenou s vozy, které vycházejí vstříc spíše rodinným potřebám, než aby zvedaly hladinu adrenalinu v krvi. Poslední modely sice přitlačily ve svém designu a rozhodně nepůsobí jako odevzdaná mula ochotně tahající bagáž po kopcích, přesto po usednutí za jejich volant nelze očekávat velkou nálož emocí.

Historie Peugeotu však není ani zdaleka jen o běžných autech. To ostatně prozrazuje řada úspěchů automobilky ve světě motorsportu i tradice silných GTi modelů určených pro běžné zákazníky. Právě na ně se Francouzi rozhodli navázat vozem, který v současné modelové paletě automobilky výrazně vyčnívá, a to nejen díky hybridnímu ústrojí, které tepe v jeho jádru.

Peugeot 508 PSE, tedy Peugeot Sport Engineered, je vůz, který strhává pozornost nejen v nabídce automobilky, ale i na ulici, kde působí jako přikrčená šelma, jež je připravena každou chvílí zaútočit. Z optického hlediska dává hned na první dobrou jasně najevo, že se nejedná o žádné hravé kotě. Pro náš test nám byl svěřen liftback oděný do šedého lakování, které bylo v ostrém kontrastu doplněno o několik detailů v neonově zeleném metalickém laku.

Tyto jedovatě vyhlížející detaily, které se objevují na přídi, zádi i v interiéru automobilu, jasně poukazují na jeho sportovní charakter, který jej odlišuje od výchozího modelu Peugeot 508, jehož design je opěvován každým, kdo se na něj podívá. Francouzi do něj vložili to nejlepší, co umí, a výsledek je jemným návratem ke kořenům – ovšem s řádnou dávkou modernity.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Design 508, ze které PSE vychází, byl u veřejnosti přijat s velkou pochvalou

Stejně jako u klasické verze, ani u PSE nechybí efektivní LED prvky denního svícení s jedinečným světelným podpisem evokujícím přední špičáky šelmy. Dále zaujmou sportovní křidélka na předním i zadním nárazníku a prazích a dvacetipalcová kola obutá do sportovních pneumatik od Michelinu. Celkové linie vozu jsou sportovní, pořád v nich však zůstává notná dávka francouzské nonšalance.

Jenže krása není vše – a platí to i u aut. Pravý charakter 508 PSE začal vyplouvat na povrch v momentě, kdy jsme usedli za volant do interiéru, který oproti klasické 508 nepřináší nic moc navíc. Největší inovací je snad jen trochu více kůže a prošívání v barvě jedovatě zelené jako u vnějších detailů stroje.

I díky tomu je trochu těžké nabýt za volantem dojmu, že sedíte v raketě, se kterou doletíte až na Měsíc. Řidič sice sedí nízko a sedačky jej pěkně drží, přes oválný volant ale není moc dobře vidět na část přístrojového štítu, některé materiály působí laciným dojmem a plocha, do které byla zakomponována fyzická tlačítka pod centrálním displejem infotainmentu, je skvělým lapačem prachu. Přesto se jedná o moderně pojatý prostor, který vás spíš baví, než aby něčím vyloženě rozčiloval. Infotainment je uživatelsky přívětivý, fyzických tlačítek je k dispozici tak akorát, je zde i dostatek utilitárních prvků, které myslely na běžné potřeby běžného člověka.

Dálnice a zákruty

Auto jsme měli půjčené na několik dní, nejvíce však v hlavě utkvěly momenty, během kterých jsme se s 508 vydali na dálnici. Ta je pro tento vůz zcela přirozeným prostředím, ve kterém se cítí nejlépe. Právě zde se totiž probouzí veškerý potenciál pohonného ústrojí, které se opírá hned o tři motory.

Hlavním šéfem tu je zážehová šestnáctistovka PureTech, které dělá komplice dvojice elektromotorů, jeden umístěný v osmistupňové převodovce, druhý pak na zadní nápravě. Kombinovaný výkon tohoto hybridního tria, kterým Peugeot dává jasný signál, že je s ním potřeba počítat i v elektrifikované éře, činí 360 koní. Jedná se o vůbec největší stádo, které kdy Francouzi pod kapotu svého sériového modelu napěchovali.

Jen s pomocí elektrických motorů dokáže vůz hnát kupředu maximální rychlostí 140 km/h, v městských podmínkách jim však celkem rychle dochází dech. S baterií o kapacitě 13,2 kWh by mělo být na jedno nabití možné nabídnout papírový dojezd 42 kilometrů. V reálném světě je však nutné počítat s hodnotou o něco nižší.

Využívat nejostřejší Peugeot čistě jako elektromobil tedy není tou nejlepší volbou. Daleko víc mu sedí hybridní poloha, ideálně mimo město, kde můžete jeho lví kožich vyprášit, jak se sluší a patří. My jsme tak s plným akumulátorem učinili během cesty z Prahy do Plzně.

Na voliči nabízejícím jízdní režimy Comfort, Hybrid, 4WD a Sport stačilo aktivovat poslední jmenovaný a začít krájet kilometr za kilometrem v příjemně dynamickém tempu. Do uší nám zněl také dostatečně interesantní zvukový doprovod, který do daleka hlásá, že tohle auto umí být rychlé. Z nuly na sto dokáže akcelerovat za 5,2 sekundy a díky práci elektromotorů je neustále cítit chuť vozu táhnout kupředu. Je tak nutno neustále potlačovat závodnické pudy a být lhostejný i vůči různým provokacím od jiných řidičů. (Tímto zdravíme pána s Imprezou.)

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch i-Cockpit se v tomto případě příliš neliší od méně nadupaných modelů

Výkon auta si velmi dobře uvědomíte i v momentě, kdy polechtáte plynový pedál uprostřed zatáčky. V ten moment vás z ní síla vozu vytáhne jako udice rybu zakousnutou do návnady. I přesto všechno se z 508 PSE posadíte na zadek spíše při obdivování exteriéru než v momentě, kdy usednete za volant a sešlápnete plynový pedál.

Pro koho je tedy 508 PSE vlastně určeno? V případě karosářské varianty kombi si na své přijdou tatínkové od rodin, kterým bylo jasně naznačeno, že v garáži je prostor pouze na jeden vůz a žádné jiné benzínem prosáklé výstřelky jim tolerovány nebudou. V případě méně praktičtějšího liftbacku se jedná o jasnou volbu pro všechny manažery a fleeťáky, kteří se potřebují dopravovat na meetingy svižně a přitom si to nechtějí příliš rozházet u planety.

Za 1,7 milionu sice pořídí podobně zajímavé kousky například z ranku německých značek, ale myšlenka na to, že jezdíte Peugeotem a stejně se za vámi všichni otáčejí, je zábavná a ve finále i celkem lákavá.