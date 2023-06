Po fotbalu se pouští i do formulí. Ryan Reynolds a Rob McElhenney kupují podíl ve stáji F1

Řada hollywoodských herců a hereček se kromě své filmové kariéry věnuje i podnikatelským aktivitám – a není to jen prodej alkoholu a parfémů. V této spojitosti se v poslední době často skloňují jména filmového Deadpoola Ryana Reynoldse a jeho parťáka Roba McElhenneyho, kteří baví svět svým fotbalovým klubem. Od zeleného trávníku se však nyní jejich pozornost přesouvá na asfaltové okruhy. Herecká dvojice totiž koupila část podílu ve stáji Alpine Racing, jejíž vozy startují ve formuli 1

Donedávna znal velšský fotbalový tým Wrexham AFC jen málokdo, jeho jméno ale začalo v poslední době plnit titulky všech světových médií – a nebylo k tomu ani zapotřebí nějakého zázračného vítězství nad elitními kluby. Stalo se tak právě díky Ryanu Reynoldsovi a Robu McElhenneyovi, kteří se stali spolumajiteli tohoto klubu, do marketingové propagace zapojili i své vlastní tváře a pomohli mu k senzačnímu postupu.

K Wrexhamu nyní slavná dvojice přihazuje další tým, tentokrát o poznání slavnější. Herci se připojili ke skupině investorů, kteří zakoupili podíl ve výši čtyřiadvaceti procent ve stáji Alpine Racing. Může se to zdát jako rozmařilost dvou mužů středního věku, kteří nevědí, co s penězi, ovšem zapojení do transakce ve výši 171 milionů liber (4,7 miliardy korun) je zřejmě dobře promyšlený tah.

Jak samotní herci, tak i investorské skupiny Ostro Capital a RedBird Capital Partners, které se celé dohody účastní, moc dobře ví, jakému obrovskému přílivu popularity se F1 těší. Díky pořadu Drive to Survive na Netflixu a promyšlenému marketingu nyní sledují formuli 1 i ti, pro které to byl ještě před lety neznámý svět. S popularitou automaticky přichází peníze – a jelikož tato sláva roste především v USA, jsou tyto peníze pořádné.

Mimo Reynoldse a McElhenneye, respektive jejich investiční společnosti Maximum Effort Investments, se měl do transakce zapojit také herec Michael B. Jordan, známý z boxerské série Creed a filmových marvelovek o Black Pantherovi. Hodnota stáje, která patří Renaultu, je po investici odhadována na 700 milionů liber, bezmála dvacet miliard korun.

Co se výsledku stáje Alpine Racing týče, v loňské sezóně skončila na čtvrté příčce a letos po osmi odjetých závodech z celkových dvaceti dvou drží pátou příčku. Poslední velký úspěch stáj zaznamenala v letech 2005 a 2006, kdy ještě jezdila pod barvami Renaultu, na vrchol ale stále pomýšlí – v minulé sezóně si stanovila cíl, že se chce v rámci sto odjetých závodů dostat mezi elitu (takzvaný Mountain Climber). K tomu by měla pomoci právě aktuální investice.