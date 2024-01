Po Hertzu se vozů od Tesly zbavuje další velká síť půjčoven. Místo nich zařadí auta od Stellantisu

Uložit 0

Projet se na zahraniční dovolené vozem značky Tesla bude u velkých autopůjčoven stále složitější. Ty se totiž začínají elektromobilů od firmy Elona Muska zbavovat. Jednou z nich je nově i autopůjčovna Sixt, která je bude nahrazovat modely značek spadajících do koncernu Stellantis.

Na zákazníka tak bude čekat místo tesly třeba fiat nebo peugeot. Jedna z největších autopůjčoven v Evropě, která má pobočky ve více než 100 zemích světa, se tak rozhodla kvůli nedávnému zlevňování modelů Tesly, které vedlo k razantnímu propadu hodnoty jejího vozového parku. Dalším důvodem mají být i vysoké náklady spojené se servisem vozů, tedy s opravami následků karambolů, ke kterým u nich dochází častěji než u spalovacích vozů. Řidiči rádi testují jejich schopnosti, což se ne vždy obejde bez poškození.

Sixt se Stellantisem uzavřel dohodu na nákup 250 tisíc vozidel pro půjčovny v Severní Americe a Evropě. Mělo by se jednat o elektromobily, plug-in hybridy i klasické spalováky. Mnohamiliardový obchod přivede do flotily Sixtu značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Maserati a další, které pod americko-evropský koncern spadají. Ten by měl první dodávky zahájit ještě v tomto čtvrtletí a pokračovat mají nejméně následující tři roky.

Podle Konstantina Sixta, generálního ředitele sítě autopůjčoven, uzavřená dohoda pomůže naplnit ambice týkající se růstu společnosti a zároveň dekarbonizace celé flotily. Sixt by chtěl mít do konce této dekády svou evropskou nabídku složenou ze 70 až 90 procent pouze z elektromobilů.

Vedle aut od Stellantisu by tak minimálně zákazníkům na starém kontinentu měly být k dispozici také elektrické vozy čínské automobilky BYD, se kterou Sixt uzavřel v říjnu 2022 dohodu na dodávku sta tisíc elektromobilů. Model ATTO 3 si lze již nyní zapůjčit například v sousedním Německu, kde jsou v nabídce i elektromobily dalších firem jako Polestar, BMW, Volvo, Mercedes či MG.

Kromě Sixtu se svých tesel chce začít zbavovat také autopůjčovna Hertz, která uvedla, že náklady na jejich opravy byly oproti stejným nákladům u spalovacích vozidel dvojnásobné.