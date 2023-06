Po německé dálnici až 130, bez nutnosti držet volant. Autonomní systém BMW může jít do ostrého provozu

Na německých dálnicích se dá narazit na nejrůznější úkazy, především pak na rychle se ženoucí vozy, které na „autobahnech“ nelimitují rychlostní omezení. Díky novému povolení pro BMW tu však bude možné pozorovat i jezdce, kteří nebudou mít vůbec ruce na volantu – a přitom se poženou rychlostí až 130 km/h. Německý dopravní úřad totiž dal automobilce povolení nabízet běžným řidičům svůj systém dálničního asistenta, který díky autonomii putování po dálnici značně zpříjemní.

Vozidla schopná autonomního pohybu jsou věc, na které momentálně pracuje celá řada větších i menších automobilek a dalších podniků. Cíl je jednoduchý: vyvinout takový systém, díky němuž bude vůz schopen jet po vozovce, aniž by k tomu potřeboval jakoukoliv asistenci lidského řidiče.

Asi nejznámější jsou v tomto směru kroky Tesly, která nabízí řidičům systém Autopilot, ten má ovšem několik omezení, například i nutnost držet ruce na volantu. Na svém vlastním systému autonomního řízení pracuje také BMW – jmenuje se Dálniční asistent a jasně tak deklaruje, pro jaký typ komunikací byl specifikován.

Až dosud neměla veřejnost k tomuto asistentu přístup z důvodu německé legislativy, spolkový dopravní úřad Kraftfahrt-Bundesamt ale BMW Group příslušné povolení udělil. To umožňuje nasadit autonomní systém do ostrého provozu a majitelům nejnovějších modelů se tak otevírá možnost prohánět se po dálnicích o něco pohodlněji.

Foto: Foto: Depositphotos Německé dálnice jsou známé pro své neexistující rychlostní limity

Prvním podporovaným modelem bude nový sedan pětkové řady. Možnost aktivace asistenta řidiči na příslušných dálnicích nabídne sám vůz, po aktivaci pak asistent převezme kontrolu. Po dálnici bude tímto způsobem možné jet rychlostí až 130 km/h, aniž by musel mít řidič ruce na volantu.

Neznamená to ovšem, že po spuštění autonomního systému bude možné dát nohy na palubní desku – systém vyžaduje neustálé sledování provozu a schopnost okamžitě převzít řízení, pokud by to bylo zapotřebí. Zda je řidič ve střehu, má sledovat inteligentní kamera, která upozorní, pokud osoba za volantem začne příliš lelkovat.

Postřeh bude důležitý i v momentě předjíždění, součástí poloautomatické jízdy je totiž také asistent změny jízdního pruhu. Úmysl vozu odbočit a předjet tak například pomaleji jedoucí auto může řidič potvrdit cíleným pohledem do některého z příslušných bočních zrcátek, což je podle BMW světová novinka.

Obecně jsou systémy autonomního řízení relativně daleko, překážkou k jejich většímu nasazení je právě legislativa, která s jejich využitím v mnoha státech vůbec nepočítá. Problémem je i nedostatečná infrastruktura, kdy na silnicích chybí značení nebo dělící čáry, což systémy mate.