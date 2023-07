Po opatrném loňském roce přišla letošní jízda. Expertům na vlasy hodně stoupl obrat, zisk i cena akcií

Jestliže rok 2022 se z pohledu e-shopu Bezvavlasy.cz nevyvedl tak úplně podle plánu, to, co čísla ukazují letos, musí jeho majitelům, včetně drobných investorů na burzovním trhu Start, dělat radost. Tržby za první pololetí ve srovnání s loňským rokem stouply o 58 procent a hrubý zisk dokonce o 72 procent. Nahoru jde i cena akcií podniku, který už kromě Česka, Slovenska a Maďarska míří také do Chorvatska a Rumunska.

Když se rozhodli spoluzakladatelé Aleš Hudeček a František Novotný svůj internetový obchod umístit loni na podzim na pražskou burzu, zdály se jejich projekce a vize jako hodně ambiciózní. Za rok 2022, který poznamenal nástup inflace a válka na Ukrajině, pak museli své plány poupravit a nakonec sice vyrostli, ale o dost méně, než chtěli. Pro letošek ale trvali na tom, že půjdou nahoru mnohem razantněji – a jakkoli to na začátku roku působilo trochu jako roztleskávání investorů, čísla za úvodních šest měsíců jim zatím dávají za pravdu.

„Za první pololetí letošního roku jsme zaznamenali meziroční nárůst tržeb o 58,22 procenta na 347 milionů korun,“ říká František Bostl, jehož investiční společnost Starteepo pomáhala loni internetovému obchodu vstoupit na burzu a drží v něm od té doby menšinový podíl. Aleš Hudeček, který je generálním ředitelem vlasové firmy, dodává: „Loni v létě jsme nasadili v Česku nový e-shop a vidíme patrný nárůst počtu objednávek, meziročně to je o bezmála 25 procent.“

Zatímco loni mezi lednem a červnem vzniklo na české edici Bezvlasy 88,5 tisíce objednávek, letos to bylo přes 110 tisíc. To je důležitá metrika pro posouzení toho, jak zdravý byl růst tržeb obchodu – v Česku totiž meziročně stouply vlivem silné inflace ceny zhruba o 15 procent, takže samotné navýšení obratu by mohlo být zkresleno právě tímto fenoménem. Vyšší počet objednávek ale dokládá, že se společnosti dařilo bez ohledu na změnu cenové hladiny.

Nejde o jediné meziroční posílení, nahoru šla i data, která akcionáře zpravidla zajímají nejvíc, tedy zisk. EBITDA, provozní zisk před daněmi a odpisy, se meziročně zvedla o 72 procent a dosáhla hodnoty 22,5 milionu korun. Čistý zisk před zdaněním pak byl dokonce ještě vyšší, a to 24,4 milionu korun. Jak je možné, že EBITDA byla nižší než samotný zisk, když to obvykle bývá naopak?

Klíčovou roli sehrály bankovní úroky. „S trochou nadsázky se dá říct, že firma se teď topí v hotovosti, ke konci letošního roku to bude skoro 100 milionů korun. A máme z ní vysoké pozitivní úroky. Použijeme to na akvizice nebo vyplatíme část na dividendě,“ vysvětluje František Bostl.

Bezvavlasy zároveň pokračují v postupném rozšiřování své působnosti. Už jsou kromě Česka také na Slovensku a relativně čerstvě i v Maďarsku. Ještě letos by majitelé navíc chtěli spustit e-shopy v Rumunsku a Chorvatsku. Tam stejně jako v Maďarsku budou působit pod novou obchodní značkou Bezvado. „Do pěti let chceme operovat na deseti evropských trzích a mít obrat na úrovni tří miliard korun,“ říká spoluzakladatel a CEO Bezvavlasy Aleš Hudeček. Minimálně letošní plánovaný obrat 700 milionů a celková EBITDA nad 50 miliony jsou díky půlročním výkonům dosažitelné.

Foto: Bezvavlasy.cz František Novotný a Aleš Hudeček z Bezvavlasy.cz

Bezvlasy.cz jsou podle svých majitelů druhým největším prodejcem vlasové kosmetiky v Česku po Notinu. K tomu, aby se mohly dobře rozšiřovat i za hranicemi, potřebují vhodný sklad. Ten od jara postupně budují v Boru u Tachova, kde má firma k dispozici 2,4 tisíce metrů čtverečních a prostor pojme až 3,5 milionu kusů. Zatím ze skladu odchází velkoobchodní dodávky, ale během září by měl začít fungovat i pro retailové zákazníky e-shopu. Až dosud firma, co se skladování týče, spoléhala na externí spolupráci.

„Nejpozději od ledna příštího roku bude naše společnost využívat již pouze vlastní skladové hospodářství. Celkové úspory v rámci skladového hospodářství a logistiky se pak při současných obratech odhadují při plném provozu nového skladu až na 400 tisíc korun měsíčně. Pozitivní vliv na provozní zisk EBITDA se tak pro rok 2024 plánuje zvýšit o minimálně pět milionů korun,“ uvedla firma už dřív v tiskové zprávě.

Loni v září Bezvlasy.cz vstoupily na pražský burzovní trh Start, upisovací cena akcií, jichž nakonec nabídli 23 procent, byla 490 korun. Nyní se obchodují za zhruba 700 korun. Například internetová lékárna Pilulka.cz za stejnou dobu odepsala téměř 50 procent hodnoty svých akcií, výrobce mobilního příslušenství Fixed klesl o sedm procent.