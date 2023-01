Experti na krásné vlasy loni překonali půl miliardy. Vyrostli ale méně, než chtěli, a s nižším ziskem

Internetový obchod Bezvavlasy.cz, který loni v září umístil své akcie na pražskou burzu, ohlásil předběžné výsledky za rok 2022. Potvrdil v nich to, co z české e-commerce zaznívá už delší dobu – že to byl mimořádně těžký rok. E-shop, který je podle svých zakladatelů dvojkou na trhu s vlasovou kosmetikou, dokázal i ve složitých podmínkách vyrůst, ale méně než si plánoval. A s nižším ziskem.

V roce 2021, kdy ještě dobíhala covidová pandemie a ekonomická recese včetně výrazné inflace byla teprve za dveřmi, vyskočily Bezvavlasy.cz v tržbách o 29 procent na 450 milionů korun. Hrubý zisk před daněmi a odpisy, takzvaná EBITDA, dosáhl 41,3 milionu korun, tedy marže 9,2 procenta. Plán pro loňský rok byl tato čísla zopakovat, jenže válka na Ukrajině, energetická krize a prudké zdražování ho poupravily.

„Situace na trhu nebyla v minulém roce ideální, ale přesto jsme dokázali růst. Na původní plány meziročního růstu o 28 procent jsme sice nedosáhli, ale o to větší růst čekáme v roce letošním,“ říká spoluzakladatel a šéf e-shopu Aleš Hudeček. Výsledek nakonec vypadá následovně – tržby činily 512 milionů, což je o 14 procent nad předešlým rokem. Zisk EBITDA se ale snížil na 34,1 milionu, respektive na marži 6,7 procenta.

Bezvavlasy.cz nejsou zdaleka jediný e-shop, který musel loni zatnout zuby, aby dokázal udržet růst. Nedávno o tom, že musel důkladně provětrat fungování svého obchodu, aby jej udržel v kondici, hovořil například zakladatel Footshopu Peter Hajduček. K úpravám fungování své firmy musel přistoupit i Dominik Píchal z Grizly.cz, jemuž loni tržby také vyrostly méně, než původně zamýšlel.

Rok 2022 byl specifický tím, že e-commerce v něm poprvé zažila to, co jiné obory znají, ale internetové obchodování se s tím ještě v české historii nesetkalo. Meziročně mu poprvé klesly tržby, a to konkrétně o 12 procent, když spadly těsně pod 200 miliard korun.

Pro Bezvavlasy.cz byl nicméně loňský rok mimořádný nejen okolnostmi, ale i tím, že firma umístila menšinový podíl na akciový trh Start pražské burzy. Původně na něj sice zamýšlela akcií poslat víc, nicméně investorské ohodnocení podniku nebylo takové, jaké si Hudeček a spol. představovali, takže akciový úpis nakonec mírně snížili na 23 procent.

Každopádně akcie, které se obchodují pod značkou BEZVA.PR, jsou nyní za 498 korunách za kus, což představuje od září, kdy na burzu vstoupily, pokles o necelých 16 procent. Například akcie online lékárny Pilulka.cz mají za stejnou dobu identickou výkonnost, naopak výrobce příslušenství pro mobily Fixed dokázal v hodnotě svých cenných papírů od září 2022 mírně povyrůst.

Přestože vyhlídky tuzemské ekonomiky pro rok 2023 jsou přinejlepším smíšené a odborníci očekávají, že minimálně v jeho první polovině se hospodářství dostane do mělké recese, Bezvavlasy.cz si věří na poměrně výrazný byznysový růst. Obrat má poskočit o 37 procent nad 700 milionů, a to hlavně modernizací e-shopů na Slovensku a v Maďarsku, kde společnost také působí. Do pěti let by chtěla společnost operovat na více než deseti evropských trzích a dosáhnout tržeb 1,3 miliardy korun.

Rok 2022 byl z pohledu pražské burzy velmi živý. Až paradoxně živý, protože světové trhy byly ve znamení poklesu a aktivita na poli emisí nových titulů byla i v USA minimální. Na trh Start pro menší a střední firmy v Praze ale loni zavítala síť pizzerií Coloseum, producent luxusních klik M&T 1997, výrobce IoT zařízení Hardwario, e-shop Bezvavlasy.cz a také slovenská strojírenská skupina Gevorkyan.