Po třech letech je v 11 zemích. Startup Adam chce malovat pokoje i mimo Evropu, nabírá 76 milionů

Roman Sysel byl prvním zaměstnancem taxikářského Boltu ve střední Evropě, později se k němu do týmu přidal i Jakub Dvořák a podíleli se na rychlém růstu této platformy. Před čtyřmi roky začali budovat vlastní startup Adam, který umožňuje objednávat řemeslníky stejně jednoduše jako taxi nebo oběd. Již dříve získali investici i od zakladatele Boltu, jen loni expandovali do jedenácti zemí a pomalu se rozhlíží mimo Evropu. V tom jim pomůže nová investice. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Adam

Kdo investuje: britský Brighteye

Kolik a v jakém kole: 3 miliony eur (76 milionů korun) v late-seed kole

Kolik již startup získal: Na startu do firmy vložili peníze zakladatelé, později přidali andělští investoři tři miliony korun. Koncem roku 2022 pak Adam oznamoval seed kolo ve výši 25 milionů korun, které mu poslal zdejší fond Presto Ventures a Markus Villig, zakladatel platformy Bolt.

Foto: Adam Tým startupu Adam

Co Adam dělá: Usnadňuje objednávání řemeslníků online. Dosud se zaměřoval na malířské služby a rekonstrukce celých bytů či koupelen. Meziročně Adam obsloužil trojnásobně vyšší počet projektů a chlubí se více než 15 tisíci dokončenými výmalbami, rekonstrukcemi a dalšími zednickými zakázkami.

„Tradiční řemeslo nepochybně potřebuje modernizaci. Zatím se však nikomu nepodařilo vyřešit všechny tři rozhodující faktory – kvalitu, dostupnost a cenu – současně. Rozhodli jsme se tuto složitou situaci řešit jedno řemeslo po druhém. Naší vizí je, že jednou si prostřednictvím Adama budete moci postavit celý dům. Chceme ukázat, že i z Čech lze postavit globální startup, který změní trh,“ přibližuje spoluzakladatel Roman Sysel.

Jak funguje: Adam nahrazuje komplikované ceníky online kalkulačkou, která zákazníkovi okamžitě ukáže odhadované náklady a možnost objednat službu jedním kliknutím. Následně zákazníka spojí s profesionálem, který je dostupný v požadovaném termínu a lokalitě, a zajistí dokončení zakázky.

„Řemeslníci obecně tráví spoustu času prohlídkami, naceňováním zakázek, organizováním práce a neustálou komunikací se zákazníkem. Adam se o vše stará za ně, takže umíme až trojnásobně zvýšit množství zakázek, které řemeslníci zvládnou během měsíce. To představuje obrovský nárůst efektivity, díky čemuž si řemeslník může účtovat méně. Zákazník ušetří, zatímco řemeslník vydělá více,“ doplňuje Sysel.

Zakladatelé: Adama založili v roce 2020 Roman Sysel a Jakub Dvořák. Sysel byl vůbec prvním zaměstnancem Boltu v regionu střední a východní Evropy a úzce spolupracoval se zmiňovaným Markusem Villigem. Dvořák se k Syslovi v Boltu připojil o pár desítek zaměstnanců později. Společně sledovali a řídili rozvoj taxi platformy, jež má dnes hodnotu v miliardách dolarů a tisíce zaměstnanců. A odnesli si i cenné zkušenosti.

Sídlo startupu: Sídlí v Praze, aktuálně již kromě Česka působí také v dalších deseti evropských zemích, největšími trhy jsou pro něj Velká Británie, Irsko a Španělsko. Silnou pozici má také v domácím regionu střední Evropy, kde si do budoucna slibuje nejvíce od Německa. „Již dnes tři čtvrtiny tržeb plynou ze západní Evropy a počítáme, že tohle procento bude růst i nadále. Skvělá čísla máme ale i v našem regionu. Česko, Slovensko a Maďarsko se řadí mezi naše top trhy,“ komentuje Dvořák. Kromě toho působí i v Portugalsku, Francii, Rakousku a Řecku.

Proč je to zajímavé: Startup prý investory zaujal rychlostí a efektivitou růstu, ambiciózními plány, produktem a také zpětnou vazbou od zákazníků. „Je skvělé sledovat úspěchy a výsledky, kterých Adam od předchozí Presto investice dosáhl – včetně expanze do nových zemí a rozšíření nabídky o zednické práce a rekonstrukce. Jsme hrdí na to, že jsme byli prvním VC investorem, který Adama podpořil,“ přibližuje Roman Nováček, partner Presto Ventures.

„Jsme nadšeni, že můžeme podpořit vizi Adama modernizovat tradiční řemeslo, v němž se po desetiletí nic nezměnilo. Zatímco Adam poskytuje klientům bezproblémové služby, umožňuje také neustálý profesní rozvoj řemeslníků. Dává jim tak možnost budovat vlastní podnikání, rozšířit své služby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Z toho těží nejen řemeslníci, ale také zákazníci, kteří dostávají vysoce kvalitní služby,“ komentuje investici Ben Wirz, zakládající partner Brighteye.

Na co plánuje využít investici: Na posílení pozice na trzích, kde je služba již úspěšná. Adam navíc chystá expanzi do dalších měst a zemí mimo Evropu, rozšíření nabídky na nové profese a vybudování vývojového týmu, který posílí automatizaci a dále zlepší zákaznickou zkušenost.