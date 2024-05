Po Wrexhamu jde Ryan Reynolds s parťákem pomoct dalšímu klubu. Po ruce má i Zoufalou manželku

Uložit 0

Býval to klub s bohatou historií, ale téměř nikdo o něm neslyšel. Tedy až do doby, než do velšského Wrexhamu vstoupil Ryan Reynolds, který z něj udělal fotbalový fenomén a dopomohl mu k úspěchům, jaké by čekal jen málokdo. Teď se slavný hollywoodský herec a představitel filmového Deadpoola o něco podobného pokusí mimo britské ostrovy. Rovnou v zemi pestrobarevných sombrer, kvalitní tequily a lahodných tacos.

Před čtyřmi lety si Ryan Reynolds a jeho kolega z filmové branže Rob McElhenney rozepsali pohádku, která baví fotbalový svět. Ještě v roce 2019 znali Wrexham AFC jen skalní fanoušci, kteří mu dokázali odpustit, že se plácal v páté ostrovní lize, ekvivalentu českého okresního přeboru. O rok později do něj ale vstoupili právě Reynolds a McElhenney – a za dva a půl roku se malý celek z Walesu dostal o ligu výš, do plně profesionální soutěže.

Wrexham AFC se najednou stal zvučným fotbalovým pojmem, který se sice nemůže rovnat evropské špičce, ale minimálně po stránce marketingu patří k těm nejlepším. Herecká dvojice z něj udělala materiál pro dokumentární sérii na Disney+, zároveň tým propagovala na svých sociálních sítích, kde má minimálně Reynolds bohatou základnu sledujících. Ostatně kdo by nemiloval Deadpoola, který se ještě letos objeví v novém filmu.

Už tak zajímavý úspěch fotbalisté opepřili relativně nedávno, kdy si s předstihem pojistili vstupenku do třetí nejvyšší ligy ve Velké Británii – a rozhodně nemají v plánu zpomalovat. Reynolds a McElhenney zjevně znají recept na to, jak z neviditelných fotbalových klubů udělat známá jména, a nechtějí si ho schovávat jen pro Wrexham. Když se jim to podařilo na britských ostrovech, proč by něco podobného nemohlo vyjít třeba… v Mexiku.

Ryan Reynolds a Rob McElhenney, majitelé klubu Wrexham AFC

Byznysovým parťákům se zalíbila myšlenka vybudování „nového Wrexhamu“ v zemi, která fotbalem také žije, ale dosud se na mapu nejslavnějších soutěží planety nedokázala dostat. Možná to teď bude jinak. Reynolds a McElhenney se stali nejnovějšími spolumajiteli mexického týmu Club Necaxa, který hraje tamní nejvyšší soutěž, ale kvalitativně a marketingově na tom může být podobně jako právě mužstvo z Walesu. A tak v něm dvojice vycítila potenciál.

Jejich úkolem bude stoletý Club Necaxa, který aktuálně okupuje střed tabulky, zviditelnit ve fotbalovém světě a zajistit mu podobně působivé renomé, jako má dnes Wrexham AFC. Známý herecký tandem zároveň nejde do ničeno neznámého – ačkoliv v Evropě o tomto týmu v bílo-červených barvách slyšel jen málokdo, ve sportovně-investičních kruzích Spojených států je mnohem známější. Ne nutně kvůli geografické blízkosti, ale kvůli dalším zvučným spolumajitelům.

Už třetím rokem drží v klubu podíl mexicko-americká herečka a byznysmenka Eva Longoria, která se proslavila v populárním televizním seriálu Zoufalé manželky. Spolu s ní do něj v podobném období vstoupili například bývalý německý fotbalista Mesut Özil, jednoho času považovaný za nejlepšího záložníka na světě. Vedle něj stojí někdejší hvězda basketbalové NBA Shawn Marion, hráč amerického fotbalu Odell Beckham Jr. nebo modelka Kate Upton.

Spojitost s Wrexhamem navíc může být větší, než se na první pohled zdá. A teoreticky se přenese i na hřiště. V podobném období, co si v Necaxe pořídili minoritní, blíže nespecifikovaný podíl Reynolds s McElhenneyem, výše zmínění majitelé odkoupili malou část právě velšského týmu. Šlo o transakci pod křídly americké sportovní skupiny NX Football USA investorů Sama Portera a Ala Tylise, pod kterou Longoria, Özil a další podíl v mexickém celku drží.

Teoreticky by se tak oba týmy mohly stát vzdálenými sourozenci, kteří by si půjčovali hráče, trénovali v exhibičních zápasech a vzájemně těžili z velkého vlivu, který minimálně Reynolds a Longoria mají ve světě šoubyznysu. Ostatně právě jedna ze Zoufalých manželek, která vdechla život Gabrielle Solis, má jen na Instagramu přes deset milionů sledujících. Filmový Deadpool má o polovinu méně. Marketingová synergie tak může pomáhat oběma klubům.

Jak uvádí magazín Variety, už teď se mluví o tom, že příchod Reynoldse a McElhenneyeho by mohl nakopnout majitele ke svolení natočit novou dokumentární sérii o Necaxe. Právě po vzoru divácky oceňovaného hitu Vítejte ve Wrexhamu, jehož už třetí série před pár dny odstartovala na televizní stanici FX, respektive na Disney+. Mluví se také o tom, že by se oba týmy mohly spojit ve zvláštních epizodách.

Americká herečka Eva Longoria

Fotbal ale není jedinou byznysovou kratochvílí hollywoodských herců – vášeň našli také na okruzích, po kterých se prohání rychlé stroje. Před rokem se Reynolds a McElhenney připojili ke skupině investorů, kteří za v přepočtu asi pět miliard korun koupili čtvrtinu stáje F1 Alpine Racing. Znovu si tak vybrali sportovní entitu, které se výsledkově tolik nedaří, ale vidí v ní potenciál. Zkrátka další inovace jejich receptu.

Vedle investování do sportu se ovšem Reynolds soustředí i na svou filmovou kariéru, což je pochopitelné, když mu za pár měsíců jde do kin jeden z nejočekávanějších snímků letošního roku. Už v červenci vyjde pokračování Deadpoola, kde druhou hlavní roli ztvární Hugh Jackman alias Wolverine. Novinka před nedávnem dostala velký trailer a vzhledem k tomu, že půjde o jedinou letošní marvelovku, jsou očekávání velká.

Na druhou stranu McElhenney, někdejší hvězda „nekonečné“ televizní série It’s Always Sunny in Philadelphia, žádný velký blockbuster v plánu nemá. Před pár měsíci ale bylo potvrzeno, že komediální seriál Mythic Quest o videoherních vývojářích, který vysílá Apple TV+ a kde má McElhenney jednu z hlavních rolí, dostane čtvrtou řadu – v těchto chvílích se má na ní pracovat.