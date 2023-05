Po zlevňování přijde reklama. Teslu podle Muska čeká těžký rok, Cybertruck se dostane na trh letos

Elon Musk se po delší době ukázal opět v dresu Tesly, nikoliv v barvách Twitteru, který ho v posledních měsících hodně vytěžuje. Na setkání s akcionáři automobilky přiblížil detaily výroby Cybertrucku, ukázal, co už dokážou roboti Optimus, zdůraznil, že ani náhodou neplánuje končit jako šéf firmy, a připustil, že by Tesla mohla poprvé vyzkoušet reklamu.

Tesla Motors je v mnoha ohledech jiná automobilka. Asi nejlépe to dokládá příběh elektrického pick-upu s názvem Cybertruck, který Elon Musk představil v roce 2019 s tím, že do prodeje půjde o dva roky později. Teď, v květnu roku 2023, to vypadá, že by se měl na trh dostat snad letos.

Právě to, že chronicky neplní termíny, které si sám stanoví, je jedním z poznávacích znamení jeho i jím vedené firmy. Jde přitom o něco, co je v případě Volkswagenu nebo Toyoty jen těžko představitelné. I když ani jim se tu a tam nějaké zpoždění nevyhne. Zásadnější rozdíl ale spočívá jinde – v přístupu k výrobě a vývoji aut. Musk a spol. na to jdou od začátku jinak, zatímco jejich tradiční konkurence chtě nechtě musí vycházet z toho, co už měla k dispozici u spalovacích technologií.

Právě Cybertruck je v mnohém revoluční, protože na rozdíl od jiných modelů jde o vůz takzvaně exoskeletonové konstrukce. Klasické auto má tuhou ocelovou konstrukci, která se osadí hliníkovými plechy. Cybertruck bude mít karoserii z nerezové oceli už rovnou vyrobenou a bude samonosná, tedy bez vnitřní kostry. „Jeho výroba se ukazuje jako hodně náročná,“ připustil na setkání s akcionáři Musk.

Spekulovalo se o tom, že Cybertruck by nakonec mohl mít konvenční uspořádání, to tedy ale Musk popřel. Upřesnil také, že výhledově by se těchto kolosů mělo vyrábět zhruba půl milionu ročně. Zároveň ale přiznal, že si pořád není jistý, jak úspěšné auto u zákazníků bude, protože jeho ostře řezaný futuristický design je hodně kontroverzní. „Budu ho sám řídit na denní bázi,“ nechal se slyšet druhý nejbohatší člověk světa.

To, že v něm bude jezdit Musk, bude samozřejmě skvělá reklama. A právě marketing a inzerce je další velká zvláštnost v případě automobilky, která chce letos dosáhnout na dva miliony prodaných aut: Tesla v podstatě vůbec neutrácí za klasickou inzerci, dosud spoléhala na šeptandu, takzvaný hajp kolem své image i na Muska a jeho výtlak v médiích a na sociálních sítích.

Foto: Czechcrunch/Midjourney Portrét Elona Muska vytvořený v Midjourney

Jenže doba je těžká. Musk přiznal, že příštích dvanáct měsíců bude pro firmu z hlediska prodejů náročných, protože světová ekonomika se bude potýkat s poklesem a lidé budou více šetřit. Ostatně Tesla hodně zlevňovala nedávno. „Možná tedy vyzkoušíme nějakou reklamu,“ prohlásil. Ovšem dal to do přímé souvislosti s Twitterem, o kterém řekl, že to je firma stoprocentně závislá na inzerci, takže je na místě, aby reklamu v nějaké podobě nasadila i Tesla, když jinde to funguje.

Podle Muska by se Tesla měla stát firmou, která ročně vyrobí dvacet milionů vozů a stane se největší automobilkou světa. Premiantem podle svého spoluzakladatele je už dnes, a to díky na obor nadstandardní ziskovosti: „Vyrábíme elektromobily a jsme v zisku. To nikdo jiný říct nemůže.“ Zároveň ale zopakoval, že do budoucna nebudou vozy tím hlavním, co Tesla bude produkovat – tím mají být humanoidní roboti s názvem Optimus.

Roboti v zástupu

Firma zveřejnila nové video, na kterém je vidět, jak celá jednotka robotů kráčí fabrikou. Ukázala také některé nové funkce a dovednosti těchto strojů, jež pohání stejný samořiditelný systém, který firma testuje ve svých autech. Musk nasazení plně autonomního módu do Tesel slibuje už nějakou dobu, řada kritiků má ale velké pochybnosti, že by firma s jeho vývojem byla tak daleko, jak tvrdí. „Až to zveřejníme, získáme takové momentum, jaké má teď ChatGPT,“ prohlásil Musk. V jedné z odpovědí akcionářům pak odmítl, že by se snad chystal odejít z postu šéfa Tesly. „Nic takového není na pořadu dne,“ řekl.

Ten bezprostředně po valné hromadě poskytl rozhovor televizi CNBC, ve kterém toho o Tesle už mnoho nového neřekl, ale vyjádřil se k několika momentům, jimiž k sobě v posledních dnech zase přitahoval ne moc pozitivní pozornost. „Budu si říkat, co chci. A jestli je cenou za to, že přijdu o peníze, tak ať,“ odpověděl v interview na dotaz moderátora Davida Fabera, proč na Twitteru šíří falešné zprávy a dezinformace. Narážel tím na Muskovo tvrzení, že masový vrah, který nedávno střílel na škole v Texasu, není rasista, což většina médií popírá a poukazuje na to, že útočník na sobě měl vytetovaný hákový kříž.

V rozhovoru se Musk opřel také do kancelářských pracovníků, kteří trvají na možnosti dělat z domova. Je to podle něj neférový požadavek, když jejich kolegové, kteří pracují rukama, se musí ve firmě objevit každý den osobně. „Jděte s tím už do háje,“ vzkázal jim.