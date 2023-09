Pocta tomu největšímu. Novak Djoković po výhře ve finále US Open vzdal hold Kobemu Bryantovi

Bylo to gesto, na které sportovní svět dlouho nezapomene. Jen chvíli poté, co porazil svého soupeře, svlékl dres a nasadil si tričko s motivy jedné z největších basketbalových legend – Kobeho Bryanta. Jednak kvůli tomu, že to byl jeho velmi blízký kamarád, jednak proto, že vyhrál grandslamový titul s číslem 24, které na dresu nosil právě i Bryant. Novak Djoković znovu potvrdil svou ohromnou tenisovou sílu.

Novak Djoković procházel letošním US Open bez sebemenších problémů a také ve finále proti světové trojce Daniilu Medveděvovi byl bookmakery považován za favorita. Svůj předpoklad naplnil ve třech setech a ruskému tenistovi nedal šanci, byť šlo místy o velmi vyrovnaný zápas plný krásných, dlouhých výměn a taktických, skoro až vyčkávacích momentů. Po třech hodinách a sedmnácti minutách bylo hotovo.

Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu znovu zvedl nad hlavu trofej z grandslamu, jednoho ze čtyř nejprestižnějších turnajů sezóny. Letos už třetí, po lednovém Australian Open a červnovém French Open. Spolu s tím o dva grandslamové tituly uskočil svému soku Rafaelu Nadalovi a dělí ho už jen jeden zářez od toho, aby se stal tenistou s největším počtem titulů z grandslamů v pánské a dámské kategorii.

Vítězný finálový zápas na americkém US Open, které ovládl už čtyřikrát v kariéře, mu vynesl grandslamovou trofej s pořadovým číslem 24, právě tolik jich má i legendární australská tenistka Margaret Courtová. Zároveň navýšil i počet celkových singlových titulů v rámci žebříčku ATP na 96 a je tak na třetím místě. Před ním zůstává švýcarský tenista Roger Federer s počtem 103 titulů a Američan Jimmy Connors s počtem 109 titulů.

Pro srbského mága navíc vítězství na posledním letošním grandslamu znamená i zisk pořádného balíku peněz, podle všeho dosud největšího, jaký byl kdy ze strany pořadatelů US Open vyplacen. Z turnaje si odnese tři miliony dolarů, tedy přes 68 milionů korun. Stejnou částku jako Djoković obdrží i vítězka US Open, Američanka Coco Gauffová, a to v rámci zachování rovnosti odměn pro všechny.

Djoković tak s dalšími miliony dolarů doplní své výdělky z hraní, které se pohybují okolo 170 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,9 miliardy korun. Nikdo jiný si z hraní profesionálního tenisu neměl vydělat tolik jako on – ani zmíněný Nadal, který je po stránce výdělků na druhém místě a ztrácí asi 40 milionů dolarů. Drtivá většina profíků si nicméně zajišťuje peníze i sponzorskými smlouvami.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Sportovní svět pak vedle samotné výhry mohla potěšit i momentka po skončení zápasu, kdy si Djoković oblékl modré tričko s číslem 24, hláškou Mamba Forever a fotkou, na které je on spolu s Kobem „Mambou“ Bryantem. Jeden z nejslavnějších basketbalistů byl dlouholetým kamarádem Djokoviće a často si spolu vyměňovali rady ohledně mentálního nastavení a touhy po vítězství. Tímto gestem mu vzdal hold – Bryant totiž před třemi lety tragicky zemřel.

„Když jsem se potýkal se zraněním a snažil se o návrat, chtěl se propracovat zpět na vrchol, byl jedním z lidí, na které jsem se nejvíce spoléhal. Vždycky tu byl pro jakoukoliv radu a pro jakoukoli podporu tím nejpřátelštějším způsobem. Takže to, co se stalo před několika lety a co se stalo s jeho dcerou, mě samozřejmě hluboce ranilo,“ řekl Djoković na konto nešťastné události, pádu vrtulníku, který stál život i Bryantovu dceru Giannu a dalších sedmi lidí.