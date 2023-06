Djoković se už nedělí o trůn. V Paříži vyhrál rekordní titul, odsunul Nadala a královsky vydělal

Tenisová historie byla zase jednou přepsána – a znovu se žebříčky musely aktualizovat podle Novaka Djokoviće. Srbský tenista ve finále Roland-Garros ve třech setech vyprovodil z kurtu o dvanáct let mladšího Nora Caspera Ruuda a připsal si rekordní třiadvacátý triumf z grandslamových turnajů. To mimo jiné znamená, že se Rafael Nadal musí klidit z trůnu, který s rodákem z Bělehradu sdílel. Jen o triumfu ale Djokovićovo pařížské vystoupení nebylo.

Antuka, tráva, tvrdý povrch… Postavte ho kamkoliv a on i ve třiceti šesti letech zahraje jako z říše snů. Svou tenisovou genialitu potvrzoval i během letošního Roland-Garros, kterým procházel bez sebemenších problémů. A ani závěrečná fáze turnaje mu nedělala obzvlášť velké problémy. V cestě mu sice stála dravá světová čtyřka, která ho na úvod trochu probouzela ze spánku a dramatizovala vývoj, pak šlo ale vše jako po másle.

Novak Djoković si ve finále v pořadí druhého grandslamového turnaje letošního roku poradil s Casperem Ruudem v poměru 3:0 na sety a stejně jako předloni na stejném kurtu zvedl nad hlavu mistrovský pohár, kterým mimo jiné podvědomě vzkázal důležitou zprávu Rafaelu Nadalovi – jeho úhlavní tenisový sok se totiž musí klidit z trůnu, na který s Djokovićem usedal, protože měli oba stejný počet grandslamových titulů. To už ale neplatí.

Srbský tenista jich má už třiadvacet a Nadal je tak tím, který bude muset zvednout hozenou rukavici (nebo spíš raketu?) – a dotahovat. Oba jsou stále aktivní a letos ještě mají šanci míchat pořadím na anglickém Wimbledonu a americkém US Open. Ještě před rokem s nimi mohl o tyto historické zářezy soupeřit i Švýcar Roger Federer, ten ovšem loni v září svou pohádkovou kariéru ukončil s počtem dvaceti grandslamových titulů.

Djoković spolu s tím navýšil i počet celkových singlových titulů v rámci žebříčku ATP na devadesát čtyři, čímž nejen o další jeden zářez uskočil Nadalovi, ale také srovnal skóre s legendárním česko-americkým tenistou Ivanem Lendlem, který je historicky na třetím místě. Druhé místo žebříčku patří Federerovi s počtem 103 titulů a první pozici drží Američan Jimmy Connors. Žádný z nich už ale aktivně nehraje, hon je tak pro Djokoviće o něco snazší.

Pro srbského mága navíc vítězství na druhém letošním grandslamu znamená i zisk pořádného balíku peněz, podle všeho dosud největšího, jaký byl kdy ze strany pořadatelů Roland-Garros (respektive French Open) vyplacen. Z turnaje si odnese 2,3 milionu eur, tedy více než 54 milionů korun – a více než v případě letošního Australian Open, které Djoković také vyhrál. Druhý Ruud obdrží zhruba o polovinu méně.

Jak už to ale u špičkových sportovců bývá, výdělky za jejich výkony na hřišti nejsou zdaleka jediným zdrojem příjmů. Mnohdy ani tím hlavním. Silnou roli v jejich kariérách mají sponzorské smlouvy s firmami, které jim vyplácí peníze za to, že během hraní (i mimo něj) zviditelňují jejich produkty. A má to tak i Djoković, který je v tomto ohledu známý hlavně jako propagátor francouzské módní značky Lacoste.

Malý zelený krokodýl se vyjímal i na oděvu během dnešního finále a srbský tenista má za tuto spolupráci inkasovat zhruba devět milionů dolarů ročně. S Lacoste podepsal smlouvu už v roce 2017 – poté, co rozvázal spolupráci s japonskou značkou Uniqlo. Dlouhé roky byl i ambasadorem Peugeotu. S penězi ale nakládá i investičně, například loni je vložil do vývoje léku proti covidu. Sám totiž vakcinaci odmítá, což ho stálo i účast na několika grandslamech.

Čistě z hraní na okruhu ATP si pak měl Djoković za celou svou dosavadní kariéru vydělat přibližně 169 milionů dolarů, respektive 3,7 miliardy korun, což je nejvíce ze všech – druhý Nadal, který mimo jiné své peníze investoval i do nového, nepříliš probádaného sportu, na něj ztrácí přes 30 milionů dolarů. Samotné jmění elitního srbského tenisty činí asi 220 milionů dolarů (4,8 miliardy korun).