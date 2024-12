Podívali jsme se do budovaného metra D. Nástupiště už existují, nyní se bude razit trať pro vlak

Uložit 0

Naposledy tudy tramvaje jezdily v sedmdesátých letech. Ustoupily metru. Dnes by tu typické zvonění málokdo čekal. Nyní se však tramvaj na Pankrác vrací. Jde sice jen o bezmála tři sta metrů nových kolejí, v příštím roce ale sehrají velmi důležitou roli. Nahradí totiž metro.

Pankrác bude mít přestupní stanici. Z metra C na aktuálně budované metro D. Mohlo by se přitom zdát, že to všechno je v nedohlednu, v podzemí už se ale nová trať, nová zastávka i nové přestupy rodí. Déčko by mělo jezdit z náměstí Míru do Depa Písnice. Stavět se přitom začíná právě na Pankráci.

Konkrétně mezi Pankrácí a stanicí Olbrachtova. Práce probíhají 26 metrů pod zemí, to je zhruba stejně, jako kdyby se od země směrem dolů stavěl sedmipatrový dům. Dole už nyní v podstatě existují, byť v hodně vzdálené podobě, obě nástupiště nové stanice. Ta budou po stranách, podobně jako je to na Vyšehradě nebo na Hlavním nádraží. Tam, kde ale bude v budoucnu jezdit automatizovaný vlak, je zatím tuhá zem. Z jedenácti výrubů je hotová asi polovina. Ražba tak bude na Pankráci probíhat ještě zhruba rok.

V podzemí se dokončuje také obratový tunel, kam budou zajíždět vlaky do doby, než bude hotová část trati až na náměstí Míru. Tvar nabývají také šachty pro technologie, stejně jako místo pro vzduchotechniku a budoucí napájení stanice a vlaku. A hotové jsou rovněž tunely, kterými za pár let pojedou eskalátory. Dohromady jsou tu tři. Jeden by měl cestující dovézt do obchodního domu Arkády, další do budovy Gemini, která stojí naproti. Třetí propojí déčko s céčkem. Tunely obou z nich mezi sebou budou mít čtyři metry země.

Stavební firma Subterra tu nyní přestup buduje. Ze současné stanice metra na lince C se dá vyjít do malé čtvercové místnosti, za ní už je vyražená stavba a budoucí přestupní chodby. A právě přestup je důvod, proč se v lednu stanice Pankrác na celý rok uzavře. Během první poloviny roku se bude pracovat na rekonstrukci existující stanice. Dostane nový výtah, vymění se izolace, eskalátory, opraví se toalety i obchodní prostory. V druhé polovině příštího roku se pak budou dokončovat přestupy.

I to je důvod, proč se už v sobotu na Pankráci znovu rozezvoní tramvaje. Během prosince si na ně mají lidé zvyknout. Příští rok už budou suplovat metro. Alespoň částečně. Tramvaj by cestující měla svézt na Pražského povstání, kde už budou moci přesedlat na metro. Nový režim se spustí na Tři krále, tedy 6. ledna. Pojede tudy linka číslo 19.

Tramvaj ale bude mít smysl i do budoucna. Ze současné zastávky, která se nachází přímo naproti Arkádám, tedy za křižovatkou, by v budoucnu koleje mohly navázat dál a dojet až na Budějovickou. Celkem tak v území přibudou tři nové tramvajové zastávky. Původně měla trať pokračovat ještě dál, tento projekt ale zatím stojí, především pak kvůli parkovacímu pásu v ulici.

Zpět ale k metru. Kilometrový úsek mezi stanicí metra Olbrachtovou a Pankrácí se začal budovat v roce 2022. Navazovat má druhý, a to ze stanice Olbrachtova na Nové Dvory. Soutěž ale zrušil antimonopolní úřad. Dopravní podnik tak letos zakázku znovu vysoutěžil letos v srpnu.

Následovat by měl tendr, který postaví úsek z Nových Dvorů do Písnice, na které jsou dohromady tři stanice – Libuš, Písnice a Depo Písnice. V poslední fázi by pak mělo dojít k vybudování trati směrem do centra, tedy na náměstí Míru. Aktuálně se podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka počítá s termínem mezi roky 2030 až 2031. Stavební povolení má dnes úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory. Trať se tu dá provozovat i bez dalšího, a to díky obratové koleji na Nových Dvorech.

Finance na budování metra D pro rok 2025 schválilo ve čtvrtek pražské zastupitelstvo. Dohromady to bude 6,1 miliardy korun. Jen úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou vyjde na 14,5 miliardy korun.