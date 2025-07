Nebaví vás se zdlouhavě učit? Přátelé z fitka vytvořili aplikaci, která má pomoct. A umí i podcasty

Uložit 0

Jsou dva – a rovnou přiznávají, že toho vlastně moc společného nemají. Snad kromě toho, že bydlí v Brně, chodí do fitka a nemají žádný společenský život. Třiadvacetiletý Daniel Rys je studentem medicíny, naopak jeho dvaadvacetiletý byznysový parťák a programátor Filip Till vydržel na vysoké škole přesně týden, než se radši rozhodl plně věnovat zaměstnání ve startupu.

Rys byl dle svých slov vždy dobrým studentem, po nástupu na univerzitu ale rychle zjistil, že styl učení ze střední už nestačí. „Vždycky mi to šlo tak nějak samo od ruky, na medicíně je ovšem objem učiva úplně jinde. Člověk musí změnit přístup,“ vzpomíná. Zároveň si všiml, že spousta jeho spolužáků používá opakovací kartičky, na kterých mají ty nejdůležitější informace.

„Jenže příprava takových kartiček – ať už na papíře, nebo na počítači – zabere hromadu času. Klidně i hodiny,“ říká Rys, který má teď prý ve čtvrťáku na medicíně průměr 1,06. Oslovil proto Tilla, kterého znal z posilovny, se svým nápadem na nástroj, jenž by přípravu kartiček usnadňoval a automatizoval.

A Tillovi se tento nápad zalíbil, ostatně jde o člověka, který se nikdy nechtěl učit zbytečnosti. „Na střední jsem vždycky hledal způsoby, jak se učit co nejmíň, ale i tak projít,“ směje se programátor, který po maturitě zamířil do amerického startupu Inzata. Ten firmám umožňuje vizuálně pracovat s daty bez nutnosti programování.

Rys svému známému navrhl, jak má nástroj nazvaný StudyFi vypadat: člověk do něj nahrává své vlastní materiály – poznámky, obrázky nebo zvukové nahrávky – a aplikace mu z nich automaticky generuje kartičky, testy s vyhodnocením silných a slabých stránek studenta, různé přehledy nebo třeba podcasty namluvené umělou inteligencí.

Vývoj aplikace trval deset měsíců. „Technicky jde o wrapper nad jazykovými modely, který zvládá pracovat s velkým objemem dat. Do aplikace klidně nahrajeme 300stránkovou učebnici a stále z ní umíme vytáhnout jednotlivé studijní okruhy – to běžné nástroje jako ChatGPT nezvládnou. Ale hlavně naše AI nehalucinuje. Pracuje výhradně s tím, co dodá student,“ vysvětluje Till, mimo jiné hráč druholigového týmu amerického fotbalu Brno Alligators.

Měsíc a půl od spuštění už StudyFi hlásí, že má necelé dvě tisícovky aktivních a platících uživatelů. Další stovky si aplikaci zkoušejí během dvoutýdenního bezplatného trialu. „A na Instagramu již máme přes 4 700 sledujících,“ pochvaluje si Rys. Freemium model zatím neplánují – měsíční předplatné stojí 199 korun, čtvrtletní 450 a roční 1 499 korun.

Foto: CzechCrunch / StudyFi Opakovací kartičky ve StudyFi

Růst StudyFi je přitom dle jeho zakladatelů čistě organický, tedy bez jakékoliv reklamy. „Konverzní poměr máme kolem 20 procent a obrat už dosahuje půl milionu korun. Zájem projevilo i několik andělských investorů, ale zatím do toho jít nechceme. O investici začneme uvažovat nejdřív za půl roku, kdy plánujeme rozjet expanzi do zahraničí,“ nastiňuje Till.

Zakladatelé totiž chtějí se StudyFi zamířit do Polska a Německa. Pomoct s překlady rozhraní mají i dva kolegové z týmu. „Jeden z copywriterů je z Německa, další kluk, co má na starosti e-mailing a onboarding, je zase z Polska,“ usmívá se Rys.

Celkem teď tým tvoří pět lidí, brzy ale plánují nábor dalších, především na technické pozice a zákaznickou podporu. Rys s Tillem by totiž rádi do konce roku překonali hranici čtyř tisíc aktivních uživatelů.

Prioritou je teď ovšem vývoj mobilní aplikace. „Hotová má být do září. Nejprve jsme chtěli doladit webovou verzi, teď už přesně víme, jak má appka vypadat,“ líčí Till s tím, že jeho vizí je, aby StudyFi fungoval jako AI mentor, který studenty nejen testuje, ale také rozpozná jejich styl učení a doporučí například vhodné typy otázek. A tak je provází celým studiem.

V mém životě se nenajde prostor pro vysedávání v hospodě.

Vedle kartiček a testů teď tvůrci StudyFi pracují na podcastech, které namlouvá umělá inteligence na základě podkladů poskytnutých studentem. V současné době je tato funkcionalita zatím v beta verzi, redakce CzechCrunche nicméně dostala možnost si ji vyzkoušet.

Zvukový výstup se vytvoří během pár minut a má formu rozhovoru – jeden hlas pokládá otázky, druhý na ně fundovaně odpovídá. Výsledný „podcast“ si pak student může pustit třeba cestou na zkoušku. Autoři zároveň ujišťují, že se původní nahrávky nikam neukládají a třetí strany k nim nemají přístup.

Podle nich navíc StudyFi ušetří studentům až 40 procent času, který pak můžou věnovat jiným činnostem. Sami přitom prý žádný společenský život nemají. „Buď pracuji na StudyFi, nebo se učím. Po státnicích bych se chtěl startupu věnovat naplno, případně mě láká praktické lékařství či gastroenterologie. V mém životě se tak nenajde prostor pro vysedávání v hospodě,“ přiznává Rys.

Till, který teď má dvě práce na full-time, jej doplňuje: „Já pracuju, pak pracuju a zase pracuju. Na hodinu zajdu do fitka nebo na trénink a poté opět pracuju. Nic jiného vlastně nedělám.“ A odpočívat nechce dvojice ani v budoucnu. „Hlavní pro nás je, že chceme studentům poskytnout nástroj, který jim ulehčí studium a oni se nebudou muset soustředit jen na manuální práci okolo,“ uzavírají.