Kdyby budovy mohly vyprávět, jeden z nejcennějších příběhů by řekla usedlost Cibulka, jejíž počátky sahají až do 14. století. Zažila třicetiletou válku, která ji zanechala poničenou, zase opravenou ji koupil pokladník královského berního úřadu Karel Schönfeld. Zažila ale i pasovského biskupa Leopolda Linharta Thun-Hohensteina. Ten ji nechal přestavět na klasicistní zámeček s rozsáhlým parkem. Dalším, kdo se významně zapíše do historie usedlosti, budou manželé Vlčkovi, kteří představili, jaká bude Cibulka budoucnosti.

Ředitel firmy Avast Ondřej Vlček a jeho žena Katarína měli od začátku v plánu přiblížit místo co nejvíce původní podobě. Nejblíže se tomuto přání v architektonické soutěži přiblížilo studio Petr Hájek Architekti. „Výsledek jsme vybrali s ohledem na to, že nejlépe kombinuje dvě hlavní priority – nejvhodnější možné budoucí využití areálu pro vážně nemocné děti a jejich blízké a zachování celé stávající části usedlosti s maximálním respektem k historii. Vybraná varianta je s ohledem na tato kritéria nejlepší,“ uvedl vedoucí projektu architekt František Brychta, který pracuje pro Nadaci rodiny Vlčkových.

Nadace nenechala nic náhodě a k výběru vítězného návrhu přizvala také Národní památkový ústav, podle kterého se podařilo dospět do „velmi utěšeného modelu“ plánované obnovy. Nyní čeká Vlčkovi proces změny územního plánu, která je pro projekt klíčová. Cibulku má v budoucnu obývat Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem. Vlčkovi ale chtějí z místa udělat nejen moderní zdravotnické zařízení, ale také ho částečně vrátit veřejnosti. Část tak bude veřejně přístupná.

„Od začátku jsme to vnímali jako příležitost ke spolupráci na projektu, který je zajímavý a lidsky úžasný. Dali jsme do toho veškerý potenciál našeho týmu. Dopadlo to dobře a jsme moc rádi, že můžeme pokračovat,“ komentoval vítězství v soutěži Petr Hájek. Vítěze soutěže vybírali architekti i lékaři a samozřejmě také manželé Vlčkovi a ředitelka jejich Nadace Ivana Plechatá.

Vizualizace usedlosti Cibulka podle studia Petr Hájek Architekti Foto: Petr Hájek Architekti

Stávající budovy mají po rekonstrukci sloužit jako kanceláře Nadace, sídlo tady ale bude mít i další organizace, za kterou Vlčkovi stojí, a to Zlatá rybka, která se rovněž soustředí na vážně nemocné děti. V historických budovách budou pokoje pro rodiče nemocných dětí, místnosti pro terapii, bistro nebo sál sloužící pro vzdělávání expertů, kteří pečují o nemocné děti.

To všechno by mělo být hotové v roce 2026, a to 22. října. Datum není vybrané náhodně. Souvisí již se zmíněným biskupem Thum-Hohensteinem, za jehož života dosáhla Cibulka největšího rozkvětu. Za čtyři roky uplyne 200 let od jeho úmrtí. Mezi prvními se má začít s opravou takzvaného domku zahradníka, kterou bude mít na starosti architekt Brychta. Začít by se s ní mělo už příští rok.

V domku vznikne kavárna. „V přilehlé zahradě vybudujeme také letní posezení a dětské hřiště, vše veřejně přístupné z parku,“ uvedla již dříve Plechatá. Nejprve bude kavárna ve spodním patře, hořejšek využije Nadace, než budou hotové historické budovy. Časem by se kavárna mohla rozšířit i do patra. Případně by tady mohla vzniknout klubovna nebo prostor pro komunitní akce.

Domek by se měl vrátit do podoby, kterou měl ve 20. letech 19. století. Tehdy ji mimochodem navštívil i sám císař, František I. To znamená, že budou v domku odstraněny všechny nepůvodní příčky, obnoví se zazděná okna i bohatě zdobené fasády. Někdejší ráz bude mít také zahrada, za jejímž kouzlem bude stát především jalovec virginský, který je ve střední Evropě ve větší velikosti vzácný, na Cibulce ale měl své místo.

„Chceme, aby Cibulka začala co nejdříve žít a sloužit místní komunitě a lidem, kteří chodí do okolního parku na procházky. Domek zahradníka je svou polohou pro kavárnu ideální, protože je přirozeně oddělený od zbytku usedlosti, jejíž rekonstrukce bude samozřejmě náročnější a bude trvat déle,“ vysvětlit již dříve Brychta.

Vizualizace usedlosti Cibulka podle studia Petr Hájek Architekti.

Nadace Vlčkových koupila chátrající usedlost v roce 2021. K tomu účelu vložili manželé Vlčkovi do nadace na začátku 1,5 miliardy korun s tím, že třetina půjde na nákup a rekonstrukci a první fázi provozu celého objektu a nadace. Projekt se nakonec s největší pravděpodobností prodraží.

Na Cibulce už probíhají nejnutnější práce. Hlavní budova získala provizorní střechu. Přibyly konstrukce, které podpírají zdi. To vše proto, aby se stav budovy ještě více nezhoršil. Není proto třeba mít obavy a jít Cibulku už teď navštívit. V bývalé konírně je k vidění pře finálních návrhů a také ten vítězný, od Hájkova studia. Hájek už několikrát pracoval na historických objektech. Na starosti měl například úpravy veřejných ploch horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, pracoval rovněž na Arcidiecézním muzeu v Olomouci.