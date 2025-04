Podívejte se, proč se na český pavilon stojí v Japonsku fronty. Zaujalo sklo, dřevo, pivo a Dvořák

Uložit 0

Je to stoupající cesta nahoru, která je v podstatě galerií. Zatímco ostatní státy na Expu představují, jaká jejich země je a lákají tak na návštěvu, Česko se snaží zaujmout tím nejlepším co umí. Evidentně to funguje. Po oficiálním otevření se totiž na pavilon od studia Apropos architekti stála fronta.

Hned před pavilonem si návštěvníci mohou prohlédnout tři skleněné kmeny, které jsou de facto v životní velikosti. Autorem je designér Rony Plesl, který má zároveň na starosti celý výtvarný koncept českého pavilonu. Nebo si dojít k okénku pro plzeňské pivo. Při cestě nahoru si pak lidé mohou prohlédnout současnou malbu Jakuby Matušky známého jako Masker, instalaci Herbarium od sklářské společnosti Lasvit a další dvě Pleslovy instalace – lustr Evil Eye a obrovské zavěšené růže z uranového skla. K tomu všemu na cestě hraje Rusalka od Antonína Dvořáka.

Český pavilon v japonské Osace zaujal, a to zejména proto, že jde o dřevostavbu tvořenou z 95 procent dřevem, ta je vyztužená pouze ocelovými sloupy. Jako jediná tu má fasádu ze skla. Samotná stavba navíc stojí za první byznysovou příležitostí pro české výrobce, Češi mají v zemi pomoci rozvíjet stavění dřevostaveb pomocí CLT panelů, ze kterých se tu až dosud nestavělo.

Lidé ale v českém pavilonu mohou obdivovat také oblečení od módního návrháře Jana Černého. Autor kolekce pro olympiádu v Paříži vytvořil uniformy pro obsluhu českého pavilonu.