Japonsko i USA má na dosah. Po olympiádě navrhl Černý kolekci pro Expo a říká: Jsou to trochu montérky

Měl v plánu podat si přihlášku na architekturu, ze dne na den se ale rozhodl, že půjde studovat design oděvů. Rodiče prý tehdy málem trefilo. Nyní už ale vědí, že se jejich syn, Jan Černý, rozhodl správně. „Nikdy mi neřekli, ať to nedělám, i když to nechápali. Když jsem se pak stal kreativním ředitelem značky Kara, pochopili, že se tím asi dokážu uživit,“ říká módní návrhář v rozhovoru pro CzechCrunch.

Za sebou má kolekci pro letní olympiádu v Paříži, ocenění Grand designér roku i přehlídku v Jízdárně Pražského hradu. Před sebou pak kolekci pro světovou výstavu Expo 2025 v japonské Ósace, kterou právě představil. Spolu s ní se chce dostat na japonský trh, u kterého sází na to, že se tam jeho barevné, rozevláté oblečení bude líbit. Svou značku chce ale uvést i v New Yorku. Jana Černého je zkrátka všude plno. To je ve světě módy, kterému dominují úplně jiné země než Česko, ohromný úspěch.

Loni svou značku přejmenoval na Jan Societé – nechtěl brand spojený jen s jeho jménem, ale takový, který funguje díky týmu. Nos už mu dávno mohl vyrůst nahoru, Jan Černý ale zůstává skromný. Není pochyb, že bude ještě hodně vidět. „Třeba se to jednou změní a půjdu navrhovat domy. Pořád to miluju, ale teď je můj život tohle,“ říká návrhář.

Za sebou máte kolekci pro olympijské hry, nově máte v portfoliu rovněž kolekci pro Expo. Jak vypadá?

Přistupovali jsme k ní jinak, než k té olympijské, protože její smysl je odlišný. Kolekce na olympiádu byla navržena pro jeden večer. Šlo spíš o reprezentativní oblečení pro jednu akci, kolekce pro Expo musí být naopak funkční a pohodlná, protože zaměstnanci českého pavilonu ji budou nosit denně po dobu půl roku. Bylo tedy nutné zohlednit počasí, teploty, vysokou vlhkost či dusno v Japonsku během léta. Chtěl jsem tedy, aby byla funkční a odolná. Inspirovaná je pracovním oblečením, které mám rád, navíc je silně zastoupené i v japonské módě, kde je tato estetika velmi výrazná. Celosvětově je japonský workwear považován za ikonický.

Takže jste pro Expo navrhl něco jako montérky?

Vlastně ano, já tomu tak říkám, ale jsou to spíš uniformy. Montérky ale mají velkou symboliku, vzpomeňte si třeba na Otíka ve filmu Vesničko má středisková. Navíc jsou odpovědí na paralelu mezi českým a japonským pracovním oblečením. V japonském podání vypadají jinak, ale přesto jsou podobné. Dalo by se tedy říct, že celá kolekce jsou vlastně takové montérky, jen jsme je trochu povýšili. Navíc to má i přenesený význam: jedeme do Japonska ukázat, že jsme schopný národ. Jsme malá země, ale nesmírně šikovná. Myšlenka propojení pracovitosti s vizuální symbolikou mi proto přišla zajímavá.

Kdo všechno bude mít vaše oblečení na sobě?

Všichni zaměstnanci českého pavilonu. To znamená lidé, kteří budou v gastroprovozu vydávat jídlo nebo obsluhovat, dále průvodci, kteří budou provádět expozicí. Během rešerše jsme například našli starou krásnou pracovní bundu, kde byl na zádech velký nápis Ósaka, tím jsme se inspirovali, takže když se budou lidé pohybovat po areálu Expa, na zádech jim bude svítit velký nápis Czechia, který tam bude také v japonštině. Bude v elegantních tlumených barvách, ale dostatečně viditelný, aby si ho všichni ihned všimli. Tento prvek se objevuje i na košili a tričku, které jsou součástí kolekce. Zajišťujeme také obleky pro management, ale to už je standardnější formální oděv.

Říkal jste, že jste si kvůli Expu dělal rešerši. To je u návrhářů běžná věc?

Řekl bych, že ano. Učili nás to tak ve škole a pro mě je to důležité nejen kvůli finálnímu produktu, ale i kvůli argumentaci, proč věci vypadají tak, jak vypadají. Bunda, košile a kalhoty, to všechno už bylo navrženo mnohokrát. Není snadné vytvořit něco úplně nového. Co jde ale vždy udělat jinak, je téma a propojení různých myšlenek.

Lidé, kteří si například o olympijské kolekci zjistili víc a pochopili skryté detaily, pak psali, že jim to na začátku nepřišlo nijak výjimečné, když si ale přečetli kontext, začali to vnímat jinak. Pochopili, že oblečení může být víc než jen spotřební věc, může to být i forma vyjádření. Rešerše mi pomáhá stanovit pravidla hry, což je pro mě v každém projektu důležité. Kdybych podléhal každému svému nápadu, nebylo by to udržitelné a ani by to nedávalo smysl. Díky rešerši jsem ve stanovených kolejích, a to je zásadní.

O projektu pro olympiádu jste říkal, že vás překvapilo, jak velkou volnost jste měl. Bylo to u Expa stejně?

U Expa šlo primárně o velkou zodpovědnost. V případě olympiády šlo o outfit na jeden večer, snažili jsme se samozřejmě, aby to bylo pohodlné a díky bohu za ten plášť, protože nakonec pršelo, ale pojďme si říct, ať už by to oblečení bylo jakékoliv, člověk to prostě jeden večer zvládne. Jenže u Expa to lidé budou mít na sobě každý den, půl roku, a jinou možnost nemají. Dbali jsme tedy na to, aby se v oblečení cítili dobře, aby bylo pohodlné a funkční. V Japonsku jsou navíc zvyklí nosit volné věci, i ty uniformy tedy budou takové rozevláté.

Volil jste tedy speciální materiály?

Chtěl jsem, aby uniformy působily tak, jako že už byly nošené, přidává jim to totiž na lidskosti. Nežijeme v bílých kostkách, máme rádi, když je něco útulné a zabydlené. Navíc se nestane, že na začátku bude oblečení zářit novotou a na konci bude ošuntělé, bude to vypadat pořád stejně, neztratí šmrnc při praní. Mám rád, když oblečení není sterilní. Použili jsme hlavně bavlnu, protože je pracovnímu oblečení nejbližší, navíc je kvalitní a fakt moc příjemná. Dost se tím odlišíme od ostatních pavilonů, kde budou mít spíš klasické nažehlené kostýmky. Je to přežité, hlavně v mladé japonské kultuře, kde si lidé s módou rádi hrají a nenosí dokonalé uhlazené věci.

Foto: Lexus Módní návrhář Jan Černý

Půjde i v tomto případě o unisex?

Ano, unisex, volnější a oversize. To jsou věci, které rezonují se současnou japonskou kulturou, kde nosí spíše volné, rozevláté věci, takže si myslím, že jim to bude příjemné.

Kdo vás pro Expo oslovil?

Pan generální komisař Ondřej Soška. Myslím, že i díky olympiádě. Najednou mi v září, někdy v době, kdy skončila olympiáda, zavolalo neznámé číslo, a ozval se právě on. Říkal, že nechce mít na Expu nudné košile, a navrhl, že bychom mohli něco vymyslet. Moc mě to potěšilo, ještě víc pak když jsem zjistil, kdo všechno se na projektu podílí, třeba Rony Plesl. Přišlo mi to krásné a velmi si vážím toho, že v tom výběru můžu být.

Šel jste do toho i kvůli tomu?

Mám z Expa opravdu dobrý pocit. Kromě samotného zastoupení cítím obrovský potenciál i v pavilonu. Ta budova je nádherná, navíc její umístění v areálu je strategické – hned u vodní plochy, kde budou probíhat fontánová představení a další vystoupení. Je tam kolonáda, kde se návštěvníci budou přirozeně pohybovat a shlukovat.

Už jste se tam byl podívat?

Zatím ne, ještě jsem to nestihl, ale určitě se přijedu podívat. Plánujeme tam přehlídku, té se zúčastním určitě.

Takže plánujete novou kolekci, kterou představíte právě tam?

Ano, Japonsko je pro mě velmi zajímavý trh a myslím, že tím, že jsou moje věci trochu výraznější, by je mohly bavit. Cítím tam tedy velký potenciál. Bude také možnost se tam potkat s nákupčími z místních concept storů a showroomů, rád bych se potkal i s lidmi z kulturní scény, kteří by mohli naši módu nosit.

Takže v tom vidíte i byznysový potenciál?

Stoprocentně, o tom podle mě celé Expo je. Byla by chyba, kdyby to tak nebylo. Uniformy pro pavilon neberu jen jako zakázku, ale i jako příležitost, jak se na Expu prezentovat a navázat nové kontakty.

Jaký vliv na váš byznys měla olympiáda?

To je dobrá otázka, ale odpověď na ni vlastně nikdo pořádně neví. Můžu se jen domnívat. Faktem ale je, že hodnota mé značky vzrostla na mezinárodní úrovni. Na poslední přehlídku jsme dostali hosty i ze zahraničí, což se nám předtím tolik nedařilo. Značka se také doma i venku stala relevantnější. Stále mě lidé zastavují na různých eventech a říkají mi, že měli radost, že jsme na olympiádě měli reprezentativní a současné oblečení. Kolem a kolem tak olympiáda pomohla značce v dlouhodobém měřítku a i díky ní si budujeme pevnou pozici na českém trhu. Navíc nebýt olympiády, patrně bychom nebyli ani na Expu. A to je obrovská věc.

Neprojevilo se to nijak konkrétně ani na vašem e-shopu?

Značce i e-shopu se daří, a to i ve spolupráci s dalšími značkami. Máme například spolupráci s Lexusem. Otevírají se nám nové možnosti. V tomto ohledu určitě.

Zmínil jste zahraniční hosty. Kdo na poslední přehlídku dorazil?

Podařilo se nám navázat kontakt s okolními trhy. Přijeli lidé z Rakouska i Německa, včetně šéfa berlínského ikonického concept storu Voo Store. Kdo má rád módu a jede do Berlína, vždycky míří právě tam. Přijela i německá stylistka, která obléká německé celebrity, což je cenný kontakt, protože může půjčovat naše věci známým osobnostem. Dorazili také dva influenceři, jenž se objevují na přehlídkách Dioru, Chanelu a dalších značek. Seznámili jsme se v Paříži na Fashion Weeku, kde jsem byl, a tentokrát jsem je pozval k nám. Všichni zahraniční hosté říkali, že čekali něco menšího a jednoduššího, ale byli překvapeni produkcí přehlídky. Moc mě potěšilo, že je to tak zaujalo. Takže sbíráme různé kontakty a budujeme síť.

Uvědomoval jste si ten potenciál, už když jste na to kývl?

Trochu, říkal jsem si: olympiáda! No to už je opravdu něco! Ale až zpětně mi dochází, co všechno se díky tomu stalo. Olympiáda má mnoho dalších důsledků – třeba mezinárodní ocenění, která jsme za ni získali. Kolekce si všimla média, dostalo se to do různých žebříčků, byli jsme i v top 5. Celý projekt se symbolicky uzavřel tím, že jsme teď získali hlavní cenu na Czech Grand Design. To znovu potvrdilo, že olympijská kolekce měla obrovský dopad.

Kamarádi mi říkali: „Kámo, to jsi musel vědět, že to vyhraješ, to bylo jasné.“ Ale já jsem to opravdu vůbec nečekal.

Čekal jste, že vyhrajete?

Kamarádi mi říkali: „Kámo, to jsi musel vědět, že to vyhraješ, to bylo jasné.“ Ale já jsem to opravdu vůbec nečekal. Od olympiády už uplynulo spoustu vody, navíc nikdy nevíte, co se komu líbí, nebo nelíbí, kdo sedí v akademii a jak hodnotí. A znáte to, doma není nikdo prorokem. To, že nás ocenil Time magazín, vůbec neznamenalo, že bychom museli vyhrát i cenu v Česku. O to víc jsem byl rád, že se to nakonec stalo.

Češi bývají hodně kritičtí, z toho jste před olympiádou obavu neměl?

To ani ne. Ne proto, že bych byl nějak extrémně silná osobnost, ale proto, že jsem si uvědomoval, že to, co vytvořím, bude relevantní pro kreativní komunitu – herce, zpěváky, lidi z umění a designu. Věděl jsem, že to musíme udělat tak, aby to bylo dobré, a v tomto ohledu jsem měl určitou sebedůvěru. Zároveň jsem si uvědomoval, že vždycky budou lidé, kterým se to líbit nebude. To ale nesmí být důvod, proč bych něco nedělal. Kdybych se bál kritiky, nemohl bych nikdy vytvořit žádný projekt, ani olympiádu, ani nic jiného pro svou značku. Lidé hodně reagovali například i na mou poslední přehlídku Pelíšky, všude byla spousta komentářů, ale to bych nemohl dělat nic.

Takže si z toho nic neděláte?

Spíš se tomu směju. Hlavně vím, že těmhle lidem svoje produkty nikdy prodávat nebudu.

Na přehlídkách vždy děláte nějakou show. Jak moc je důležitá v propagaci vaší značky?

Je to nejdůležitější moment. Ukazuje vizi značky na další rok, je to nejsilnější a nejkoncentrovanější zážitek pro hosty i pro všechny, kdo ho sledují online. Přehlídka definuje image značky, ukazuje její estetiku a směr. Já z ní pak vycházím celý rok – jak v dropech na e-shopu, tak v celkové komunikaci a tématu. Je to pro značku nejzásadnější moment roku.

S kolekcemi se velmi často něčím inspirujete, naposledy to byly Pelíšky, dřív i mužská prostituce, seriál Pustina, vznikla i kolekce inspirovaná letišti. Co mají ty věci společného?

Nějakou emoci, vždycky je to nějaký zážitek, něco, co mě zasáhne nebo v tom cítím nějaké poselství, které je znovu aktuální. Tak to bylo třeba u Pelíšků. Koukám na ně každé Vánoce, v poslední době je ale sleduju jinak – s tím, co se děje na Ukrajině v zádech. Je to najednou aktuálnější než dřív. I proto jsem se rozhodl, že tu kolekci udělám.

Co je teď vaší prioritou? Jsou to zahraniční trhy?

Chceme se posouvat postupně a přirozeně. Kromě toho, že na naše přehlídky zveme zahraniční hosty, děláme na projektech, které jsou určené pro venkovní trh. Letos pojedeme kromě Ósaky také do New Yorku, kde budeme spolu s Českým centrem pořádat takový networkingový event, na který chceme pozvat zajímavé lidi a navázat tam nové kontakty. Ale netlačíme na pilu, protože to nikdy nefungovalo. Nechystáme ani nic megalomanského, jen finančně zvládnutelné věci. Snažíme se být ale připraveni. S cestou do New Yorku tak například musí náš e-shop fungovat i pro americký trh.

Souvisí to, že se posouváte postupně a přirozeně, s tím, že jste návrhář z Česka? Počítám, že kdybyste působil ve Francii nebo právě v New Yorku, bylo by to všechno rychlejší.

Vlastně ani nevím, ale v Česku se mi věci dělají dobře. Výroba, distribuce, e-shop, to všechno mi tu funguje skvěle. Moji kamarádi mi provozují distribuční firmu a spravují e-shop, což je detail, ale hraje zásadní roli. Na Západě je všechno dražší, produkce, pracovní síla, mít základnu v Praze mi dává naprostý smysl. Neznamená to, že se nebudeme rozšiřovat. Už teď jsme v Paříži, brzy přibude právě Ósaka a snad i ten New York. Ale líbí se mi, že naše hlavní centrum zůstává v Česku.

Spolu s nástupem na drahé trhy zdražíte i vaše zboží?

Myslím, že naopak, byznys roste s počtem prodaných produktů, takže necítím potřebu zdražovat a naše ceny jsou nastavené správně. Moje celoživotní mantra navíc je, že si z mé značky musí každý dovolit aspoň něco. Nemám rád takové to elitářství v módě, kde sama cena určuje cílovou skupinu. I student na gymnáziu, který si vydělává na brigádě, by měl možnost koupit si u nás tričko, aby ho to finančně nepoložilo.

Kdo je vaším hlavním zákazníkem?

Ze statistik e-shopu vyplývá, že je to tak půl na půl. Jsou to tedy muži i ženy, což je skvělé. Naprostá většina našeho oblečení je unisex. Máme trička z vysokogramážního materiálu, která jsou dobře ušitá a kabelky, které se šijí ručně v Česku. Zboží se rychle vyprodává, fungujeme na bázi měsíčních limitovaných dropů, každý měsíc přidáme pět až sedm nových produktů. Jsou to trička, mikiny, tenisky, doplňky jako šály a šátky, nebo nové barvy kabelek. V budoucnu chceme postupně přidávat i výraznější kousky z přehlídek, například košile, svetry nebo denim.

Byla tam i olympijská kolekce nebo kolekce pro Expo?

Z olympiády tam bylo jen limitované tričko, samotná kolekce byla určena exkluzivně pro sportovce jako dárek za reprezentaci. U Ósaky je to jiné, jsme partneři Expa, a mám větší volnost s produkty. Některé bundy a košile se tak objeví na e-shopu, protože si myslím, že jsou opravdu povedené.

Kromě těch zahraničních akcí chystáte i něco v Česku?

Jasně, na podzim bude nová show, v plánu ale máme i ples. Je inspirovaný takovým tím pařížským šik večerem, který bych chtěl na jednu noc přenést do Česka, protože mi to tu chybí. Bude to privátní ples čistě na pozvánky pro nejbližší komunitu naší značky. Proběhnout by měl ještě tohle jaro.