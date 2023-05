Podnikat začal jako teenager, první miliardu měl v 25 letech. Teď pomáhá autům vidět a koupil Forbes

Málokterý seriál z poslední doby vyvolal takový zájem jako Boj o moc, který je k vidění na HBO. Jeho čtvrtá řada měla premiéru před pár týdny a začíná záběrem na opulentní moderní vilu shlížející z miliardářské čtvrti Pacific Palisades na Los Angeles. Na obrazovce hacienda patří rodině mediálního magnáta Logana Roye a i její skutečný majitel má k médiím blízko: podnikatel Austin Russell se právě stal majoritním vlastníkem Forbesu.

V celém příběhu je skoro všechno zrychlené, nové, čerstvé. Dnes osmadvacetiletý Russell koupil sídlo s 18 koupelnami a skenery oční sítnice střežícími vstup do ložnic ani ne před dvěma roky za 83 milionů dolarů (bezmála dvě miliardy korun). Ještě o něco dříve, když mu bylo pětadvacet, ho magazín Forbes označil za nejmladšího self-made miliardáře. No a tentýž Forbes teď Russell, majitel firmy Luminar Technologies, ovládl při valuaci 800 milionů dolarů.

Russell se zařadil po bok dalších technologických byznysmenů, kteří se zhlédli ve vlastnictví médií: Jeff Bezos koupil deník Washington Post, Mark Benioff má časopis Time, Elon Musk si pořídil Twitter a Changpeng Zhao z Binance před časem investoval také do Forbesu (není jasné, jak se jeho menšinová pozice po příchodu Russella, který bude držet 82 procent, změní). Jenže všichni zmínění vedou firmy, které vydělávají, to se o ambiciozním benjamínkovi říct nedá…

I když, abychom byli fér, tak hovořit o Austinu Russellovi jako o někom, kdo má podnikatelské mléko na bradě, není na místě: podnikat totiž začal už jako teenager a společnost Luminar Technologies, která vyvíjí pro automobilky laserové senzory zvané lidar, založil v 17 letech ještě coby mimořádně talentovaný student Stanfordovy univerzity. Psal se rok 2012 a na vysoké škole moc dlouho nevydržel, protože od spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela získal grant 100 tisíc dolarů, aby se mohl na studium vykašlat a začít dělat byznys.

Pět dalších let Russell budoval Luminar záměrně bez pozornosti, Američané rádi říkají, že působil ve stealth mode, tedy v neviditelném módu. Dokonce ani nechtěl kupovat dostupné komponenty a všechno, co do svých radarů potřeboval, si i sám vyvíjel – celkem už proto podal a má registrovaných na 100 patentů. S firmou šel ven až po roce 2017 a postupně pro ni získal zvučná jména jak mezi investory (mimo jiné Thielův Founders Fund nebo Volvo Cars Tech Fund), tak mezi partnery a klienty (Toyota, Volvo, Mercedes či Nissan).

To, co Luminar Technologies dělají, je, že v podstatě učí auta vidět. Lidar, což je zkratka pro light detection and ranging, funguje na principu měření vzdálenosti s pomocí laserového paprsku. Zařízení – hodně zjednodušeně řečeno – počítá, za jak dlouho se puls paprsku vrátí po odrazu zpět od objektu, který je ve směru jízdy. Jde o technologii, které se intenzivně věnují i mnohem větší a starší firmy jako Weymo nebo Valeo a která je úzce navázaná na ambice autoprůmyslu stvořit autonomní vozy.

Austin Russell na to jde ale trochu jinak: k tomu, že by auta nepotřebovala řidiče, je dost skeptický. „Říkám o sobě, že jsem hlavní skeptik, co se samořiditelnosti týče,“ prohlásil o sobě v rozhovoru pro magazín Time z konce minulého roku. Nejde o to, že by nevěřil tomu, že nás jednou budou vozit robotaxi, o tom nepochybuje ani on, jen si myslí, že k tomu dojde mnohem později, než si veřejnost i část byznysu představuje. „Rozšířenější to bude až tak kolem roku 2050,“ vysvětlil s tím, že jde o mimořádně komplexní problém, pro který je nejprve nutné stvořit zcela bezpečné, nehavarující auto.

Vizualizace: Volco Cars Senzor lidar v novém Volvu EX90

A taková je i jeho byznysová propozice. Automobilkám, s nimiž spolupracuje, nenabízí brzký přechod na samořiditelnost, ale spíš možnost vylepšit a zjednodušit život řidičům. Ostatně to je i jedno z klíčových hesel nové vlajkové lodi jeho investora z Volva, obřího elektromobilu EX90, který právě senzory od Luminar Technologies bude jako jedno z prvních sériově vyráběných aut vybaven.

Čímž se dostáváme k tomu, že Luminar zatím moc, respektive vůbec nevydělává. Všechny automobilky, s nimiž navázal partnerství, se teprve na výrobu vozů s lidary chystají. Když Luminar vstoupil v roce 2020 na burzu, vysloužil si ocenění přes tři miliardy dolarů, ale od té doby, i vlivem makroekonomické situace a obecně úprku investorů z malých technologických firem, se jeho hodnota propadla ke dvěma miliardám dolarů. Za poslední tři roky společnost vykázala přes miliardu dolarů ztráty a tržby v součtu stěží překonaly 100 milionů dolarů. Není divu, že za poslední týden od oznámení, že Austin Russell převezme Forbes, se cena akcií propadla o desetinu. Investoři by nepochybně byli rádi, aby se radši věnoval své hlavní firmě a nerozptyloval se mediálním byznysem, který také prochází složitou dobou.

„Dnes by se úspěch neměl posuzovat podle hromadění majetku za každou cenu, ale podle hodnoty, která je vytvořena a podle pozitivních efektů, které s sebou nese,“ prohlásil k akvizici Forbesu mladý podnikatel s tím, že jej kupuje právě kvůli možnosti pomoci něčemu prospěšnému. A také dodal, že se nebude podílet na denním řízení společnosti a že peníze na akvizici nijak nesouvisí s Luminar Technologies. Rodina Forbesových, která magazín před více než 100 lety založila, se bude v podniku i nadále angažovat, majetkový podíl v něm už ale mít nebude.

Co se Luminar Technologies týče, firma jen pár dní před zprávou o Forbesu zveřejnila své kvartální výsledky – ohlásila v nich vyšší obrat, ovšem i vyšší než předpokládanou ztrátu. Russell připomněl, že letos by se její roční tržby poprvé měly dostat přes 100 milionů dolarů a že s tím, jak automobilky v čele s Volvem začnou co nevidět lidary dávat do většiny modelů, dramaticky porostou i příjmy Luminaru.

„První produkční várka Volva EX90, které je vybavené naším lidarem, se vyprodala rychleji, než samo Volvo počítalo. To ukazuje, jak velký zájem na trhu je o ty nejlepší a nejbezpečnější technologie,“ uklidňoval Russell burzovní analytiky.

Server Techcrunch na adresu Austina Russella a jeho mediálního nákupu poznamenal, že může jít i projev jisté únavy: sice mu je 28 let, ale podniká už více než dekádu, celou dobu je v jedné firmě a prostě se potřebuje rozptýlit, stejně jako to mají Bezos s Muskem a další byznysoví titáni. Takže bude zajímavé sledovat, jak se bude dařit jemu, Luminar Technologies i Forbesu…