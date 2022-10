Koupil jsem Twitter, oznámil Musk. Oficiálně zatím obchod hotový není, čas je do pátečního odpoledne

„Koupil jsem Twitter,“ oznámil Elon Musk v dopise zadavatelům reklamy firmy. Právě na Twitteru vzkaz také následně zveřejnil. Oficiálně dohoda ještě potvrzena není, americký miliardář o ní už však píše v minulém čase. Po měsících právních tahanic má Musk za jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí dát 44 miliard amerických dolarů. S akcionáři společnosti se o obchodu pře od dubna a pokud dohoda opravdu platí, podaří se ji dotáhnout na poslední chvíli před soudně nařízeným termínen, kterým je tento pátek.

Musk po měsících právních a slovních přestřelek za Twitter paradoxně zaplatil částku, na které se s akcionáři původně dohodnul v dubnu. Poté však začal onen kolotoč hádek a sporů. Musk nejprve hrozil zrušením smlouvy o převzetí a firmu vinil, že odmítá žádosti o poskytnutí údajů ohledně falešných a spamových účtů. Chtěl posoudit tvrzení, že asi pět procent zpeněžitelných denních aktivních uživatelů Twitteru jsou právě spamové účty. Podle některých pozorovatelů se tím snažil jen docílit slevy z původní ceny.

Akcionáři Twitteru Muskovi odpověděli žalobou, kterou ho chtěli přimět zaplatit za společnost původních 44 miliard dolarů. Soud nakonec stanovil lhůtu pro uzavření celého obchodu na 17:00 v pátek 28. října. Pokud se převzetí společnosti Muskem oficiálně potvrdí, obě strany obchod zvládnou dotáhnout na poslední chvíli před daným termínem.

Na začátku dnešního obchodování akcie Twitteru stoupaly o více než jedno procento zhruba na 54 dolarů. Musk za každou akcii původně nabídl 54,20 dolarů. V pátek se s akciemi firmy obchodovat nebude, uvedla s odkazem na newyorskou burzu agentura Reuters.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

V aktuálním dopisu se Musk zadavatelům reklamy mimo jiné snaží vyjasnit své postoje, za které byl v souvislosti s případným převzetím společnosti často terčem kritiky. „Objevila se spousta spekulací, proč jsem síť koupil, a většina z nich není pravdivá,“ napsal Musk. Majitel Tesly, kterého na Twitteru sleduje více než 95 milionů lidí, si přímo na sociální síti často stěžoval, že společnost nedokázala naplnit svůj potenciál jako platforma pro svobodu projevu. Opakovaně Twitter kritizoval s tím, že až příliš moderuje obsah, a že po převzetí společnosti takové praktiky přehodnotí a moderace ubude.

Za to si majitel Tesly vysloužil kritiku, že by tím v podstatě podporoval existenci nenávistných či lživých příspěvků. I to je možný důvod, proč dopis poslal právě zadavatelům reklamy. Více závadného obsahu by totiž snadno mohlo vést k úbytku inzerce a tudíž nižšímu zisku.

V aktuálním dopise se Musk ohradil i vůči tomu. „Twitter samozřejmě nemůže být pekelnou krajinou, kde lze říct všechno bez jakýchkoliv následků. Kromě toho, že musí dodržovat zákony, musí být vstřícný ke všem,“ napsal Musk s tím, že chce, aby byl Twitter virtuálním náměstím pro všechny.

Už ve středu Musk vkráčel do sídla Twitteru v kalifornském San Francisku, navíc s umyvadlem v ruce. Do popisku videa žertovně napsal: „Let that sink in,“ což je anglický obrat, který lze volně přeložit jako vstřebejte to. Slovo sink pak česky doslova znamená umyvadlo. V popisku twitterového profilu navíc Musk také od středy uvádí, že je „šéf Twitteru“. Už včera začaly banky k Muskovi převádět třináctimiliardovou půjčku, kterou ke koupi potřeboval, jak informoval americký deník Wall Street Journal.