Podnikat začal ještě před revolucí. Teslu jsem prodal moc brzo a věřím v obrat Grouponu, říká Fryc

Ondřej Fryc je taková klidná síla – je rozvážný, přemýšlivý a povětšinou klidný. A jeho fond Reflex Capital patří k těm nejúspěšnějším a nejrespektovanějším na české venture kapitálové scéně. Zároveň je coby spoluzakladatel Mallu výrazným představitelem nové ekonomiky. Ostatně o podnikání se pokoušel ještě jako teenager za komunismu: „Programoval jsem software, který se přes Svazarm a přes moje rodiče prodával, protože jsem ještě nebyl plnoletý.“

V Reflexu má Fryc za sebou se svým týmem pěknou řádku úspěšných investic – síť ovocných barů Fruitisimo, sdílené bicykly Rekola, restaurační software Choice, vývojáři Topmonks, dolarový jednorožec Productboard… Připsal už si ale i dost exitů, namátkou loni Cisco koupilo startup Smartlook, skupina M.L. Moran pak v roce 2021 převzala majoritu ve výrobci dřevoplastů Woodplastic, podílel se i na prodeji ePojištění.cz.

Ondřej Fryc je i proto velkým podporovatelem podnikání a pravidelně sdílí své zkušenosti ze světa byznysu. Nedávno třeba napsal blogový příspěvek o tom, jak se stát uznávaným podnikatelem, kde mimo jiné uvedl: „Pokud se budete věnovat své firmě a uděláte 9-digits exit, budou o vás psát všude, aniž byste se o to museli starat.“

V rozhovoru z naší série Money Makers popisuje, jak chtěl podnikat už před revolucí, že nemá moc rád shortaře, kteří sází na pokles akcií, co byla jeho první investice i že věří kamarádům z Pale Fire Capital, že se jim podaří otočit Groupon.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice, klidně něco v dětství?

Myslím, že definici investice by splnila cartridge pro Atari 130XE, která umožnila stopnout jakýkoli běžící software a dostat se do jeho zdrojového kódu. Díky ní jsem se naučil assembler a vytvořil svůj první komerční software.

Jaká byla naopak vaše úplně poslední investice, kterou jste učinil, klidně opakovaný nákup ETF, ale můžete to i rozvést?

Průběžně investujeme s Reflex Capital, takže když to pominu a vezmu soukromé investice, udělal jsem sázku na Dušana Šenkypla a jeho partu, že zvednou Groupon.

Máte s nějakou akcií či dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Na Teslu, u které jsem správně odhadl nákup, ale špatně jsem odhadl prodej. Měl jsem prodat mnohem později. Důvodem prodeje vlastně byla soukromá tristní zkušenost se zákaznickým servisem Tesly, kdy jsem si říkal, že Teslu její tragická komunikace, kvalita a bordel ve vnitřních procesech dožene. Mýlil jsem se, zákazníci toho v jejich případě zkousli zjevně víc, než jsem čekal. Mohl jsem vydělat mnohonásobně více peněz, ale zase člověk nemá být nenažraný, takže jsem spokojen i tak.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Ondřej Fryc v pražské kanceláři investičního fondu Reflex Capital

Co považujete za svoji nejlepší investici?

Bude to znít jako klišé, ale investici do lidských vztahů.

Zkuste popsat vás přístup k investování?

Obecně se hodně řídím instinktem. A následně instinkt – pokud mi řekne: „Investuj“ –, ověřuji a potvrzuji skrze data. Když mi instinkt řekne: „Neinvestuj“, ani to neověřuju.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl věnovat byznysu?

Já to neberu jako „byznys“, ale jako „podnikání“, což je pro mě cesta ke svobodě. Já jsem podnikal už za komunismu, programoval jsem software, který se přes Svazarm (mládežnická organizace za socialismu – pozn. red.) a přes moje rodiče prodával, protože jsem ještě nebyl plnoletý.

Čemu věříte víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Nekupuji si ani jedno.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Ano, prodloužení mládí, kontakty a širší rozhled. Také díky studentské výměně jsem jel ve dvaceti na brigádu do USA, to bylo v roce 1993, což bylo zcela oči otevírající.

Má či měl někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Spíše ne. Matka však byla podnikatelsky založená, hned po revoluci založila neziskovou organizaci, kterou roky,, úspěšně vedla.

Jak k investování vedete děti?

Snažíme se ve všem vnímat reálnou hodnotu peněz. Obecně ale k investování nikoho nevedu.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Opovrhuji nečistým vyděláváním peněz, kličkami ve smlouvách, fineprintem (malé písmo na konci smluv, které se snadno přehlédne – pozn. red.). A ne že bych jím přímo opovrhoval, ale není mi blízké shortování na burze. Nevnímám to jako rovnocennou sázku na růst nebo na pokles.

Kdybyste nepronikl do světa investic a byznysu, co byste chtěl dělat?

Vždycky bych podnikal. Já nikdy nebyl, a ani neumím být zaměstnancem.