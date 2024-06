Moje životní role je sběratel, sbírám půdu, LEGO i hotely. Já a ČEZ, to je omletá story, říká Šnobr

Uložit 0

Jakožto hlasitý – a vlastně nejhlasitější – obhájce práv minoritních akcionářů ČEZu patří Michal Šnobr k nejznámějším investorům v zemi. Akcie polostátní energetické firmy historicky náramně vydělaly jemu a také finanční skupině J&T, pro kterou pracoval a ke které má dodnes blízko. Jenže ČEZ je jen malou výsečí jeho aktivit, jeho portfolio je stejně pestré jako on sám: má jednu z největších sbírek stavebnic LEGO na světě, provozuje hotely a restaurace, skupuje půdu… „Mám jednu vlastnost důležitou pro dlouhodobé investování, a to že jsem mimořádně trpělivý,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Kdo přijíždí do Lipna nad Vltavou od Frymburku, nemůže na kraji obce minout po pravé straně rozlehlý sportovně-rekreační komplex Amenity Resort. Právě ten Šnobrovi, jihočeskému rodákovi a patriotovi, patří. Pod touto značkou ale postupně buduje další komplexy v jiných částech země – v Orlických horách či České Kanadě. „Začal jsem od nuly, aniž bych cokoli tušil o hotelnictví a gastronomii,“ vysvětluje v rozhovoru, který je součástí série Money Makers, v níž představujeme osobnější stránku známých investorů a investorek.

Na jihu Čech v Lipně nad Vltavou je k vidění také další výsledek jeho investorsko-sběratelské vášně, a to stavebnice LEGO a rozsáhlé modely z nich, jako třeba výjevy z Harryho Pottera. Dnes už prý disponuje zřejmě největší sbírkou velkých nelepených modelů na světě. „V dětství jsem místo LEGO měl ale na podobném principu fungující stavebnici z NDR. První LEGO krabice byly nedostižné přání,“ vypráví pro CzechCrunch s tím, že sběratelství je něco, co má ve své DNA a že podobně jako kostičky sbírá třeba i pozemky a půdu.

Michal Šnobr zkrátka není ani zdaleka jen drobným akcionářem ČEZ (kvůli čemuž na něj nepřímo zaútočil i premiér Petr Fiala, jehož kabinet čtyřiapadesátiletý investor vytrvale kritizuje kvůli nezvládnuté komunikaci, ovlivňování kapitálových trhů a nepromyšleným krokům v energetice). V našem interview popisuje, jak se k investování dostal, v čem jej inspirovali rodiče, jak o investicích přemýšlí i že jej baví práce s dětmi.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Investici vnímám jako něco dlouhodobějšího. Jenže v dětství určitě nešlo o záměr investovat. Cokoli se objevilo, tak jsem vášnivě sbíral. To jsem ještě nevnímal ten charakter dlouhodobosti, i když už v tom byl tenkrát. Některé z těch věcí mám dodnes. Na první místo bych zařadil sbírku poštovních známek. Stejně tak sešity Rychlých šípů, které jsem vyměňoval za možné i nemožné. A LEGO – to bylo velké bohatství. Ale to vše je jen zlomek.

Jaká byla naopak vaše úplně poslední investice, kterou jste učinil (klidně opakovaný nákup ETF, ale můžete to i rozvést)? A máte s nějakou akcií či dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Nemám žádnou specifickou poslední investici. Úspěšné investice na kapitálovém trhu mi ale umožňují a umožnily dál žít jako vášnivý „sběratel“. To je asi moje životní role. Nyní je největší výzvou sbírka „půdy“ v těch pro mne nejkrásnějších místech Česka. Počítám do toho nejen farmy s masným dobytkem, ale i lesy, golfy, rekreační resorty v širších souvislostech v místě a podobně. Za pár let to bude pestrá mozaika, kterou postupně v různých formách předvedu a umožním si užít i veřejnosti. Je za tím už dvacet let práce.

Co je pro vás LEGO? Je to spíš investice, nebo víc zábava, nebo obojí?

Vášeň pro LEGO si i v mém pojetí prošla všemi vámi vyjmenovanými fázemi. LEGO byla moje láska na první pohled. Zábava, možnost nechat fantazii pracovat na plné obrátky. Svět, který mne pohltil. Málokdy jsem stavěl podle návodů. Bohatství LEGO je pro mne hromada kostek a nekonečné možnosti fantazie. V dětství jsem místo LEGO měl ale na podobném principu fungující stavebnici z NDR. První LEGO krabice byly nedostižné přání. Prohlížel jsem si je vždy v katalozích, které se k nám dostaly za socíku z Německa. První krabice už jsem sdílel s mladším bratrem a první větší vydělané peníze na brigádách na vysoké škole v Praze utratil za velkou pirátskou loď, na kterou jsem stál od pěti hodin ráno frontu v Kotvě.

Se svými dětmi pak zábava pokračovala. Sdílela a sdílí to se mnou dodnes celá rodina, i když jsou děti už dospělé. Vše začalo animacemi pro děti v rekreačním areálu Lipno přes léto. Zájem byl obrovský. Postupně jsem začal budovat sbírku originál LEGO krabic, financuji největší soukromou sbírku velkých nelepených modelů a troufám si tvrdit, že bude už největší na světě. To, co dnes návštěvníci vidí na výstavě v Lipně nad Vltavou na ploše téměř 1 200 metrů čtverečních, je už jen část velkého celku. Tedy dnes už je to investice i byznys, který uživí několik zaměstnanců.

Proti zájmům Česka. Nechali jsme si vnutit drahou elektřinu ve prospěch Německa? Moje odpověď: Nejdříve jsme si nechali vnutit nefunkční trh EUETS (2010 až 2020) a tím extrémně levnou elektřinu. V roce 2016 atakoval roční baseload 20 EUR/MWh. To je základ dnešního průseru 🇪🇺… — Michal Šnobr (@michalsnobr) May 29, 2024

Co považujete za svoji nejlepší investici?

Těžké vybrat tu nejlepší investici. Asi bych lhal, kdybych neuvedl už mnohokrát omletý příběh mé investice do akcií ČEZ před dvaceti lety. Pyšný jsem ale třeba i na koncept rekreačních resortů Amenity. Začal jsem od nuly, aniž bych cokoli tušil o hotelnictví a gastronomii. Dnes provozuji pět úspěšných resortů se širšími souvislostmi v místě (skiareál v Deštném v Orlických horách, LEGO na Lipně a připravovaný projekt safari na Lipně, golfové hřiště a rybníky v České Kanadě…), dohromady také určitě přes deset nejrůznějších gastro provozů a mnoho dalších aktivit kolem.

Když se koukám zpětně, tak žasnu, kde se ve mně vzala ta odvaha a drzost rozjet něco, o čem jsem neměl ani potuchy. Současně jsem rád, že si jdeme vlastní cestou a buduji vše s vlastní vizí. Dnes už má Amenity vlastní management.

Zkuste popsat vás přístup k investování.

Tady bohužel nemám žádný recept. Nemám vzor, nemám metody. Ani to nesleduji. Nemám manuál. Řídím se vlastní intuicí a rozumem. Desetkrát měřím, jednou řežu. Pokud mi to dává smysl, jdu do toho po hlavě. Svým způsobem je to špatně, protože nediverzifikuji nebo diverzifikuji špatně.

Naopak bych řekl, že mám jednu vlastnost důležitou pro dlouhodobé investování (vize), a to že jsem mimořádně trpělivý. To je opravdu asi moje výhoda, umím si to vyčekat. Horizont je vždy dlouhý. V ČEZ jsem masivněji už podruhé za dvacet let a část investice držím po celou dobu. Mimořádně úspěšná investice a vize do akcií Unipetrolu trvala k finálnímu zhodnocení také přes pět let.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl věnovat financím a investicím?

Na vysoké škole. Vystudoval jsem Stavební fakultu ČVUT obor ekonomika a řízení stavebnictví, ale už během studií jsem věděl, že nechci na stavbu ani do kanceláře stavební firmy. Hledal jsem rychlejší obrat kapitálu. Začal jsem od nuly.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Michal Šnobr

Čemu věříte víc: bitcoinu, legu nebo zlatu?

Asi jako stěžejní investici ani jednomu. LEGO je specifické, to už jsem popisoval. Sázím na velikost sbírky a jedinečnost, že bych ale očekával, že celou sbírku zrealizuji, to nikoli. Mám vizi vybudovat z LEGO část mého světa. Bitcoinu a zlatu nerozumím. Pokud do toho investuji, tak jen zcela okrajově.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Samozřejmě. Disciplínu a znalosti v matematice, ekonomice, ale dnes se mi hodí i to stavebnictví. Nikdy člověk nesmí zapomenout na kamarády na celý život a ty mám právě z vysoké školy. Hodně mi ale také dal individuální sport. Sjezdové lyžování, tenis. Nikdy jsem nebyl žádná hvězda na republikové úrovni. Jihočeský kraj byl strop, ale naučil jsem se bojovat sám za sebe, naučil jsem se poprat s každou prohrou. Naučil jsem se, že se musím spolehnout jen sám na sebe. Naučil jsem se o sebe postarat i ve složitých situacích. Za to hrozně vděčím svým rodičům, kteří mne vždy a ve všem podporovali, jak jen to šlo. Škola, rodina a sport jsou ve všech směrech základ, který se jen dál a dál rozvíjí.

Má či měl někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Určitě. Táta, který se vždy pohyboval ve stavebnictví, hned po revoluci založil stavební firmu a se svými společníky se z nuly dostali na středně velkou stavební firmu na úrovni kraje. Dělo se to v době, kdy už jsem studoval na vysoké škole a měl jsem možnost vše prožít s tátou. Mamka je zase hrozně akční a ve všem mne i tátu vždy podporovala. Podnikat, investovat, přemýšlet o investicích jsem si odnesl z domova. Nakonec mám v tomto směru i dva úspěšné mladší sourozence. Sestra si vybudovala skvělou kariéru v USA a bratr se chytil v hotelnictví a žije tím.

Jak k investování vedete děti?

Nevedu. Mají naprostou volnost. Podporujeme je s manželkou ve všem, co si oni zvolí. Vedu je k tomu, aby se uměli postavit na vlastní nohy a aby dělali to, co je bude bavit. Děti ví, co já dělám. Zbytek už se časem vyvrbí. Nicméně už dnes připravuji a řeším vše tak, aby jejich role nebo role jejich dětí nebyla vzhledem k mé sběratelské vášni a podnikání zátěží. Jestli se v tom někdo z nich někdy najde, budu rád. To je ale vše. Také ve vlastní firmě buduji vše tak, že se provozně obejde i beze mě. Já to sázka na skvělé lidi, spolupracovníky a to se mi i po různých peripetiích daří.

Máte nějaký vzor?

Mým vzorem jsou moji rodiče. To myslím upřímně. Nemohu jinak. Jim vděčím za vše. Můj svět vyrostl na základech, které mi vybudovali s takovou péčí a důvěrou, že dnes s odstupem času žasnu.

Kdybyste nepronikl do světa investic, co byste chtěl dělat?

Tak to není jednoduchá otázka. Rád pracuji s dětmi. Učitel, farmář? Mám v sobě úctu k půdě a místu, kde žiju. Paradoxně se moc necítím na stavebnictví, i když stavím a investuji po celé republice.