Podnikový systém od K2 hlásí balík novinek. Jejich vývoj zabral desítky tisíc hodin práce

Uložit 0

V loňském roce skupina K2 představila první čistokrevně webový podnikový systém od českého výrobce a letos investovala desetitisíce hodin do vývoje balíku novinek označeného jako K2 Vega. Nová verze přináší zcela nové nástroje především vrcholovému managementu a majitelům firem. Ti se ve finančních plánech díky novému nástroji rychleji zorientují a díky novému reportingu zvládnou přesněji a ve správných souvislostech hodnotit veškeré podnikatelské aktivity.

„Poprvé v historii dáváme uživatelům možnost využívat prvky umělé inteligence nebo nástroj Power BI. Výraznou změnou prošlo finanční plánování, kde je možné vytvářet scénáře vývoje a průběžně vyhodnocovat plnění projektu. Vše je ve srozumitelných grafech a intuitivních dashboardech, odkud je možné se proklikat do nejmenších detailů,“ říká Tomáš Szkandera, šéf K2 Software a vývoje v rámci skupiny K2. Podle jeho slov plánování v Excelu už odzvonilo.

Ostravský výrobce podnikového systému se vývoji softwaru věnuje přes 30 let a patří k hrstce českých firem, které se u řady tuzemských klientů těší popularitě. A to navzdory silné konkurenci v podobě alternativ z dílny celosvětových hráčů. Tržby skupiny K2 se v roce 2023 přehouply přes 600 milionů korun. Zásadním mezníkem byla akvizice většinového podílu v další ostravské softwarové společnosti Sluno, ke které došlo v roce 2022. Skupina díky tomu posílila především v oblasti retailu, jelikož Sluno od 90. let dodává softwarová řešení významným hráčům na českém trhu, jako jsou Albert, Tesco, Makro či slovenské COOP Jednoty.

Firmy, které software pro řízení firemních procesů z dílny K2 používají, jsou například e-commerce velikáni jako Vivantis, Astratex nebo ZOOT. Také ale tradiční výrobní podnik Koh-i-noor Hardtmuth, ve kterém se K2 stará o automatizaci firemních procesů, řízení skladů a kontrolu údržby strojů. A dalším klientem je pak český výrobce a prodejce prémiového příslušenství pro mobilní telefony, společnost Epico – ta softwaru od K2 svěřila řízení celosvětové distribuce.

Mezi hlavní vylepšení nové verze patří nasazení umělé (AI) a byznysové (BI) inteligence do každodenních procesů. „Pro administrátory e-shopů máme mimořádného pomocníka, který s pomocí umělé inteligence připraví ze zadaných parametrů krátké i delší popisky zboží. Ty půjde následně s pomocí služby DeepL během několika vteřin přeložit do dalších světových jazyků,“ představuje Szkandera konkrétní příklad nových schopností K2 Vega.

Foto: K2 Umělou inteligenci Vega přináší například do tvorby produktových popisků

Další novinkou je interaktivní konfigurátor, který internetovým obchodníkům otevírá možnosti k prodeji unikátních výrobků. Podle Szkandery jde o reakci na probíhající konsolidaci e-commerce prostředí, kterému u nás i ve světě začínají dominovat digitální tržiště a menší e-shopy prožívají složité období – protože výrobek, který si může zákazník sám na e-shopu sestavit na míru, nebude možné koupit na žádném marketplace.

Vylepšení pak čeká i modul pro reklamační řízení, kde zákazník najde aktuální informace o řešení jeho případu. Rozšíří se také uživatelské role pro velkoobchodní e-shopy, které budou nově pokrývat i komplexní případy při vytváření a potvrzování objednávek.

Změny z oblasti BI se pak dotknou nových nabídek při vytváření finančních plánů a přehledů, do kterých se zapojí platforma Power BI od Microsoftu. Sledování klíčových ukazatelů, jakými je výsledek hospodaření, obrátka zásob nebo marže, tak má být zase o kus přehlednější, stejně jako případné vyhodnocování kvality výstupů vlastní výroby nebo kontroly kvality materiálu na vstupu.

Foto: K2 Byznysová inteligence (BI) potom v K2 Vega obohatí přehledy a reporty

„V nové verzi Vega jsme výrazně usnadnili digitalizaci firem. Systém například automaticky doplňuje časová razítka do dokumentů. Původní papírový dokument tak může firma zahodit a dál pracovat pouze s elektronickou formou,“ uvádí Szkandera.

Vedení K2 vnímá novinku jako stěžejní pro další vývoj a doufají, že zejména BI nástroje uživatelům pomohou data vnímat v takových souvislostech, aby mohli dělat správná rozhodnutí. „Stejně jako v minulých letech jsme investovali desetitisíce hodin vývojářů do toho, aby firmy využívající K2 nebyly ve svém růstu ničím limitovány a měly k dispozici vše důležité pro rozhodování v reálném čase a naprosto srozumitelné formě,“ doplňuje Petr Schaffartzik, předseda představenstva ostravské skupiny.

Skupina K2 novou verzi představila v rámci výroční konference K2 Status v brněnské Redutě, kam dorazilo 289 majitelů společností využívajících softwarová řešení z dílny K2. Především pak firmy z oblasti velkoobchodu, výrobních firem a e-commerce.