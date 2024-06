Stamilionová ostravská synergie v IT. V K2 a Sluno jsme měli rekordní rok a teprve začínáme, říká šéf

Uložit 0

Na první pohled jde o relativně nenápadné firmy z Ostravy. Už samy o sobě ale pracovaly pro významné klienty a obzvlášť po jejich propojení nabírá společný byznys na větší dynamice. V K2 Software se specializují na komplexní systémy pro řízení podniků a předloni se rozhodli, že koupí poloviční podíl ve společnosti Sluno. Ta se zabývá zejména logistikou, distribucí a retailem. A to vše jde podle Tomáše Szkandery velmi dobře dohromady, protože klienti obou firem často potřebují produkty K2 i Sluna. A právě Szkandera hraje v dalším rozvoji klíčovou roli – vedle CEO K2 nově sedí také na ředitelské židli i ve Slunu.

Spojení ostravských IT firem bylo oznámeno koncem roku 2022. Skupina K2 Capital koupila poloviční podíl ve společnosti Sluno, čímž se propojily expertizy dvou firem, které byly založeny v Ostravě shodně v roce 1991. Hlavní přínosy v tomto spojenectví viděli v K2 hlavně v lepším řízení skladů či nasazování robotů a rozšíření implementačních kapacit. Sluno totiž dodává své služby mimo jiné velkým řetězcům jako Albert, Tesco, Makro, Coop nebo Hornbach. Skladová logistika je pro takové firmy podobně klíčová, jako jsou třeba systémy na řízení ostatních částí byznysu. A ty zase řeší K2.

„Máme k sobě v mnoha oblastech ještě blíže, než jsem předpokládal, a můžeme si pomoci v logistice, distribuci a nově vidím obří potenciál v oblasti retailu,“ říká nyní v rozhovoru Tomáš Szkandera, který v K2 Software působí už dvacet let a poslední roky firmu vede jako CEO a šéf vývoje. Po předloňské akvizici polovičního podílu se stal členem představenstva Sluna a nově i tady generálním ředitelem, aby dohlížel na hladké propojení obou světů a jejich následný rozvoj. Už první rok přinesl celé skupině rekordní výsledky a šéf obou firem říká, že je vše teprve na začátku.

„Sluno je pro mě dlouhodobě synonymem skutečně špičkové odbornosti v oblasti skladů. Mnoha firmám dokáže ušetřit zásadní peníze nejen tím, že jim nabídne některá ze svých logistických řešení, ale ještě častěji tím, že jim rozmluví řadu věcí, které nepotřebují. Zažil jsem mnoho případů, kdy jen vstupní analýza nebo jednoduchá byznys analýza ušetřila desítky pracovních pozic. Nebo kdy se ukázalo jako zbytečné stavět nové logistické prostory, protože se jen optimalizovaly ty stávající,“ říká Tomáš Szkandera a v rozhovoru popisuje, co ho v nové dvojroli čeká a jak se budou značky K2 a Sluno nadále profilovat.

To, že se stanete generálním ředitelem společnosti Sluno, bylo plánované hned od začátku poté, co do firmy vstoupilo K2, nebo tento nápad vznikl až později?

Určitě to nebylo v plánu ani žádným cílem. Vyplynulo to přirozeně ze situace, kdy jsem byl po celý rok členem představenstva. Sledoval jsem firmu, její způsob řízení, spolupráci mezi odděleními, produktovou nabídku – a začal jsem navrhovat nějaké změny, které by z mého pohledu mohly pomoci k efektivnějšímu řízení. Na konci loňského roku se majitelé rozhodli, že změny chtějí realizovat. Když to zjednoduším, tak nakonec řekli: „Když sis to vymyslel, tak to zrealizuj.“ Mě tyhle věci opravdu baví a mám mimořádnou motivaci ukázat, že skutečně budou ku prospěchu věci.

Foto: K2 Tomáš Szkandera, ředitel K2 Software

Sedět na dvou ředitelských židlích může být náročné. Nebojíte se, že na jednu či druhou firmu teď nebudete mít tolik času?

Předně – dělám to především proto, že jsem přesvědčený, že to oběma firmám může v nejbližší budoucnosti výrazně pomoci. Náročné je to samozřejmě právě teď, kdy dochází k transformaci a změnám ve Slunu. Naštěstí mám velkou výhodu v tom, že v K2 jsou procesy dlouhodobě nastaveny, funguje systém řízení firmy, rozvoj i celková strategie. A kompetence pro rozhodování máme nastaveny tak, že nemusím u všeho být osobně. Díky tomu mám prostor realizovat změny ve Slunu a zároveň přibližovat oba světy a vytvářet ještě lepší nabídku řešení pro zákazníky napříč firmami. Poznal jsem, že k sobě máme v mnoha oblastech ještě blíže, než jsem předpokládal, a můžeme si pomoci v logistice, distribuci a nově vidím obří potenciál v oblasti retailu.

V K2 jste již přes dvacet let. Teď díky Slunu můžete vykročit mimo „zajetou rutinu“. Jak zatím první měsíce v nové roli hodnotíte?

Je to jiné. Pro mě je to mimořádné právě v tom, že jsem nikdy nenahlédnul tak detailně do řízení jiné firmy, přece jen jsem v K2 už zmíněných dvacet let. Některé věci jsou pro mě inspirací a rád bych je postupně převedl i do K2. A naopak, spoustu věcí, které mi v K2 přijdou samozřejmé, musím ve Slunu vysvětlovat a obhajovat. Ale to je přirozené, protože ve Slunu je také řada lidí, která tu pracuje desítky let a jsou zvyklí na určitý způsob řízení. Pokud přicházím se změnami, musím si vybudovat důvěru. To v K2 nemusím, protože jsem tam kdysi nastoupil jako brigádník a prošel různými pozicemi. Proto mě za ty roky všichni znají a vědí, co ode mě mohou očekávat.

Od vstupu K2 do Sluna je to zhruba rok a půl. Jak to zatím po byznysové stránce hodnotíte? Byl to dobrý krok?

Čísla hovoří jasně. Pokud budu mluvit za celou skupinu, uplynulý rok znamenal konsolidované tržby ve výši 625 milionů korun. Ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) překročil 120 milionů korun, zisk po zdanění byl 69 milionů korun. Ve všech třech případech se jedná o nejlepší výsledky v naší historii. A to jsem přesvědčený, že to jsme ještě na začátku naší spolupráce a potenciál je mnohem větší. Do budoucna se teprve ukáže, jak dobrý krok to byl.

Kde všude můžeme najít v rámci K2 a Sluna synergie, ať už produktové, provozní či další?

Důvod, proč jsme do Sluna vstupovali, byla synergie v oblasti logistiky a skladu. Sluno má velké know-how a své řešení dodává do velkých řetězců jako Albert, Tesco, Makro a podobně. A samozřejmě robotika, kde jsme získali znalosti, které bychom jinak studovali roky. Naopak Slunu jsme pomohli tím, že mají k dispozici produkt K2 a pomáhají nám s implementacemi. A brzy budeme společně hodně silní v retailu, o tom jsem přesvědčený.

Bude to, že jste šéfem obou firem, znamenat i třeba nějaké optimalizace a škrty v rámci provozu, zaměstnanců a podobně?

Nechci říkat, že žádné nebudou. Přemýšlíme, jak některé procesy zefektivnit tak, aby se nedělaly zbytečně ve dvou společnostech. První, co nastalo, je spolupráce v oblasti marketingu, kdy společně se mnou přišel do Sluna i šéf marketingu K2 Mirek Böhm. Určitě budeme hledat společné možnosti v oblasti backoffice a zázemí firmy. Došlo ke spojení obou firem do jednoho informačního systému, což zjednodušuje agendu v oblasti účetnictví a financí.

Foto: K2 Zástupci K2 a Sluno při podepisování smlouvy

Můžete uvést nějaké příklady projektů či zákazníků, na kterých jste pracovali společně v rámci K2 a Sluna?

Prvním společným projektem byla integrace produktu Sluna, a to hlasové navádění skladníků. Díky tomu mohou zákazníci K2 uvolnit ruce lidem ve skladu a tím zrychlit expedici. Zároveň můžeme klientům nabídnout nový pohled na jejich procesy ve skladech. Máme silného partnera, který má třicet let zkušeností s řízením skladu. A naopak Sluno nabízí svým zákazníkům nově i ERP systém. Máme už dvě realizace a probíhají další dvě implementace.

Jaké největší novinky chystáte v obou firmách pro letošní rok?

Sluno úspěšně vyvinulo a uvedlo na trh novinku v podobě Promo Forecastu, což je řešení, které pomocí umělé inteligence předvídá prodeje a navrhuje množství do promočních objednávek. Ve skladech pokračujeme v automatizaci a robotizaci, zejména díky výrobcům, kteří se předhání v uvádění nových robotů na trh. K2 dál pokračuje po cestě k tomu, aby dokázala vyřešit většinu procesů a potřeb firem pomocí webové aplikace. V oblasti e-commerce, kde se trh pomalu oživuje, chystáme pokročilý konfigurátor, kterým se budou moci zákazníci odlišit od jiných z více než padesáti tisíc e-shopů v České republice, kdy se produkt nekupuje z katalogu, ale mohu si nastavit i další doplňkové parametry. Společně pak míříme také do retailu.

Zmiňujete oživování trhu e-commerce a logistiky jako takové. Co se přesně na trhu děje a jak to ovlivňuje vaše byznysy?

Trh e-commerce se oživil, což dokládají celková čísla za první kvartál. My tuto změnu vnímáme od dubna, kdy vzrostl počet poptávek jak na celkový ERP systém, tak na řízený sklad nebo e-shop. Je vidět, že doba, kdy firmy často pozastavily své investice kvůli nejistotě, pomalu končí a ty, které nechtějí být pozadu oproti konkurenci, se opět pustily do inovací.