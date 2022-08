Podobný bizár jako rapující Forejt. Rick Astley zpívá pro pojišťovnu svůj legendární song

Které ze společností v poslední době nerozjely hudební spolupráci s celebritou, jako by nebyly. V Česku Michal David mlátí do kláves v obležení regálů řetězce Penny Market, Lidl si přizval na pomoc Kapitána Demo a McDonald’s nedávno vydal hudební bizár ve spolupráci s kuchařem Přemkem Forejtem. Jenže podobné kolaborace fungují i v zahraničí, jak dokazuje remake songu Never Gonna Give You Up, který jeho autor Rick Astley vytvořil pro pojišťovací společnost CSAA Insurance.

Píseň Never Gonna Give You Up spatřila světlo světa v roce 1987 coby debutový singl zpěváka Ricka Astleyho. Stala se jeho vůbec nejpopulárnější skladbou a ve své době byla velkým hitem. Ovládla vrchol hitparád pětadvaceti zemí, dokonce byla nejprodávanějším singlem roku ve Velké Británii.

Song dodnes platí za rádiový evergreen, kterému se však podařilo mnohonásobně si znásobit pozornost díky internetu, kde se z něj stal doslova legendární mem díky fenoménu takzvaného rickrollingu. Americká pojišťovací společnost CSAA Insurance se rozhodla v rámci kampaně pro svou novou službu pojištění vozidel InsurAAAnce této popularity využít a s britskou legendou natočila remake hitu.

Rickroll je žertovné vytváření falešných odkazů, které nevedou na naznačovanou stránku, ale zvídavého uživatele pošlou rovnou na song Never Gonna Give You Up. A ten s dávkou štěstí začne na plné pecky hrát v zaplněné kanceláři. Více o tomto fenoménu se dozvíte například zde.

Nově tak lze rickrolling povýšit a místo mladého Ricka vlnícího se v rytmu své hymny odkázat na šestapadesátiletého pana Astleyho, v jehož tváři sice přibylo pár vrásek, přesto v něm i nadále zůstává ona mladická energie a v jeho hrdle sídlí ještě hlubší hlas.

Společnost si navíc v popisku videoklipu půjčuje jednu pasáž z písničky a všem zákazníkům říká, že její „legendární služby vás nikdy nezklamou“. Právě zaměstnanci s logy společnosti na tričku jsou v podstatě jedinou novinkou v klipu, který se jinak snaží držet původní předlohy zuby nehty.

Reklamní kampaň, která míří na valnou část amerického trhu, navíc spočívá i v šíření QR kódů, které po načtení neodkazují nikam jinam než na remake songu. Není ovšem pravděpodobné, že by získal podobnou pozornost jako původní píseň. Ta má dnes, především díky rickrollingu, na svém kontě 1,2 miliardy zhlédnutí na Youtube a 600 milionů na Spotify.

I díky tomu se Rick Astley dodnes těší velké popularitě. Na pódiu dokonce vystupuje s ještě více trendy hudebníky, než je on sám. Například s rockery Foo Fighters, se kterými si v londýnské O2 Areně zazpíval právě Never Gonna Give You Up.