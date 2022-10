Veškerá přenosná elektronika prodávaná v Evropské unii, včetně chytrých telefonů, tabletů a později i notebooků, se definitivně přepne do režimu USB-C. Jak europoslanci schválili před pár týdny, jakýkoliv jiný standard pro nabíjení zařízení nebude pro výrobce povolován. S tím měl velké problémy především Apple, veřejně se k tomu ale příliš nevyjadřoval. Teď své mlčení prolomil. A opravdu s tím spokojen není.

Je to jednoduché – a hlavní roli hrají iPhony. Apple u svého vlajkového produktu dlouhé roky tlačil vlastní řešení pod názvem Lightning. V době, kdy drtivá většina výrobců přecházela na moderní USB-C, Apple tuto změnu odmítal udělat, protože by nad svým dobíjecím (i datovým) standardem ztratil kontrolu. Jen o ní a také bezpečnosti pro jeho uživatele to ale samozřejmě není.

Kalifornská firma na něm totiž točí nemalé peníze, z nichž velkou část tvoří licenční poplatky pro výrobce, kteří by chtěli kabel se specifickou koncovkou z jablečných dílen také vyrábět. A nebyl by to Apple, kdyby i dnes, po slavné éře Steva Jobse, nebyl tak trochu rebelskou společností, která nemá v oblibě poslouchat nařízení jiných a automaticky reagovat na technologické trendy.

Evropští zákonodárci ale Apple pomaličku odsouvali k útesu. Roky bojovali za to, aby v zemích Evropské unie fungoval pouze jeden standard pro nabíjení – USB-C. Odůvodňovali to tím, že díky plošné implementaci tohoto portu v přenosné elektronice lidé ušetří peníze za neustálé nakupování nových kabelů a také se zredukuje množství elektronického odpadu.

Začátkem letošního října pak bylo finálně rozhodnuto, že chytré telefony, tablety, čtečky knih, digitální fotoaparáty, bezdrátová sluchátka, počítačové myši, reproduktory i ovladače k herním konzolím, které budou prodávané na evropském trhu, budou muset mít USB-C od podzimu roku 2024. Týkat se to bude i laptopů, jejichž výrobci musí dle nařízení USB-C nasadit do konce roku 2026.

„Je zřejmé, že se budeme muset podřídit. Nemáme na výběr,“ reaguje nyní Apple, respektive jeho seniorní viceprezident pro globální marketing Greg Joswiak, na dlouho probírané nařízení EU. Jde navíc o snad vůbec první veřejné vyjádření ze strany firmy. A je jasné, že z těchto slov, která zazněla na konferenci Tech Live pořádané deníkem The Wall Street Journal, nečiší zrovna nadšení.

Nebyl by to ovšem Apple, kdyby se pustil do nějakých konkrétních detailů. Ačkoliv se oficiálně vyjádřil, nezmínil například to, kdy USB-C do iPhonů dorazí. „Jsou to Evropané, kteří diktují načasování pro evropské zákazníky,“ dodal Greg Joswiak. Patrně to ale nebude dříve než v „nutném termínu“, tedy okolo podzimu přespříštího roku. Jestli ale vůbec…

I když europoslanci schválili nasazení USB-C coby jednotného standardu pro přenosnou elektroniku, nezmínili, že tam doopravdy musí být. Apple (ale i jiní výrobci) se mohou klidně rozhodnout tak, že jakékoliv porty ze svých zařízení odstraní. Ostatně bezdrátové nabíjení je dnes běžné a samotný Apple v poslední době tlačí takzvaný MagSafe, malý puk pro magnetické dobíjení iPhonů i nových sluchátek AirPods.

Všeobecně ale ve firmě z rozhodnutí EU nadšeni nejsou. Apple argumentuje i tím, že případný přechod iPhonů z Lightningu na USB-C způsobí „mnoho elektronického odpadu“. Svým způsobem ano, ale zároveň také ne, když se přihlédne k tomu, jak jsou základní kabely od Applu nekvalitní a rychle se opotřebují. Hlavní problém pro firmu je ale jinde – jednoduše nemá ráda, když jí někdo něco takto striktně diktuje.