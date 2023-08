Podzim přichází, je čas vyjet za exotikou. Přinášíme TOP 5 destinací, kam vyrazit za sluncem

Prázdniny utečou jak voda a krajinu zaplaví sychravo. A kdy jindy vyjet na dovolenou než právě v době, kdy je noc delší než den, mlha by se dala krájet a mráz klepe na dveře. Češi už cestují do exotických zemí během podzimu a zimy poměrně dlouho. Vybírali ale spíš bližší destinace, jako jsou Spojené arabské emiráty nebo Omán. Teď ale čím dál častěji volí vzdálenější místa.

„Dovolená ve vzdálenějších zemích se stala dostupnější, jednodušší, ale také levnější, a to přibližně před třemi lety díky přímým letům z Prahy. Ty šetří čas, jsou pohodlnější a otevřely možnosti cestování do exotiky i pro turisty, kteří by si na to dřív netroufali,“ líčí mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Přímé lety tak umožnily v katalogu listovat dál i těm, kteří se obávali jazykové bariéry, přestupů na větších letištích nebo délky letu.

CzechCrunch přináší přehled top pěti destinací, kam v zimě vyrazit.

Madagaskar

Foto: Čedok Madagaskar

V první pětce je zcela jistě Madagaskar, ostrov na jihu Afriky, pro který jsou typičtí všudypřítomní lemuři. Země patří k nejchudším státům na světě – a byť patří k Africe, je tu znát i dědictví Indie a Tichomoří. Je domovem spousty živočišných druhů, které žijí jen tady. Ostrov dal ale také přísadu nejznámějšímu parfému na světě: Chanel No. 5. Jde o ylang-ylang, jehož květy rostou na dřevnatých stromech. K vidění jsou tu baobaby a všude voní také vanilka. Ideální je ochutnat právě tu. A samozřejmě i místní rum, případně ten vanilkový. Specialitou je i kokosová rýže.

Čedok létá od loňského roku na ostrov Nosy Be, což je největší madagaskarské letovisko. Zabere to devět hodin cesty. Vyrazit je odsud možné na další ostrovy Madagaskaru, třeba i na Nosy Iranja, dva ostrovy spojené písečnou cestou. Na jednom z nich je maják, který projektovat Gustav Eiffel, autor jiné známé stavby, které dal i svoje jméno.

Srí Lanka

Foto: Čedok Srí Lanka

Po covidu to nebyla žádná sláva, vypukly tu nepokoje, a tak turismus na Srí Lance utichl. Teď už je ale země pro cesty opět příznivá a Češi ji berou útokem. Není proto divu, že pobyty na Srí Lance, navíc s přímým letem, jsou hlavní novinkou v nadcházející zimní sezóně. Někdejší Cejlon se nachází jihovýchodně od Indie. Země je známá především pro své čajové plantáže. Pěstují se zde ale také banány a kaučukovníky. Na Srí Lance je ale i jedno z nejvlhčích míst na zemi a též stromy, které dosahují výšky 45 metrů. Na své si přijdou i milovníci vlaků, a to kvůli naprosto unikátním železničním tratím. Z Prahy se létá do hlavního města Kolombo, navštívit lze ale například i Kandu, kde je Buddhův zub, nebo Galle, což je prý nejkrásnější místo Srí Lanky.

Thajsko

Foto: Čedok Thajsko

Thajsko už je taková stálice v českém hledáčku. Může platit i za skvělou gastrodestinaci, jídlo je tu totiž skvělé. Vychutnat se dá nejen v restauracích, ale také v bistrech nebo na trzích. Ochutnat je možné zelené kari s rýží, pad thai, mořské plody nebo smaženou rýží podávanou ve vydlabaném ananasu. Čedok létá do Thajska z Prahy až do dubna a slibuje, že tu lidé najdou zemi s nádhernými plážemi se stovkami ostrůvků a právě skvělou kuchyní. Navštívit se dá souostroví Phi Phi, Similanské ostrovy a dokonce i James Bond Island, tedy ostrov Jamese Bonda. Účastnit se je možné i kurzů vaření, aby pad thai nechybělo ani po návratu domů, navštívit sloní záchrannou stanici či si dopřát thajské masáže. Cesta trvá bezmála dvanáct hodin. Přímý let přitom startuje z Prahy i Brna.

Keňa

Když ale exotickou dovolenou, tak opravdu exotickou. V rovníkovém pásmu na východě Afriky leží Keňa, země Česku – narozdíl od Thajska nebo Srí Lanky – doposud spíše vzdálená. A přece je tu možné být z Prahy už za osm hodin letu. Čedok bude létat do Mombasy, kde je jedno z hlavních letišť v zemi. Město je hned u moře, respektive u Indického oceánu, srovnatelné je s Prahou, má totiž zhruba 1,2 milionu obyvatel. Jen hodinu odsud se skrývá patrně největší keňský poklad. Jde o Diani Beach, což je jedna z nejkrásnějších pláží na světě. Je dlouhá sedmnáct kilometrů a na jedné straně končí u řeky Kongo. Patrně nejvyhledávanějším zážitkem v Keni je safari. Jsou tu sloni, lvi i nosorožci, žádného neoddělují od člověka mříže. Do Keni Čedok začne přímo létat v lednu.

Zanzibar

Foto: Čedok Zanzibar

Kde jinde zakončit top pět exotických destinací než na Zanzibaru. Ostrovní stát se stal hitem v roce 2021, minimálně u Čechů ale jeho oblíbenost neklesá. Zanzibar uspokojí jak ty, kdo se chtějí hlavně válet, tak milovníky výletů. Dá se tu totiž dělat od všeho trochu. Jsou tu krásné pláže i národní parky, kde jsou k vidění exotičtí ptáci, motýli a opice na pokraji vyhynutí, třeba jako je guaréza. Navštívit lze ale také farmy, které turisté začali vyhledávat kvůli koření. Ze Zanzibaru se do celého světa vozí hřebíček, pěstuje se tu vanilka, kurkuma i muškátový oříšek. To vše se samozřejmě odráží i na místní kuchyni. Skvělé jsou mořské plody a ryby nebo exotické ovoce. Mají tu ale prý také výborné pivo, objednat si lze značky Serengeti nebo Kilimanjaro. Člověk si tu bude připadat jako doma. Skoro. Se svahilštinou je oficiálním jazykem angličtina, se kterou se tím pádem dá domluvit všude. Platit se dá americkým dolarem. Čedok sem z Prahy letí přímo osm a půl hodiny.