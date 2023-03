Pokus o záchranu Grouponu pokračuje. Šéfem americké firmy je nově Šenkypl, bude ji řídit z Česka

Pokus o záchranu amerického průkopníka slevových portálů Grouponu českými investory vstupuje do další fáze: po neuspokojivých kvartálních výsledcích se nově stal generálním ředitelem společnosti spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Na transformaci už se intenzivně podílí i bývalá šéfka Slevomatu Marie Havlíčková, kterou na projekt Šenkypl se svým byznysovým partnerem Janem Bartou před časem najali. Akcie Grouponu se dlouhodobě propadají a čeští miliardáři v nich dosud ztratili už dvě miliardy korun, takže motivace postavit firmu zpět na nohy není malá.

Kedar Deshpande, dosavadní CEO Grouponu, který do funkce nastoupil na konci roku 2021, bude ve firmě působit ještě dva měsíce jako poradce, pak ji opustí. „Dušan je pravý lídr a jeho zkušenosti s transformacemi a s budováním internetových podniků a tržišť, jež jsou Grouponu podobná, mu dávají unikátní předpoklady k tomu, aby se stal dočasným šéfem v Grouponu v těchto kritických časech,“ nechal se slyšet předseda představenstva Ted Leonsis. Dodal, že Šenkypl byl už tak v přeměně Grouponu hodně angažovaný, takže jeho vstup na ředitelský post je jen logickým vyústěním celého procesu.

Jenže je pravděpodobné, že když v roce 2021 začali Šenkypl s Bartou a investiční skupinou Pale Fire Capital skupovat první akcie Grouponu, který byl už tehdy považovaný za společnost za zenitem, tak špatný průběh, jaký následně nastal, si nepředstavovali. A právě proto se do restartu podniku musí čím dál víc zapojovat i oni sami. Šenkypl se nicméně aspoň zatím nebude do USA stěhovat, v tiskové zprávě se píše, že bude coby CEO fungovat z České republiky. Už nyní ale i tak za oceánem trávil docela dost času.

Na překopání Grouponu víc do podoby zážitkového portálu, jak se to podařilo v Česku se Slevomatem, si pak Pale Fire Capital už dřív najali i Marii Havlíčkovou, která Slevomat vedla právě v klíčových časech jeho vzestupu a následného úspěšného prodeje do rukou britské skupiny Secret Escapes. Výsledky se ale ani po více než roce transformačního úsilí, které Šenkypl a spol. Grouponu věnují, stále nedostavují. Při posledním ohlašování kvartálních výsledků, jež investory zklamaly, společnost připustila, že by svou proměnu nemusela finančně ustát. A jestliže loni v dubnu se její akcie obchodovaly za 20 dolarů, nyní jsou k mání za pětinovou cenu.

Zakladatelé Pale Fire Capital drží v Grouponu podíl 22 procent, za který postupně vydali 2,8 miliardy korun, takže při započítání současné hodnoty firmy jsou dvě miliardy v minusu. „Už několikrát se mi povedlo z ničeho vybudovat firmu s miliony uživatelů a skvělými byznysovými výsledky. Úspěch našich předchozích projektů byl postavený na super efektivních týmech a škálovatelných procesech. Toto bude i moje priorita pro první měsíce v Grouponu,“ věří si ovšem Šenkypl při svém nástupu.

Důsledkem toho, že se nyní bude naplno věnovat Grouponu, je, že dočasně utlumí své aktivity v rámci Pale Fire Capital. V poslední době na sebe upozornil i tím, že se stal většinovým majitelem hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary, ačkoli připustil, že s týmem ani městem neměl vlastně nikdy nic společného. Ani do Karlových Varů, které se též dlouhodobě potýkají s finančními problémy, teď asi moc jezdit nebude.