Pankrác zpět na místě činu. Tvůrci chystají přepracovanou verzi Poldy 2, shání na ni stovky tisíc

Je to věčný smolař, který páchá více škody než užitku, přesto se stal jedním z nejobdivovanějších policistů České republiky. Alespoň tedy na herním poli. Řeč je o Pankráci z notoricky známé série Polda, který se před nedávnem vrátil ve svém sedmém pokračování. Teď se chce vrátit znovu, ale o několik let mladší. Tvůrci hry totiž připravují předělanou verzi Poldy 2, která láká zejména na modernější grafiku. A když se na ni vybere dost peněz, přijde i menší příběhové překvapení.

Podle fanoušků patří Polda 2 z roku 1999 k nejlepším dílům z celé série. Oceňují na něm nejen nezapomenutelný dabing postav, o který se postarali známí čeští herci jako Luděk Sobota, Petr Nárožný, Jiří Lábus, Vlastimil Bedrna nebo Valérie Zawadská, ale také příběh, který je přivádí do městečka Marsias, kde vzniká revoluční technologie pro klonování lidské rasy. U toho policista Pankrác nemůže chybět. Navíc když musí řešit případ ztracené Miss.

Nyní se tento příběh může opakovat. Tvůrci hry, vývojářská firma Zima Software, totiž oznámili, že chystají jeho remasterovanou verzi. Ta má přinést modernější rozlišení – z původního 480p na širokoúhlé 4K, optimalizované pro všechny moderní monitory. „Překreslíme vše, respektive až padesát obrazovek, a do vyšších detailů převedeme i animace. To je samo o sobě poměrně náročné, proto se nám bude hodit finanční podpora od lidí,“ říká pro CzechCrunch autor hry Petr Svoboda.

Na crowdfundingovém portálu Hithit proto rozjeli kampaň, v jejímž rámci chtějí získat minimálně 600 tisíc korun. V úterý brzy ráno bylo vybráno něco málo přes 260 tisíc. Pokud by se tvůrcům poštěstilo a vybrali o 150 tisíc korun více, než je stanovené minimum, chtějí do přepracovaného Poldy 2 přidat krátké intermezzo o tom, jak se Pankrác stal soukromým detektivem. „Půjde v podstatě o krátkou adventurku o velikosti zhruba pěti až sedmi pozadí,“ zmiňuje Svoboda.

Foto: Zima Software Pankrác před vstupem do „vyhlášeného“ pajzlu

„Události tohoto intermezza začnou přímo tam, kde původní Polda 2 skončil, tedy v balónu, který odlétá z Barbielandu, a končit budou přesně tam, kde začíná Polda 3, tedy v kanceláři soukromého detektiva Pankráce. Tento hratelný epilog se spustí po dohrání Poldy 2, avšak půjde z menu pustit i samostatně. Pokud se nám povede vybrat částku 850 tisíc korun, chtěli bychom také zmodernizovat veškerou hudbu,“ pokračuje Svoboda.

V aktuální fázi je minimální částka, za kterou přispívající dostanou možnost si hru zahrát, nastavena na 349 korun. A jak už to na crowdfundingových službách typu Hithit, kde mimo jiné dříve uspěla zlínská značka tenisek Vasky nebo netradiční ostravská posilovna Colliery, bývá, součástí kampaně jsou i speciální balíčky pro skalní fanoušky. K dispozici jsou třeba tematická trička, dokumenty k případům detektiva Pankráce, sošky, art booky či vlastní karikatura ve hře.

„Věříme, že fanoušci budou nadšeni. Duch původní grafiky, kvůli kterému je Polda 2 také silně populární, zůstane zachován, díky vyššímu rozlišení ale hra dostane více detailů a takříkajíc se vyleští. Něco podobného udělali tvůrci například u hry Full Throttle nebo Day of the Tentacle, jejichž remasterované verze nás k té naší přímo inspirovaly,“ doplňuje Svoboda. Kampaň končí za čtyřiačtyřicet dní s tím, že studio bude mít rok na to, aby ji zájemcům doručilo.

V souvislosti s chystanou předělávkou Poldy 2 se ovšem nedá nevzpomenout na situaci, která předcházela dubnovému vydání pokračování hry s pořadovým číslem sedm. I na vývoj toho příběhu si Zima Software došlo pro peníze na Hithit, kde se mu podařilo získat téměř 1,5 milionu korun, skoro čtyřnásobek požadovaného minima. A fanoušci měli velká očekávání, co vydání, ve kterém se objeví i Andrej Babiš, ve výsledku nabídne.

Jenže právě kampaň, respektive odměna, díky které mohli přispěvatelé získat hru dva týdny před premiérou, Poldovi 7 pořádně zavařila. Ještě před oficiálním vydáním se totiž na internetu objevila její ilegální hry. A i když leckdo předpokládal, že nostalgiků, kteří nebudou váhat za nového Poldu zaplatit 700 korun, se najde nespočet, celá situace se k nelibosti vývojářů vyvrbila úplně opačně.

Ilegální kopie se začala šířit rychlostí blesku, přičemž podle tehdejšího tweetu Filipa Krauchera z herního webu Indian-tv takto hru uloupilo na 60 tisíc lidí. To se samozřejmě odráželo na samotných prodejích, což naznačil i Petr Svoboda. Teď má být ovšem situace o něco lepší, jak ostatně autor hry říká pro CzechCrunch. „Upřímně bych se k této kauze nechtěl již moc vracet. Již toho bylo řečeno více než dost. Jediné, co mohu říct, je to, že teď je situace již dobrá a s prodeji jsme spokojeni. Za to patří velký dík fanouškům,“ uvádí.