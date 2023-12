Pomáhá s učením stovky jazyků, stáhly si ji už dva miliony lidí. Českou aplikaci teď podpořil investor

Uložit 0

Během cestování po Brazílii Petr Heralecký nedokázal najít dostatečně dobrou aplikaci, která by jej naučila portugalsky. A tak se rozhodl vyvinout vlastní. Přidal se k němu druhý zakladatel Radim Poloch a jejich aplikace DuoCards již zaznamenala přes dva miliony stáhnutí, přičemž dalších sto tisíc přibývá každý měsíc. Aplikace umožňuje naučit se více než sto světových jazyků hrou. Teď ji v rozvoji podpořil i první investor, podívejte se na související podrobnosti.

Zainvestovaný startup: DuoCards

Kdo investuje: N1 (donedávna Nation 1)

Kolik a v jakém kole: 15 milionů korun, seed

Co startup dělá: Pomáhá při výuce cizích jazyků a dělá to prostřednictvím flash kartiček. Díky propojení s vyhledávačem Google a překladačem DeepL služba nabízí přes sto jazyků.

Jak aplikace funguje: Na rozdíl od jiných jazykových aplikací si uživatel může v DuoCards vytvářet a ukládat vlastní učební flash kartičky na základě článků nebo videí v cizí řeči. V tom mu pomáhá i umělá inteligence v podobě virtuálního asistenta, která mu látku doporučuje. Aplikace také zpětně připomíná slova, která uživatel nejčastěji zapomíná. Veškerý obsah je možné sdílet a využít jako vlastní učební materiál. Jazykový obsah tak kromě patnácti lingvistů tvoří i samotná komunita uživatelů.

Foto: N1 Ondřej Homola, Marek Moravec, Klára Kocarová a Jaroslav Trojan z fondu N1

Sídlo startupu a kde všude působí: Sídlí v Brně, uživatele má ze 120 zemí.

Zakladatelé: Petr Heralecký a Radim Poloch, oba v minulosti působili v různých brněnských IT firmách jako vývojáři webových a mobilních aplikací. Naprogramovat DuoCards napadlo Heraleckého v rámci jeho cestování po Brazílii z jeho vlastní potřeby. „Když jsem se učil portugalsky, nenašel jsem jedinou aplikaci, která by mě cizí jazyk dokázala smysluplně a interaktivně naučit. Během tří měsíců jsem naprogramoval základy vlastní aplikace,“ říká. Poté co aplikaci prakticky sám rok vyvíjel, se seznámil s Polochem na kurzu kitesurfingu.

Jak je startup velký: Za tři a půl roku od založení si DuoCards stáhly do svých telefonů už dva miliony uživatelů, měsíčně si dnes aplikaci nainstaluje průměrně 100 tisíc dalších. Tým DuoCards má šest členů a patnáct externích lingvistů.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: N1 do startupu investoval kvůli růstovému potenciálu. „Časy, kdy jsme se učili cizí jazyky z papírových učebnic, jsou dávno pryč. Dnes vám k tomu stačí funkční aplikace, která vám látku dodá interaktivní formou. DuoCards si podle nás s touto výzvou poradila zatím nejlépe ze všech aplikací, které dnes můžete vyzkoušet,“ říká Jaroslav Trojan, managing partner fondu N1.

Na co startup plánuje využít investici: Na rozvoj dalších funkcí aplikace a marketing zaměřený na americký a celosvětový trh.