Popeyes otevřelo své brány. Tady je dalších deset fast foodů, o kterých sníme a sbíhají se nám sliny

Umělá inteligence ukázala, jak by mohlo vypadat Five Guys v Praze

V pátek se Čechům rozšířily obzory. Alespoň, co se fastfoodového jídla týče. V Praze na Václavském náměstí otevřelo Popeyes, které sem přineslo chuť louisianské kuchyně. Na slavné kuře se tu dokonce stály sáhodlouhé fronty. Každý teď může posoudit, co je lepší – dlouho očekávaná novinka, nebo KFC, které se tu usadilo už před lety?

Popeyes každopádně není na seznamu fastfoodových milovníků jedinou restaurací s rychlým občerstvením, o kterých sníme a kručí nám při tom v břiše. CzechCrunch dal dohromady deset zahraničních řetězců, které se na český trh zatím neodvážily. Snad budou modlitby časem vyslyšeny. V nabídce je všechno možné, od burgerů přes palačinky až po kafe. Dobrou chuť!

1. Chipotle

Kuře, nebo hamburger? Raději Mexiko. Chipotle se řadí k jedněm z nejoblíbenějších fast foodů s mexickou kuchyní. V restauracích mají samozřejmě quesadillu i burrito, objednat si lze ale také pokrmy, které doslova přetékají guacamole. To vše se připravuje z čerstvých surovin přímo před zákazníky. Chipotle je výraz z jazyka nahuatl a znamená uzenou papričku. Fast food je dnes zastoupený v USA, Velké Británii, Německu a Francii. Kromě svého jídla je také velmi známý na sociálních sítích, i proto restauraci označil časopis Time za jednu z nejvlivnějších společností roku 2023. Značka podle něj úspěšně upoutala pozornost generace Z.

2. Burgermeister

Dobré burgery nemusí mít jen v Americe. Důkazem je Burgermeister. Německý fastfood, který to leckdy dotáhne i do žebříčku těch nejlepších míst, kde se v Berlíně najíst. V německém fastfoodu prakticky nepoužívají polotovary – dělají si vlastní housky i hranolky. Kromě toho, že tu dělají skvělé burgery, má Burgermeister i senzační příběh. Vznikl totiž na místě někdejších veřejných záchodků. Zakladatel společnosti si to, že je mohl pro svůj koncept použít, doslova vyseděl na úřadech. Trvalo to tři roky. Pak restaurace otevřela a bylo narváno.

3. IHOP

Ne, nejde o žádného smaženého králíka nebo zajíce. V IHOP vám naservírují palačinky. Název totiž znamená International House of Pancakes, tedy Mezinárodní dům palačinek. Jsou to ty americké, určitě si tu ale na nich pochutnáte. A pokud ne, v nabídce je nespočet variací na vaječné omelety, ke kterým je možné si dát také hashbrown, tedy něco, co vzdáleně připomíná český bramborák. V menu podávaný jak jinak než s palačinkami. IHOP lze navštívit v Americe, Kanadě a některých zemích Jižní Ameriky, narazit je na něj ale možné také ve Spojených arabských emirátech, Kuvajtu, Saudské Arábii, Kataru, v Indii a Pákistánu.

4. Taco Bell

Další Mexiko, Mexika ale není nikdy dost. Taco Bell patří k americkým stálicím. Se svým heslem Live más, tvořeným z anglického slova live, tedy žij, a španělského más, tedy víc, odkazuje na svůj původ – servíruje se tu mexické jídlo, restaurace však byla založena v Kalifornii. Dnes je na světě pod názvem Taco Bell víc než sedm tisíc restaurací, do kterých přijde každý rok okolo dvou milionů zákazníků. Ostatně Taco Bell miloval i sám Johnny Cash, v roce 1992 pro společnost natočil reklamu. „Taco Bell má spoustu možností za pár drobných,“ zpívá v ní, což má konotaci na zpěvákovo jméno, jež v češtině bohužel nevyzní.

5. Krispy Kreme

Foto: Depositphotos Krispy Kreme

Když se Miranda v Sexu ve městě snaží zhubnout, vypráví o tom, co jí bude nejvíc chybět – glazovaný donut od Krispy Kream. Má recht, ten glazovaný je skutečně nejlepší, navíc nic podobného v Česku neseženete v žádné donutárně. Navzdory tomu, že v obou slovech se v rozporu s angličtinou píše K namísto C, pochází společnost ze Severní Karolíny. Založena byla už ve třicátých letech. Zakousnout se do koblihy s dírou je možné v USA i Anglii, prodávají se ale také v Jižní Americe a Evropě.

6. In-N-Out Burger

Před dvěma týdny oslavil tento burger 75. narozeniny. A že měl gratulantů. Zatímco v Česku In-N-Out Burger příliš známý není, v USA ho prodávají už od roku 1948. Už tehdy měla kalifornská restaurace drive-thru. Za oněch 75 let na trhu se prý burgery In-N-Out prakticky nezměnily. V Kalifornii jsou pravděpodobně nejoblíbenějším fast foodem a napsána o nich byla dokonce i kniha. Jmenuje se stejně jako řetězec a je to New York Times Bestseller. Burgery jsou k dostání na jihozápadním pobřeží Spojených států.

7. Leon

Je to rychlé, ale většinou také mastné, za chvíli po tom vyhládne a vůbec je to nezdravé. Proč ale neudělat fast food, který by stál na zdravém jídle? Přesně to si pomysleli ve Velké Británii, kde vznikl fast food Leon. Ten se se svým jídlem inspiroval ve středomořské kuchyni. V nabídce je tak například kuřecí korma, pokrm z masa a zeleniny dušených s jogurtem. I tak jsou ale v nabídce burgery nebo kuřecí kousky. Jen se k nim podává hrášek.

8. Shake Shack

Foto: Depositphotos Shake Shack

Burger. Americký. Ale z New Yorku. Shake Shack začal s hot dogy, které se prodávaly v Madison Square Parku na páté ulici a Broadwayi. Z pravého newyorského hot dogu se stánek, který dostal v parku trvalé povolení, rozrostl o burgery, hranolky a také milkshaky. Shake Shack však nikdy nebyl zamýšlený jako fast food, mělo jít skutečně o jednu jedinou prodejnu na Manhattanu. Stánek se ale stal tak populárním, že se majitelé rozhodli ho rozšířit. Dnes fastfood vydělává až čtyři miliony dolarů. Nejslavnějším jídlem je ShackBurger.

9. Espresso House

Foto: Wikimedia Commons / Ssu / CC A-SA 4.0 International Espresso House

Starbucks zná každý, ale co takhle Espresso House? Společnou mají minimálně zelenou barvu. Švédy ale v tomto řetězci rozhodně nelze zapřít, a tak i tady, v obyčejném rychlém občerstvení s kávou, najdete něco z pro Skandinávii typického hygge, které se do češtiny překládá jako útulno. Espresso House je dnes stálicí v celé Skandinávii a také v Německu. Kaváren je tu bezmála pět stovek.

10. Five Guys

Foto: Depositphotos Five Guys

V Česku ho znají zasvěcení milovníci fast foodu, v Americe je zavedenou značkou. Funguje už od roku 1986. Mnozí by namítli, že cheesburgery, hamburgery nebo hranolky už do Česka dorazily, traduje se ovšem, že Five Guys je jiná liga. Snad proto, že hovězí tu je chlazené, nikoli mražené, dělají tu také hot dogy a mají velké spektrum různých omáček. Fast food má prý rád také bývalý prezidentský pár Michelle a Barack Obama. Jednou prý exprezident objednal burgery od Five Guys pro své zaměstnance a celý tiskový odbor Bílého domu. A proč Five Guys? Restauraci měli založit čtyři bratři, na které v byznysu dohlížel jejich otec.