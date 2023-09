Postradatelní 4 postrádají Stalloneho i smysl. Nenudí, ale jsou jako laciná kopie Call of Duty

Viděli jste aspoň některý z předchozích dílů Expendables neboli Postradatelných? Akční série, která se námětem vrací o takových třicet až čtyřicet let zpátky, na plátno sype hromadu borců s obřími kulomety a ještě většími bicepsy a vzdává hold akčňákům, ve kterých vzduchem sviští střely, krev a trochu trapné, ale přesto neuvěřitelně zábavné a chlapácké hlášky. Neviděli jste? Tak tím novým, čtvrtým dílem nezačínejte.

Sylvester Stallone je šéf titulní bandy supertajných superžoldáků. Ta má napříč různými díly Postradatelných všelijaké složení a celkové obsazení předchozích tří snímků bylo tu více, tu méně hvězdné. Ve dvojce se třeba do jednoho filmu dostal Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis a Jean-Claude Van Damme. Také do čtvrtého dílu s názvem Postr4datelní napochoduje nebezpečná jednotka se Stallonem v čele. Jenže velitel – a jediné opravdu velké herecké jméno – po pár minutách zmizí.

Čtvrtí Expendables jindy lákavý mix testosteronu a retro akčních filmů pořádně naředili. Dobrá polovina zábavy téhle série přece má spočívat v tom, že se tam zaprvé hodně střílí do padouchů a zadruhé se tam špičkují Sly s Jasonem Stathamem. A v menších rolích jim tu a tam vypomohl třeba právě Arnie. Nebo Dolph Lundgren, Jet Li, Wesley Snipes. Nebo další z řady jmen, která by vás před pár lety (no dobře, desítkami let…) sama dotáhla do kina.

Postr4datelní místo toho sází prakticky jen na Stathama, který je sice se svým britským přízvukem docela cool a odpráskne či podřeže stejný, ne-li větší počet padouchů ve srovnání s bývalými kolegy, ale chybí mu výraznější drsňáci po boku. Dolph Lundgren je ještě více málomluvný alkoholik než dřív. Zápasník MMA Randy Couture zase není filmová hvězda. A Megan Fox je, no, hm… Kouzlo osmdesátkového akčňáku s hláškujícími hrdiny s ní nevyčarujete, asi takhle.

Že se k žoldákům připojí taky 50 Cent? Stěží prohodí padesát slov. V bojových scénách se Tony Jaa nebo Iko Uwais ukážou jako borci (jak by taky ne, když mají zkušenosti z filmů jako Ong-bak nebo Zátah alias The Raid). Ale celkově je to pouhý odvar toho, co Postradatelné činilo nepostradatelnými ve videotéce každého obdivovatele Komanda, Ramba a Krvavého sportu. Je to jako laciná kopie videoherního Call of Duty z Wishe. Na pár minut dostane Statham spolubojovníka, vyčistí level od nepřátel a jedeme nanovo.

Kvůli tomu trpí celý zážitek. Filmu, který má ambice být jen odvázaným béčkem, přihlouplý děj odpustíte. Ale pokud příběhové blbosti vyvažuje dobrou bojovou choreografií a vtipnými dialogy, které jsou ostřejší než nože hlavních hrdinů, tak se to odpuštění dělá snáz. Zato když Jason Statham ve skladišti supertankeru najde motorku s přidělanými kulomety, na palubě si najede na improvizovaný skokánek, vyletí do vzduchu a sestřelí pronásledovatele (taktéž na jedné z kulometných motorek), tak už je to horší. A hloupější.

Vyřešení „nečekaného“ zvratu z úvodní čtvrthodinky zase vyhlížíte na míle dopředu. Když už nastane, přesto zakroutíte hlavou nad provedením. U takhle macho filmu to může znít úsměvně, ale čtvrtí Expendables to s tím chlapáckým přístupem a rádobyvtipnými narážkami místy až přehánějí. Oblíznout Megan Fox, naládovat kulomet, udělat vtip o malíčku a velikosti mužství, pokosit padesát padouchů a zachránit svět. Divák rozhodně neočekává oscarové drama o hlubokých lidských osudech, ale ať je to aspoň dobře natočené a zábavné.

Postr4datelní nejsou nuda. To ani nemohou být, vždyť když se nestřílí, tak se seká nebo boxuje a kope. Což možná ještě místy ujde, ale určitě neuchvátí. Jenže z filmu, po jehož předchůdcích jste si chtěli skočit napumpovat svaly do gymu nebo si pustit filmografii Stalloneho a Schwarzeneggera dohromady, je takové naředěné nic. Bez hvězd, bez nápadité akce, beze smyslu. To poslední je vlastně fuk. Ale to před tím ne. Radši si pusťte dvojku. Anebo Predátora a get to da choppa!