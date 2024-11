Poučen z nezdaru rozjel nový startup na analýzu digitálních médií. Růst chceme bez investorů, říká Řežáb

Uložit 0

Analýzy, data, čísla, výstupy. To byl vždy svět, ve kterém se Jan Řežáb cítil jako doma. Nejprve postavil a později za velké peníze prodal byznys založený na monitorování a analýze sociálních sítí, pak se pokoušel vylepšovat neefektivní firemní procesy a zvyšovat produktivitu. Tam se mu ale tolik nedařilo, a tak se nyní vrací tam, kde to dobře zná. S novým startupem Ravineo chtějí Jan Řežáb a spol. přinést větší transparentnost do měření digitálních médií. Celý projekt přitom staví tak, aby měli co největší šanci na úspěch.

„Opouštíme teď stealth mód a začínáme o sobě mluvit, ale na Ravineu pracujeme od začátku roku. Už máme prvních sto klientů, mezi nimiž jsou i velké značky jako IKEA nebo Philips. V ukazateli ročního opakujícího se příjmu (ARR) jsme se dokázali organicky dostat z nuly na jeden milion dolarů (přes 23 milionů korun – pozn. red.) za sedm měsíců, to mi přijde celkem cool,“ uvádí sedmatřicetiletý Jan Řežáb. A neříká to náhodou.

Paralelně s tím, jak rozjížděl nový produkt, totiž zavíral ten předchozí, který dojel na to, že byť spolkl spoustu peněz v rámci vývoje, nakonec nedokázal najít své místo na trhu. Šlo o projekt Time is Ltd., který Řežáb spouštěl před šesti lety s psychiatrem a pedagogem Cyrilem Höschlem. Vyvíjeli nástroj, který se specializoval na analýzu produktivity a efektivity práce ve firmách, aby jim následně pomohl optimalizovat využití času a zvýšit celkový výkon.

Věřili mu také investoři, včetně slavného amerického fondu Accel, kteří do firmy nalili několik desítek milionů korun. „V jednu chvíli jsme si řekli, že už to nejde zachránit, a rozhodli jsme se zavřít,“ popisuje Řežáb s tím, že teď už se naplno věnuje novému projektu, který oficiálně představuje na velké technologické konferenci Web Summit v Lisabonu. Jaké si bere z předchozího nezdaru ponaučení? Prý hlavně co největší jednoduchost.

„Time is Ltd. byl nesmírně složitý a komplikovaný produkt. V Ravineu se vracíme k produktům, které mají jednoduché rozhraní a v něm řeší konkrétní problém. V našem případě to znamená, že existuje netransparentní svět influencerů a my vyvíjíme nejlepší analytický nástroj pro tuto oblast,“ popisuje zakladatel, který nový projekt rozjel spolu se svou dlouholetou spolupracovnicí Vierou Tovarňákovou. V týmu mají aktuálně kolem dvaceti lidí, převážně vývojářů.

V předchozím projektu přitom neskončily jen peníze investorů, ale i samotného Řežába. Jak se snažil firmu zachránit, vložil do ní podle svých slov další zhruba milion eur. Neopakoval se tedy podobný úspěch jako u Socialbakers, které Řežáb společně s kolegy založil v roce 2008, aby firmu specializující se na analytiku sociálních sítí o dvanáct let později v mnohamiliardovém dealu prodali americkému fondu Audax. V rámci nového projektu Ravineo má ale Řežáb ambice opět velké.

Upravil kvůli tomu také způsob rozvoje, který bude jiný než v případě Time is Ltd. „Místo těžkotonážního nástroje, který se bez velkých investic ani postavit nedá, vyvíjíme odlehčenější a rychlejší nástroj, který je postavený na moderních technologiích. Věřím, že to je i trend do dalších let ve světě softwaru, který se prodává na bázi měsíčního předplatného (SaaS, neboli software as a service). Objevuje se stále více projektů, které si vyberou třeba jen jednu oblast a udělají pro ni mnohem lepší nástroj, než jaký mají dnes k dispozici velké korporace,“ popisuje strategii Řežáb.

Podařilo se nám firmu postavit a rozjet organicky, vsadili jsme na švábí model.

Pro Ravineo si vybral trh digitálních médií, ovšem z jiného úhlu, než se mu kdysi věnoval v Socialbakers. „Snažíme se postavit absolutní globální standard v měření digitálních médií. Začínáme s analytikou influencer marketingu, ale postupně se chceme věnovat měření napříč všemi digitálními médii, ať mají jakoukoliv podobu, a nastavit standardy podobně, jako jsme to dokázali v Socialbakers v oblasti engagementu,“ popisuje hlavní vizi zakladatel projektu, podle něhož je současný trh podobných nástrojů velmi fragmentovaný.

Většina dostupných produktů prý navíc neposkytuje tak komplexní data, jaká je dnes možné získat. To jde i díky umělé inteligenci, která je podle Řežába pro datovou analýzu, řízení dat nebo další základní úkony ideální. „Umělá inteligence se dnes v marketingu využívá hlavně pro produkci obsahu, ale my s ní chceme řešit to, co dnes několik hodin denně dělá jeden člověk v agentuře, kdy sbírá a v Excelu třídí data o stovkách reklam. Jde to dělat lépe a efektivněji,“ míní Řežáb.

Foto: Ravineo Ravineo nabízí například analýzu kampaní v digitálních médiích

V Ravineu se chce do budoucna zaměřit i na další oblasti výzkumu a analýzy světa digitálních médií, ale jde postupně. „Nechceme od začátku stavět tak velké nástroje, protože to je příliš náročné, spíše k nim postupně dojdeme,“ doplňuje Jan Řežáb, který tentokrát vsadil na přístup ve startupovém světě označovaný jako švábí model (cockroach model).

V něm jde o to, že startup funguje tak, aby byl schopen přežít i s omezenými zdroji a dokázal se přizpůsobit různým situacím. To znamená, že má nízké náklady a efektivní provoz, roste převážně organicky a v zásadě nevyužívá externí financování. Právě tak má aktuálně fungovat celé Ravineo.

„V tuto chvíli investory nehledáme. Podařilo se nám firmu postavit a rozjet organicky. Vsadili jsme na švábí model, kdy místo toho, abyste stavěli první, druhé, třetí, čtvrté investiční kolo, se domluvíte s týmem, že dáte k dispozici větší část ekvity ve firmě, více se semknete a děláte to efektivnějším způsobem. Jako zakladatelé si nakonec můžete udržet větší podíl. Za prvních několik měsíců jsme se přesvědčili, že to jde,“ doplňuje zakladatel projektu.