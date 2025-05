Saúdský sen Neom ještě nestojí, už má ale fotbalový klub. Hrát bude stovky metrů nad zemí

Uložit 0

Neom je plánované futuristické území na severozápadě Saúdské Arábie, které proslavila hlavně stavba lineární metropole The Line. Projekt za stovky miliard dolarů nabral zpoždění, přesto už ale má i vlastní fotbalový klub. Neom SC letos díky mohutným investicím do infrastruktury i kádru postoupil do nejvyšší saúdské ligy a v plánu má velké věci. Třeba stadion, který bude stovky metrů nad zemí a který vypadá jako vystřižený z futuristické videohry.

Za vznikem klubu stojí saúdskoarabský státní investiční fond PIF (Public Investment Fund), který spravuje majetek v hodnotě přes 925 miliard dolarů. Právě tento fond je hlavním finančním nástrojem korunního prince Mohammeda bin Salmána a jeho ekonomické strategie nazývané Vize 2030, což je plán na transformaci ropné ekonomiky do podoby moderního a diverzifikovaného státu. Sport je v ní pevnou součástí, důkazem je i vlastnictví anglického klubu Newcastle United.

„Sport je pro nás důležitou věcí,“ potvrdil pro The Athletic předseda Neom SC Meshari al-Mutairi, který zároveň působí jako ředitel vládních vztahů pro celý projekt. „Třeba taková Barcelona. Byl jsem tam před několika měsíci a potkal jsem spoustu lidí. Říkali, že Barcelona jako město po olympiádě v roce 1992 byla lepším. Chceme, aby nám sport pomohl podobně. Je to urychlovač spousty věcí,“ dodal.

Neom SC vznikl v roce 2023 přejmenováním původního klubu Al Suqoor z města Tabúk, kde zatím hraje. Okamžitě prošel rebrandingem, získal nové vedení včetně manažerů z evropských klubů a začal podepisovat známé domácí i zahraniční hráče. Ještě letos hrál ve druhé saúdské lize, nicméně čtyři kola před koncem si zajistil místo mezi elitou a od nové sezony se zařadí po bok tradičních velkých týmů jako Al-Hilal, Al-Nassr nebo Al-Ittihad, kde působí hvězdy jako Cristiano Ronaldo nebo Karim Benzema.

„Je to součást revoluce, kterou vede Jeho královská výsost,“ řekl dále al-Mutairi. „Neom SC má novou DNA. Budujeme klub, který bude schopný konkurovat těm nejlepším v regionu.“

Velké ambice klub neskrývá. Během jara začaly prosakovat spekulace o tom, že Neom SC má zájem o velké tváře světového fotbalu – od brankáře Manchesteru United Andreho Onany, přes záložníka Jorginha až po hvězdného Kevina de Bruynea. „Do pěti let chceme hrát na klubovém mistrovství světa. Slovo ‚nemožné‘ pro nás neexistuje,“ dodal al-Mutairi.

Hlavním plánem je přesunout klub přímo do The Line. Ta se sice potýká s problémy a zpožděním, nicméně úsek, ve kterém má stadion být, by měl být postaven včas. Pro celou zemi je to totiž ohromně důležité, jelikož se na něm budou hrát zápasy mistrovství světa 2034, které Saúdská Arábie pořádá. A jestli existuje nějaké odvětví, na kterém zemi záleží, je to právě sport. „Pořádání velkých sportovních akcí, a konkrétně ve fotbale, hraje nedílnou roli v transformační vizi,“ řekl ministr sportu Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

Moderní aréna by měla být otevřena do roku 2032. Stát bude 350 metrů nad zemí, což je zhruba výška Empire State Building, a kapacitu slibuje více než 45 tisíc diváků. „Je to stavba pro nový svět,“ chlubil se al-Mutairi.

Obdobně mluví i oficiální materiál, který země poslala pořadatelské organizaci FIFA v rámci vyjádření zájmu o pořádání šampionátu. „Stadion Neom bude nejunikátnějším stadionem na světě, který bude ukázkou špičkových inovací,“ píše se o aréně, jejíž střecha bude tvořena polygonálními tvary, které budou zrcadlit dění pod nimi. „Bude stejně jako zbytek města provozován výhradně na obnovitelnou energii získávanou především z větrných a solárních zdrojů.“ Začít stavět by se mělo v roce 2027.