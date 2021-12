Používalo ho přes 60 tisíc lidí měsíčně. Kvůli covidu teď český katalog restaurací Restu končí

Ještě před začátkem pandemie koronaviru si přes platformu Restu rezervovalo místo v restauracích více než 60 tisíc lidí měsíčně. Osmiletý startup, který vyrostl pod křídly skupiny Miton podobně jako například Rohlík, Bonami či Heureka a před dvěma lety putoval do rukou provozovatele sítě Makro, z pohledu uživatelů fungoval jako katalog. Vypuknutí pandemie a krize v gastronomii ale byznys firmy srazily na nulu a ta nyní oznámila, že svoje služby ke konci roku ukončuje.

„Přes osm let vám Restu pomáhalo najít nejvhodnější podnik, zhlédnout polední nabídku, zjistit, co se děje ve vašem okolí, inspirovat se a udělat super jednoduchou rezervaci. Podobně jako celé gastro odvětví, i nás tvrdě zasáhla celosvětová pandemie a to nás přimělo učinit těžké rozhodnutí. Oznamujeme, že k 31. 12. 2021 bude ukončen Restu katalog,“ uvádí služba na svém webu.

Se začátkem nového roku tak přestane fungovat celý portál, katalog i mobilní aplikace pro Android i iOS, a to v Česku, na Slovensku i v Polsku. Účty všech uživatelů budou postupně smazány, platné vouchery budou moci lidé využít do konce března. Po tomto termínu mohou ještě do konce roku 2022 využít obchodní kontakty na žádosti o případné proplacení nevyužitých voucherů.

Na opačné straně spolupracující restaurace získají možnost využít řešení další služby Dish, jež stejně jako Restu spadá pod stejnou společnost Hospitality Digital, dcery německého Metra, které v Česku provozuje síť Makro. Pokud s přesunem gastro podniky nebudou souhlasit, mohou si nechat proplatit předplacené služby za dobu, kterou nestihnou využít.

Platforma Restu oznámila konec svého provozu

„Restauracím, které používají nástroje Restu B2B Booking, bude nabídnut atraktivní přechod na produkty HD Dish. Doufáme, že nejpozději do začátku roku 2022 dojde k přechodu všech zákazníků. Nástroje Dish poskytují velmi podobné služby jako Restu, včetně nástrojů pro rezervaci, Reserve with Google, management stolů i hostů,“ komentuje pro CzechCrunch Anne Linnenbrügger z oddělení komunikace Metra.

V komunikaci za celou německou skupinu ostatně jako jeden z hlavních důvodů ukončení fungování Restu označuje existenci služby Dish. Ta je do velké míry konkurenční a pod dvěma různými značkami tak firma vyvíjela stejné služby pro podobné trhy i zákaznickou bázi. Restu už navíc po osmi letech na trhu vyžadovalo značné investice do vývoje svých vlastních služeb.

„S ohledem na podobnost obou nabízených služeb a na hluboké dopady pandemických omezení na podnikání Restu se společnosti Metro, Hospitality Digital a Restu společně rozhodly zaměřit na obchodní rozvoj jen jedné služby a za tímto účelem spojit své zkušenosti a znalosti. Většině zaměstnanců Restu bylo nabídnuto, aby se připojili k rodině HD,“ říká Linnenbrügger.

Restu doteď působilo na čtyřech trzích, kromě domovského Česka také na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku, kde však již před lety své aktivity omezilo na minimum a fungovalo čistě jen jako katalog. Jak v rozhovoru pro CzechCrunch popsal v dubnu 2020 teď už bývalý šéf Restu Jiří Moskal, v tuzemsku měla služba 790 smluvních partnerů, na Slovensku jich bylo šestnáct a v Maďarsku 127.

Podle posledních poskytnutých dat ve svém katalogu platforma registrovala přes 25 tisíc restaurací a během posledních dvou let pod křídly Hospitality Digital zprostředkovala téměř 20 milionů rezervací. Kvůli pandemii koronaviru však toto číslo spadlo na nulu, s opětovným otevřením podniků vzrostlo jen částečně.

Konkrétnější údaje ani počet reálně aktivních uživatelů nebo objem aktuálně nevyužitých voucherů však německá matka Restu nekomentuje. Konec služby částečně ovlivňuje i další tuzemský gastronomický projekt Qerko, který umožňuje placení od stolů díky QR kódům. Ten koncem loňského roku oznámil start spolupráce s Restu.

„Spolupráce Restu a Qerka byla poměrně krátká, propojeno bylo něco málo přes sto restaurací. Konkrétně pro nás tedy nejde o jakkoli zásadní dopad, ačkoli lidé rezervací využívali rádi. Navíc je mi vážně upřímně líto každého projektu, který se snaží o tolik potřebnou digitalizaci gastra, a nakonec ho na kolena dostane něco, co nemohl nijak ovlivnit,“ komentuje pro CzechCrunch zakladatel Qerka Lukáš Kovač.

Velká transformace

Samotné Restu si během osmi let na trhu prošlo několika velkými změnami. V roce 2013 vzniklo z projektu Alakarte, který sloužil jako online klub s možností rezervovat si stůl v restauraci a dalšími výhodami. Původně tak služba fungovala se zaměřením na běžné koncové zákazníky, které pak „dodávala“ restauracím.

„Celosvětově se však ukazuje, že tohle je neudržitelný koncept, ze kterého se nedá vyžít,“ popsal Jiří Moskal s tím, že investiční skupina Miton měla ve vývoji služby zásadní pozici. „Roli Mitonu považuji za hodně důležitou a naprosto jednoznačně mohu říct, že kdyby jich nebylo, tak tady nejsme. Prošli jsme si i typickou startupovou krizí, a kdyby nás tenkrát zařízli, nemohl by proti tomu nikdo říct vůbec nic. Ale podrželi nás.“

V roce 2017 došlo ke změně obchodního modelu a Restu se zaměřilo na B2B, tedy firemní partnery, kterým nabízelo software v podobě rezervační knihy s cílem usnadnit jim péči o stávající hosty a lákání nových. Katalog restaurací pro běžné uživatele sloužil spíše jen jako doplňující marketingový kanál.

„Konec Restu i jeho podoba, v podstatě úplně vypnutí služby, mě moc mrzí a i podle reakcí okolí nejsem rozhodně sám.“

„Restu byla srdcovka. Projekt, se kterým jsem strávil přes pět let. Spolu s kolegy jsme vytvořili službu, která pomáhala lidem s jednoduchou rezervací a restauracím snížit pracnost a chybovost v této oblasti. Zároveň se nám povedlo vytvořit myslím nejkvalitnější katalog restaurací s věrohodným a aktuálním hodnocením, díky kterému si lidé dokázali najít nejlepší podniky podle svých preferencí a který provozovatelům přiváděl hosty a poskytoval cennou zpětnou vazbu. Měsíčně Restu pomáhalo najít místo v restauraci desetitisícům lidí,“ říká pro CzechCrunch Milan Zemánek, jeden ze zakládajících partnerů Mitonu.

Prodej služby do rukou Hospitality Digital měl Restu umožnit větší zahraniční expanzi i produktový rozvoj. Platforma se v dlouhodobém horizontu chtěla profilovat do pozice nástroje pro „chytré restaurace“ a gastro podnikům tak nabízet rodinu různých digitálních nástrojů – od rezervačních, platebních a pokladních systémů přes hodnocení podniků po plánování směn a nábor krátkodobých zaměstnanců. Právě v těchto oblastech je aktivní Hospitality Digital, které se teď bude soustředit na rozvoj zmiňované služby Dish.

„Restu jsme předávali společnosti Metro s přesvědčením, že díky začlenění do jejich strategických plánů digitalizace hospitality segmentu bude dále vzkvétat. Ne vždy se povede všechny plány naplnit a to byl bohužel i případ Restu. Konec i jeho podoba, v podstatě úplně vypnutí služby, mě moc mrzí a i podle reakcí okolí nejsem rozhodně sám,“ komentuje Zemánek.

Prodejem Restu do německých rukou před dvěma lety ovšem snaha Mitonu zefektivnit fungování tuzemského gastra neskončila. „Osobně jsem se své vize nevzdal a v našich dalších projektech pokračujeme s digitalizací české gastro scény a pomáháme dál efektivně pečovat o hosty restauracím,“ dodává Zemánek a jako příklady jmenuje aplikaci Qerko, službu na nábor brigádniků Grason, projekt Uget usnadňující komunikaci restaurací s dodavateli i nedávný vstup do pokladního systému Septim.