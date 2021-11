Modernizovat tuzemské restaurace a posunout celý gastronomický sektor do 21. století. Tento plán investiční skupiny Miton nepolevuje ani po příchodu pandemie, která restaurační byznys značně oslabila, a potvrzuje to další investice. Výměnou za minoritní podíl vkládá Miton 15 milionů korun do pokladního systému Septim, který je srdcem více než tisícovky restaurací po celé zemi.

„Naším dlouhodobým tématem je zefektivnění a digitalizace celé gastronomie, a to jak ve vztahu k zákazníkovi (B2C), tak mezi firmami v oboru (B2B). Do toho Septim perfektně zapadá. Jen málokdo zná realitu českých restaurací lépe a je to právě pokladní systém, který je digitálním srdcem každého podniku,“ vysvětluje partner Mitonu Milan Zemánek, který řídí investice skupiny v gastronomickém sektoru.

Zemánek dlouhodobě hovoří o vizi chytrých restaurací, v jejichž fungování mají hrát roli moderní technologie. Miton už proto investoval do několika startupů a teď přidává také etablovaný pokladní systém, který chce proměnit v moderní gastronomickou platformu. Septim na trhu funguje už od roku 1994, protočí se přes něj transakce za 25 miliard korun a s více než tisícovkou klientů patří mezi největší pokladní systémy v Česku.

V portfoliu Mitonu doplní trojici tuzemských startupů. Grason pomáhá restauratérům flexibilně najímat pracovníky a brigádníky, Uget modernizuje způsob, jak se v restauracích nakupují a spravují zásoby, a přes Qerko mohou zákazníci jednoduše platit díky naskenování QR kódu. Propojením těchto systémů Miton pokračuje v budování takzvané chytré restaurace, což je koncept, který má gastropodniky modernizovat a tím jim zajistit lepší odolnost v nejisté době.

Spojování sil za lepší gastro

O tom, že digitalizace bude zcela zásadní pro budoucnost gastrobyznysů, hovořil ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Luboš Kastner, spolumajitel gastronomické skupiny Hospodska. Podle něj mají podnikatelé, kteří digitalizaci rozumí, výhodu v tom, že svůj byznys dokážou efektivně řídit. Právě to je častý problém restauratérů – že neumějí pracovat s daty a mnoho provozů je tak ekonomicky neefektivních. Bez modernizace může celý segment čelit existenčním problémům, což nyní ještě zintenzivnila pandemie.

„Záleží nám na tom, aby se českým restauracím dařilo. Proto se snažíme spojovat síly. Příkladem je třeba spolupráce Qerka s Plzeňským Prazdrojem, bavíme se se stravenkovými společnostmi i dalšími technologickými projekty. Vítáme do debat i další spolupráce každého, kdo může přispět ke zlepšení stavu české gastronomie, včetně dalších pokladních systémů,“ říká Milan Zemánek.

Ondřej Štěpánek a Milan Zemánek z Mitonu a Lukáš Urban se Zbyňkem Švecem ze Septimu Foto: Miton

Budoucnosti restaurací a celého gastronomického sektoru se dlouhodobě věnujeme také v naší rubrice V Gastru, ve které se díváme pod pokličku nejen české gastronomie. Ukazujeme v ní, že je to obor, který dokáže být atraktivní, ale zároveň zatraceně těžký, a že je to byznys jako každý jiný. Důležitou součástí celého ekosystému jsou také právě investoři jako Miton, kteří přináší pro modernizaci tolik potřebný kapitál.

„S Mitonem se známe již několik let. Začalo to nezávazným povídáním o gastronomii, pokračovalo účastí na společných projektech a nyní nám situace v gastru dala jasný signál k tomu, abychom konečně dostali naši spolupráci na novou úroveň,“ říká zakladatel Septimu Zbyněk Švec. Do jeho firmy teď Miton přichází jako první externí investor. Své hospodářské výsledky firma neprozrazuje, poslední dostupný údaj je z roku 2018, kdy utržila přes 61 milionů korun při zisku 1,5 milionu korun po zdanění.

Pozici výkonného ředitele zároveň od Švece nově převezme Lukáš Urban, který byl dlouhou dobou pravou rukou zakladatele Septimu. „Firma dostává nový impuls. Spojujeme naše know-how a zkušenosti Mitonu z dravých startupů. Budeme posilovat tým a chceme produkt uživatelsky posunout na ještě vyšší úroveň,“ říká Urban. Na poli pokladních systémů soupeří Septim například s tuzemským startupem Storyous, který nedávno prozradil, že přebírá zákazníky ukončené služby eKasa od O2.

Původem jablonecká investiční skupina Miton investicí do Septimu potvrzuje svůj široký apetit. Vyrostla totiž na investicích do e-commerce projektů, kdy na svět či do světa pomohla společnostem jako Rohlik.cz, Bonami, Slevomat, Heureka a mnoha dalším. Postupem času se začala rozšiřovat i dál směrem do technologií, když investovala například do startupu Rossum, a stále více investuje také do oblasti péče o duševní zdraví.

Minulý týden navíc Miton oficiálně oznámil svůj velký vstup do oblasti krypta, kde má na investice připravenou přes miliardu korun. V gastronomickém světě neinvestuje tolik, ale přesto jde o další důležitý pilíř jeho portfolia. Navíc není jediný, koho tato oblast zajímá. Přestože to rovněž není její hlavní oblastí zájmu, do gastra investuje také tuzemská investiční skupina Pale Fire Capital. Naposledy poslala peníze do slovenské CF Group, která stojí za sítí Regal Burger či Poke Bistro a nově také Banh-mi-Ba.