Pražská Michle dohání sousední čtvrti. Ve svahu obklopeném zelení tu vznikají bytové domy a městské vily
„Potenciál Michle je podle nás mimořádně silný,“ říká Michal Bárta z C&S Developia, ta projekt developersky připravila a řídí dokončení první etapy.
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Vršovice si získaly pověst čtvrti s kavárnami a komunitním životem, Nusle se mění v oblíbenou pražskou adresu a podobnou cestou jde i sousední Michle. Na její proměně se podílí také developerská společnost C&S Developia, která zde připravila rezidenční projekt Michelské údolí a zajišťuje jeho realizaci. První etapa zahrnující 16 bytů právě míří k dokončení. Druhá nabídne 25 bytů od 1+kk po 4+kk a tři městské vily.
„V Michli jsme viděli příležitost vytvořit komorní rezidenční projekt v klidném prostředí, a přitom v pohodlném dosahu centra Prahy,“ vysvětluje Michal Bárta, ředitel realizace projektů C&S Developia, proč si společnost pro svůj projekt vybrala právě tuto lokalitu. „Lokalita nabízí kombinaci, která je v hlavním městě stále vzácnější – výbornou městskou dostupnost, dostatek zeleně, soukromí a bezprostřední blízkost lesa.“
Druhá etapa Michelského údolí navazuje na první fázi projektu, v níž vzniklo 16 bytových jednotek, a rozvíjí stejný koncept komorního bydlení. Právě zkušenost z prodeje první etapy, v níž zbývá poslední volná bytová jednotka, utvrdila společnost C&S Developia v tom, že zvolené směřování projektu je správné.
Zájemce podle Bárty lákal hlavně nižší počet bytů a rodinný ráz projektu jako alternativa k velkým rezidenčním komplexům. Koncepci druhé etapy proto nebylo potřeba zásadně měnit. C&S Developia zahájila její realizaci v červnu 2025, kolaudace je v plánu na konec roku 2027 a předání bytů na začátek roku 2028.
Původní návrh druhé etapy počítal s devíti samostatnými městskými vilami. V rámci další developerské přípravy se však C&S Developia rozhodla jejich počet snížit na tři a zbývající část projektu doplnit bytovými domy. „Z projekčního hlediska šlo o náročnou změnu, která vyžadovala nové dispoziční uspořádání i přehodnocení celkové logiky jednotlivých objektů,“ popisuje Bárta.
Společnost spolu s projektovým týmem prověřila několik variant, aby vhodně vyřešila například parkování a umístění sklepních kójí, a přitom nenarušil komfort budoucích obyvatel. Prvotní architektonický návrh vytvořila architektka Magdalena Hlaváčková ze studia Headhand.
Největší výzvu při přípravě a realizaci projektu představoval svažitý terén. Pozemek prudce klesá a navazuje na zeleň. „Bylo nutné navrhnout složité zajištění stavební jámy v návaznosti na systém masivních opěrných stěn. Vzhledem ke sklonu terénu přitom nebylo možné využít mikropiloty,“ vysvětluje Bárta.
Komplikace navíc přišly už během výstavby první etapy, kdy se ukázalo, že skutečné geologické podmínky se liší od původních předpokladů. „Plánované hlubinné založení pomocí tlakových pilot proto nahradila základová deska s monolitickým prahem, jenž pomáhá stabilizovat objekty vůči zatížení svahem,“ popisuje Bárta.
Michelské údolí
Lokalita: Praha 4, Michle; 10 minut na metro, 15 minut do centra, 270 metrů vzdálený park Jezerka
Rozsah: 1. etapa – 16 bytů (1+kk až 4+kk), 2. etapa – 25 bytů (1+kk až 4+kk) a 3 městské vily
Harmonogram:
1. etapa – zahájení výstavby 3Q 2024, kolaudace a předání 1Q 2027
2. etapa – zahájení výstavby 2Q 2025, kolaudace 4Q 2027, předání 1Q 2028
Standardy: trojskla, předokenní elektrické žaluzie, podlahové vytápění, rekuperace, klimatizace (mimo 1+kk), PENB třídy A u bytových domů
Architektura: prvotní návrh Magdalena Hlaváčková (Headhand), generální projektant Spojprojekt Praha
Developer: C&S Developia, 20+ let zkušeností, 6 projektů, 380+ bytů v realizaci
O projektu: Michelské údolí
Zapuštění domů do svahu zvedlo nároky i na ochranu proti vodě. Hydroizolaci proto tvoří kombinace bílé vany, povlakové izolace a drenážního systému. Původní verze počítala s několika stupňovitými terasami a opěrnými stěnami – po technickém vyhodnocení zůstal jediný výškový stupeň a větší část svahu v přirozené podobě. „Výsledné řešení tak respektuje původní terén, okolní zeleň i jedinečnou atmosféru místa,“ říká Bárta.
Tři vily, které z původního plánu zůstaly, nejsou běžné rodinné domy. „Jedná se o víceúrovňové bydlení s promyšlenými dispozicemi a dostatkem prostoru pro každodenní život,“ říká Bárta. Největší z nich je svým uspořádáním vhodná také pro dvougenerační bydlení.
„Vily osloví zájemce, kteří hledají soukromí a svobodu vlastního domu, ale nechtějí svůj čas věnovat péči o rozsáhlý pozemek a povinnostem spojeným s klasickým domem na okraji města,“ vysvětluje. Každá vila má vlastní garáž, výtah mezi patry a jako součást standardu i venkovní vířivku. „Městské vily tak spojují komfort bytu se soukromím vlastního domu – v klidném prostředí, a přitom stále v Praze,“ shrnuje Bárta.
Rozhodující pro výběr lokality nebylo jen to, jak Michle vypadá dnes, ale i to, kam míří. „Proměna Michle je v posledních letech velmi výrazná,“ potvrzuje Bárta. „Zásadní vliv na ni má dlouhodobý rozvoj Brumlovky, která do lokality přinesla kanceláře, obchody, služby, sportovní zázemí i další občanskou vybavenost.“ Na to dnes navazují nové rezidenční projekty a kultivuje se i širší okolí. „Michle se nachází v jiné fázi rozvoje než například Karlín nebo Holešovice, její potenciál je však podle nás mimořádně silný,“ dodává Bárta.