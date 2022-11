Pražská Pařížská ulice je nejdražší v Česku. Nájem v ní stojí nejvíc i v rámci bývalého východního bloku

Sedm tisíc korun za metr čtvereční rozhodlo o nové nejdražší ulici v Česku. Desítky let jí byla pražská promenáda Na Příkopě. Letos je to ale nedaleká Pařížská. Byť právě v ní dlouhodobě sídlí ty nejlukrativnější módní značky, v tomto ohledu skromnější ulice Na Příkopě byla dlouho co do nájmu maloobchodních provozů nákladnější.

Žebříček nejdražších ulic světa každoročně sestavuje poradenská společnost Cushman & Wakefield. Podle ní dělá letošní nájemné Na Příkopě 2 460 eur, tady asi 59 900 korun. V Pařížské je to 2 719 eur, což je okolo 66 200 korun. To dělá z třídy vedoucí ze Staroměstského náměstí k Vltavě sedmnáctou nejdražší ulici světa.

Není to ale tak jednoduché, v žebříčku se vždy objevuje jen jedna ulice z dané země. Pokud by se započetly i další, znamenalo by to, že Pařížská by byla třicátou nejdražší ulici v Evropě a Na Příkopě by obsadila 33. příčku. To z obou činí nejdražší ulice bývalého východního bloku. Za nimi je až ulice Váci v Budapešti, která obsazuje v Evropě čtyřicátou příčku. V pořadí, kde se počítá jen jedna ulice ze země, zaujímá 29. místo.

Zajímavostí je, že v roce 2019 byl nájem Na Příkopě vyšší, než je v současnosti v Pařížské. Tehdy činil 2 820 eur za metr čtvereční. V letech 2020 a 2021 se žebříček nesestavoval.

„Centrum Prahy se dlouhodobě řadí k nejatraktivnějším a špičkovým světovým nákupním destinacím,“ míní Jan Kotrbáček, který je v Cushman & Wakefield partnerem a vedoucím týmu pronájmu maloobchodních prostorů pro střední a východní Evropu.

Současné sedmnácté místo je nejlepší pozicí české ulice od roku 2005. Tehdy byla Na Příkopě rovněž sedmnáctá. Nejníž bylo Česko v roce 2011, tehdy zastávalo 29. pozici.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je důvodem sesazení ulice Na Příkopě covid. Ve srovnání s dobou před pandemií na ní klesly nájmy o osm procent. Zato v Pařížské jsou stejné jako před covidem. „Ceny nájmů se v prvně jmenované ulici více odvozují od intenzity turistického ruchu a od obecného zájmu o kancelářské prostory. A oboje během covidu citelně utrpělo, neboť zahraniční turisté přestali ve velkém Česko navštěvovat a trendem se stala práce z domova,“ vysvětluje Kovanda.

Foto: Depositphotos Nejdražší ulicí světa je horní číst newyorské Páté Avenue

To neplatí v případě nové české jedničky. Pařížská je podle ekonoma více podřízená tomu, jak se daří prémiovým rezidenčním nemovitostem a také segmentu luxusního maloobchodu, které v ní sídlí. „Rezidenční nemovitosti prožily během pandemie nebývalý boom a luxusní značky nakonec nebyly covidem tak poškozeny,“ doplňuje Kovanda. Pražská ulice Na Příkopě byla z českých ulic v žebříčku nejvýše minimálně dvě desítky let.

Jedničkou žebříčku je horní část Páté Avenue v New Yorku. Nájemné tu je 21 076 eur za čtvereční metr. A zvýšilo se také ve srovnání s dobou před pandemií, a to až o čtrnáct procent. Před covidem byla mimochodem na druhé příčce. „Její vzestup je spíše dílem odolnosti globálního trhu a silného amerického dolaru, který oslabil místní měny na konkurenčních trzích,“ uvádí analýza k žebříčku.

Druhá je letos ulice Tsim Sha Tsui v Hongkongu, sesazená z trůnu právě New Yorkem. Třetí je Via Montenapoleone v Miláně, která o dvě příčky poskočila. Pětku doplňuje londýnská New Bond Street a pařížská Champs Elysées.

V desítce jsou pak zastoupeny Japonsko, Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea a Čína. Například Rakousko zastává jedenáctou pozici, Německo třináctou. Až za Českem jsou pak Španělsko i Nizozemí nebo také Norsko a Švédsko.