Pražská zastávka Hlavní nádraží se přesune před novou odbavovací halu. Uleví se tak tratím v centru

Příští zastávka Hlavní nádraží. Docela obyčejné hlášení v pražských tramvajích dostane zcela nový rozměr. Zatímco teď vozy zastavují několik desítek metrů od nové odbavovací haly v ulici Bolzanova, nově budou stavět přímo před ní. To vše je součástí širšího plánu, který má přivést tramvaje zpět na Václavské náměstí. Nebo aspoň do jeho horní části.

Koleje by se měly začít stavět už příští rok. Dopravní podnik pro ně má stavební povolení. Záměr za 1,25 miliardy korun se dává do souvislosti především se zmíněným Václavským náměstím. Významně ale zasáhne i do prostoru kolem samotného nádraží.

Nová trať má kromě lepšího dopravního spojení přinést úlevu přetížené tramvajové síti v centru, která je závislá na klíčových tratích, jako jsou ty ve Vodičkově a Lazarské nebo v Ječné ulici. Ty v případě nehody nejdou objet, budovaná trať má potřebnou objízdnou trasu zajistit.

Tramvaje by měly vést z Vinohradské ulice. Už teď jsou u Národního muzea vidět koleje, respektive u rekonstruovaných Čelakovského sadů. Zatím ještě vedou odnikud nikam, v budoucnu by ale měly na jedné straně navázat právě na ty ve Vinohradské ulici, odkud povedou dolů směrem k magistrále, kde ji překročí a zatočí na nejznámější pražské náměstí. Tady se napojí na již stávající trať ve Vodičkově ulici.

Foto: IPR Praha Budoucí trasa tramvaje – fialově napojení na stávající infrastrukturu, červeně pak nová trasa

U muzea se ale koleje rozdvojí a ty druhé z nich povedou po magistrále kolem budovy Federálního shromáždění až ke Státní opeře. Před ní opět překročí magistrálu a trasa povede dál Washingtonovou ulicí. Odtud budou pokračovat rovně skrze Vrchlického sady před novou odbavovací halu. Přímo před ní bude nově stanice.

Z těchto míst pojede tramvaj jednou z existujících cest – tam, kde se trasa směrem k současné zastávce rozdvojuje, povedou koleje po lince vedoucí vlevo směrem do Opletalovy ulice. Tady se napojí na zastávku, která už v místě provizorně stojí. Dál bude tramvaj pokračovat na Žižkov nebo do Jindřišské.

„Nová tramvajová trať by neměla být bariérou v území, ale naopak svým návrhem přinést do území nové kvality. Zřízení tramvajové trati významně přispěje ke zlepšení dostupnosti Hlavního nádraží z lokalit v užším i širším centru města, které dnes nejsou obslouženy linkami metra,“ uvádí zadávací dokumentace k projektu zvanému Nový Hlavák.

Tramvajová trať totiž není jediná novinka, která nádraží čeká. Upravovat se mají také Vrchlického sady a samotná nová odbavovací hala. Ta by se měla připravit na to, že tudy v budoucnu v souvislosti s vysokorychlostními tratěmi bude proudit mnohonásobně víc lidí.

„Vrchlického sady byly v devatenáctém století navrženy jako vstupní brána do města. Dvacáté století však svými necitlivými zásahy z místa udělalo periferii. I přesto, že v místě vznikla ikonická architektura nové odbavovací haly. Věřím, že v souvislosti s rozvojem nových rychlých železničních spojení se místu opět vrátí výsostné místo brány do města,“ říká k plánům náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Na proměnách Hlavního nádraží se podílí Praha spolu se Správou železnic a pražským dopravním podnikem. Zatímco první instituce má na starosti přilehlý park, druhá právě odbavovací halu a třetí tramvajové koleje. Všechny tři akce, respektive úpravy místa, by nicméně měly vzejít z architektonické soutěže, která v současnosti probíhá. Jde o soutěžní dialog, kdy si město se soutěžícími postupně definují představy.

Foto: IPR Praha Upravovat se budou rovněž Vrchlického sady

Porota vybrala na konci roku tři finalisty. Je mezi nimi dánské studio Henning Larsen Architects, uskupení českého ateliéru re:architekti s italským studiem Baukuh a rumunským Yellow Office a další uskupení v podobě španělského Miralles Tagliabue EMBT s českým ateliérem OCA architects Prague. Výsledky soutěže budou představeny na konci listopadu.

Zároveň se také opravuje historická Fantova budova, první část projektu by měla být hotová letos, pak proběhnou úpravy ještě jižního křídla. Co se trati na Václavském náměstí týče, bude trochu odlišná od té, která tu byla až do roku 1980. Tehdy tramvaje jezdily uprostřed, nyní povedou koleje po stranách, uvnitř pak vznikne promenáda. Zároveň by se tu měly opravit chodníky a vysázet zeleň. V plánu je také oprava stanice metra Muzeum a výstavba podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody.