Pražský internetový byznys a středočeské autosalony. Havrlant a Louda jsou mezi podnikateli roku

Oba přitahoval byznys už de facto od dětství. Zatímco jeden k němu přičichl ještě před revolucí, druhý začal budovat projekty na internetu. Ať už mluvíme o Pavlu Loudovi, který má po celém Česku síť autosalonů, nebo Jakubu Havrlantovi, jenž stojí za investiční skupinou Rockaway Capital, v obou případech platí, že se nezastavují ani po letech v nejvyšším byznysu. A to jim teď vyneslo také ocenění v rámci regionálních kol soutěže EY Podnikatel roku. Pavel Louda uspěl v rámci Středočeského kraje, protože jeho byznys se řídí z Poděbrad, a Jakub Havrlant zase v Praze. Spolu s dalšími budou na konci února usilovat o vítězství v národním finále.

Podnikatelský příběh Pavla Loudy se datuje do doby před revolucí, kdy s otcem poprvé vycestoval do západní Evropy a tam se mu zalíbily privátní autosalony. V roce 1992 pak v tehdejším Československu otevřeli první vlastní. Dnes již pod značku Louda Auto patří třiatřicet autosalonů a dalších devatenáct servisů po celé republice. Z poděbradského rodáka se stal největší dealer vozů Škoda a Hyundai v Česku, celkově zastupuje jedenáct značek včetně Audi či Fordu. Jen u prodeje aut ale devětačtyřicetiletý podnikatel nezůstal. Provozuje také carsharingovou platformu Car4Way, jejíž sdílené vozy jezdí v Praze a Brně.

V průběhu let navíc Pavel Louda vykročil též mimo svět automobilů. V roce 2008 se rozhodl zachránit poděbradské sklárny, později přikoupil rovněž další sklárnu ve Světlé nad Sázavou a dnes patří jeho firma Crystal Bohemia mezi největší výrobce křišťálu v Česku. V Loudově holdingu nalezneme i nástrojárnu Louda Alform, která vyrábí sklářské formy nebo díly pro automobilový sektor, a činný je rovněž v realitách. Jeho developerská společnost má několik projektů v Poděbradech, Nymburce či Pardubicích.

Foto: Louda Auto Louda Auto je největším dealerem vozů Škoda a Hyundai v Česku

Zatímco Pavel Louda navazuje na tradiční české průmyslové obory, pražský podnikatel roku Jakub Havrlant se rozhodl uspět na internetu. V roce 2007 ještě při studiích na vysoké škole spustil portál Bezrealitky.cz, z něhož je dnes přední online hráč v pronájmu či prodeji domů a bytů. Havrlantovi už sice dávno nepatří, ale dnes osmatřicetiletý podnikatel nikdy nechtěl založit jen jednu firmu. Proto v roce 2013 rozjel investiční skupinu Rockaway Capital se zaměřením na digitální ekonomiku a byznys na internetu. Dnes jeho skupina působí v sedmnácti evropských zemích a agregované tržby se počítají v desítkách miliard korun.

Do portfolia Rockaway Capital patří například velká cestovní skupina Invia, cenový srovnávač Heureka, online supermarkety Košík.cz a Bringmeister nebo vydavatelství Euromedia Group. Dlouhé roky spolu s Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a finanční skupinou PPF budovali také rozsáhlou skupinu e-shopů Mall Group, kterou předloni prodali polskému Allegru. S Poláky má ostatně Havrlant velmi dobré zkušenosti, kdysi jim prodával i již zmíněné Bezrealitky a předloňský prodej Mall Group za v přepočtu více než 20 miliard korun mnozí považovali za byznysový majstrštyk, i kvůli tomu, že byla celá skupina dlouho ve ztrátě.

V Rockaway se dlouhodobě věnují také investicím do startupů. Mezi nejcennější zářezy v portfoliu patří aktuálně nejhodnotnější český startup Productboard a také projekty Campiri, BudgetBakers, ThreatMark nebo Manifesto. Opět společně s Křetínským, Tkáčem a PPF ovládá Havrlant skupinu Fast, která se soustředí na velkoobchodní i maloobchodní prodej elektroniky, a pod hlavičkou RockawayX jeho skupina významně investuje do kryptoprojektů. Svět byznysu pak Havrlant stále více propojuje také s kulturou. Rockaway je strategickým investorem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nebo festivalu Colours of Ostrava.

Soutěž EY Podnikatel roku vzdává hold výjimečným osobnostem a probíhá v téměř šedesáti zemích světa. Louda s Havrlantem se nyní spolu s dalšími vítězi regionálních kol, mezi něž patří Tomáš Dudák z plastikářské firmy SPUR či zakladatel Kentica Petr Palas, budou ucházet o celorepublikové prvenství. Vítěz bude vyhlášen 28. února a následně bude Českou republiku reprezentovat v celosvětovém finále. V regionech Prahy a Středních Čech přitom vždy panuje největší konkurence a také letos právě odsud pochází přes čtyřicet procent účastníků soutěže.

„V letošním ročníku soutěže mají oba regiony velmi silné zastoupení, jak počtem přihlášených, tak kvalitou podnikatelských osobností. Těší mě, že téměř čtvrtinu přihlášených tvoří ženy podnikatelky,“ uvádí Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice. A dodává: „Výběr vítěze byl pro porotu jedním z nejtěžších v historii těchto krajských klání. Moc oběma oceněným podnikatelům gratuluji.“ V porotě zasedl jak loňský vítěz a zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, tak jeho předchůdci včetně Josefa Průši, Olivera Dlouhého, Radky Prokopové, Eduarda Kučery, Františka Piškanina či Zbyňka Frolíka.