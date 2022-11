Allegro přiznalo, že za Mall Group zaplatilo příliš. Z hodnoty české internetové skupiny odepsalo 12 miliard

Když před rokem Jakub Havrlant a spol. oznamovali prodej Mall Group, mnozí to označovali za byznysový majstrštyk. Dlouhodobě ztrátovou e-commerce skupinu, do níž investoři v průběhu let nainvestovali miliardy, se totiž podařilo polskému Allegru prodat za částku, která v přepočtu mohla dosáhnout až na 23 miliard korun. O rok později se dohoda, kterou s Poláky uzavřeli investoři v čele s Havrlantem, Křetínským a PPF, jeví možná ještě lépe. Allegro totiž přiznalo, že za Mall Group společně s logistickou společností WeDo zaplatilo příliš, a hodnotu tuzemské skupiny firem teď snížilo o více než polovinu, což představuje závratných 12 miliard korun.

Až dosud činila účetní hodnota Mall Group a WeDo, které v jednom balíku loni Allegro akvírovalo, celkem 4,072 miliardy zlotých, tedy 21,2 miliardy korun. Polský internetový obr si však nyní reálnou hodnotu původem českých firem přepočítal a došel k vykázání nepeněžního snížení hodnoty celé skupiny ve výši 2,293 miliardy zlotých. To je v přepočtu zmíněných 12 miliard korun. Celková hodnota Mall Group a WeDo se tak snížila o 57 procent a aktuálně přesahuje devět miliard korun. Allegro tento tah oznámilo pár dní před zveřejněním finančních výsledků za poslední čtvrtletí, v němž ho bude reflektovat.

V tiskové zprávě Allegro přiznalo, že za celou transakci zaplatilo příliš vysokou částku: „Představenstvo uznává, že v listopadu 2021 odsouhlasilo plnou cenu, aby získalo nedostatkové aktivum, které usnadní transformaci společnosti Allegro na mezinárodní podnik, a že při zpětném pohledu byla tato cena stanovena na vrcholu tržního cyklu, od kdy mnoho obchodovaných srovnatelných společností v oblasti elektronického obchodování ztratilo 50 až 70 procent své tržní hodnoty.“

Finanční výsledky Mallu a WeDo prý výrazně zaostaly za původním očekáváním mimo jiné kvůli rostoucí inflaci a snížené spotřebě zákazníků. Už v předchozím kvartálu se ukázalo, že tuzemská e-commerce skupina dál prodělává stovky milionů. Přestože Allegro má připravený plán, jak to zvrátit, v krátkodobém horizontu krvácí. „Navzdory tomuto velmi významnému zhoršení je společnost i nadále plně odhodlána doručit strategickou hodnotu v úspěšném výsledku, kdy se tržiště třetích stran od Allegra stane významným hráčem na středoevropském e-commerce trhu,“ píše Allegro v tiskové zprávě.

České zastoupení Allegra odmítlo situaci nad rámec zveřejněných informací komentovat. V tiskové zprávě se píše i to, že snížení hodnoty Mall Group a WeDo sníží také čistý zisk celé skupiny Allegro v letošním třetím čtvrtletí, zároveň by se ale nemělo nikterak podepsat na zisku EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů. Zmíněné uvedení tržiště třetích stran v České republice a na dalších trzích je prý nadále v běhu. Ostatně misí Roye Perticucciho, generálního ředitele Allegra, je z polské společnosti udělat předního evropského hráče v oblasti e-commerce.

K tomu měla dopomoci i akvizice významného českého hráče, avšak Perticucciho předchůdce François Nuyts, který deal s českými investory před rokem domlouval a podepisoval, teď možná nebude mít úplně klidné spaní. „Ta prodejní cena tehdy byla ze říše zázraků,“ napsal na Twitter investor Jan Barta z Pale Fire Capital, když se dozvěděl o snížení hodnoty Mall Group. Sám kapitálové trhy i svět e-commerce nejen kvůli vlastním velkým investicím do amerického Grouponu bedlivě sleduje. Jakub Havrlant, Daniel Křetínský i finanční skupina PPF mohou být z toho pohledu spokojení, ale také oni doplácí na propad celého trhu.

Foto: Rockaway Jakub Havrlant deal podepisoval s tehdejším šéfem Allegra Françoisem Nuytsem

Původní Mall Group, do níž před loňským prodejem historicky patřily i třeba online supermarket Košík.cz, e-shop Vivantis, internetová televize Mall TV nebo odložené platby Skip Pay (dříve Mall Pay), vlastnili akcionáři v následujícím poměru: Rockaway Capital (Jakub Havrlant) 20 %, EC Investments (Daniel Křetínský a Patrik Tkáč) 40 % a PPF 40 %. Klíčové přitom je, že Poláci platili nejen v hotovosti, ale téměř polovinu také ve vlastních akciích. A jejich hodnota na varšavské burze se meziročně propadla o zhruba 40 procent.

Aktuálně se jedna akcie Allegra obchoduje za 25 zlotých za kus. Čeští investoři přitom při vypořádávaní dostávali jednu akcii za téměř 56 zlotých. Od jejich nabytí je nicméně mohli prodat nejdříve za rok. Zatímco „na dřevo“ dostali PPF, Rockaway Capital a EP Investments 474 milionů eur, což odpovídá 53,7 procenta základní prodejní ceny, v akciích dostali zbylých 407 milionů eur, tedy 46,3 procenta ceny. To představovalo 3,3procentní podíl v celém Allegru. Na propad akcií přitom nejvíce doplácí Jakub Havrlant a jeho skupina.

Rockaway Capital totiž získalo drtivou většinu prodejní ceny v akciích (1,3procentní podíl v Allegru), zatímco v hotovosti inkasoval „pouze“ 11 milionů eur (270 milionů korun). V PPF a EC Investments si naopak rozdělili každý 231 milionů eur (5,6 miliardy korun) v hotovosti a zbytek zhruba po jednom procentu akcií Allegra. Celá transakce ohodnotila Mall Group na 925 milionů eur, což bylo před rokem v přepočtu přes 23 miliardy korun. Od toho se ovšem odečítalo 44 milionů eur dluhů (1,1 miliardy korun). V případě dobrých výsledků mohla být zároveň celková cena navýšena až o 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).