Před třiceti lety vsadil na asfaltové pásy. Dnes jim cihly, beton i střešní krytiny vydělávají miliardy

Na ten nápad přišel miliardář Vít Kutnar ještě během studií na ČVUT. Se svými spolužáky Jindřichem Horákem a Ondřej Hrdličkou se v roce 1993 rozhodl vsadit na asfaltové pásy – a byla to sázka, která se vyplatila. Společnost DEK je dnes největším dodavatelem stavebních materiálů a služeb v Česku. A loni utržila přes 31 miliard korun, zatímco její EBITDA, tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy, se vyšplhala na 2,67 miliardy. Holding navíc úspěšně dokončil výstavbu dvou nových areálů pro svou největší společnost Stavebniny DEK.

Podle svého vyjádření má za sebou DEK úspěšný rok navzdory složité situaci na trhu, kdy české pozemní stavebnictví zaznamenalo již druhé období poklesu výkonu v řadě. Trh byl sice na jedné straně podporován postupným snižováním hypotečních sazeb, silnou poptávkou po bydlení a dotačními programy na podporu energetických úspor, současně ho však brzdila například nezvládnutá digitalizace stavebního řízení.

„Do roku 2024 jsme vstupovali s úsporným rozpočtem, ovšem pozitivnější vývoj trhu v první polovině roku nám umožnil postupně posílit investice, a to zejména do rozvoje prodejní sítě, menších akvizic a rozšíření flotily strojů a zařízení v půjčovně,“ říká Kutnar, který firmu vlastní napůl společně se svou bývalou ženou Petrou. Do impéria DEK dále patří český výrobce betonových prvků Best, Argos Elektro, Stachema, Retek, Dekmetal, Dekwood, ÚRS, Callida nebo Montako. Holding vyrábí také stavební chemii, plechové střešní a fasádní systémy, konstrukční dřevo či příslušenství pro zateplovací systémy.