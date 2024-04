Jako Amazon po česku. V Praze vyrostla síť prodejen bez jakékoliv obsluhy, nákup nemusíte ani markovat

Uložit 0

Částečně bezobslužné prodejny v Česku do provozu uvedl už například potravinářský řetězec Coop nebo chovatelské potřeby Super zoo a několik dalších, menších regionálních prodejen. Pražské podniky ale koncept obchodů, kde si vystačíte bez personálu, posouvají zase o něco dál a ve využití technologií předběhly i takového giganta, jako je Amazon. V Minute Shop není obsluha vůbec žádná – ani během dne – a zákazníci v nich jednotlivé položky nemusí ani markovat. Jak se v takovém obchodě nakupuje?

Už když přijdete před nejnovější obchůdek Minute Shop nedaleko Libeňského mostu, na první pohled je jasné, že je něco jinak. Skrz okna, jež se táhnou od podlahy až ke stropu, je totiž velmi dobře vidět, že i když se v prodejně nachází něco, co připomíná pokladní pás, nestojí u něj žádný člověk. Ostatně nikdo není ani v celém prostoru, přesně podle zamýšleného konceptu.

Prodejna funguje díky mobilní aplikaci, v níž je nutné se nejdřív registrovat a identifikovat občanským průkazem (na rozdíl od konkurence není potřeba využít Bankovní identitu). Následně si před prodejnou v aplikaci vyberete správnou lokaci a odemknou se vám dveře. Do připravené (nebo klidně i své) tašky pak vkládáte požadované zboží a na konci stačí celou tašku položit na pás. Nákup projde skenerem, v aplikaci se vám objeví seznam položek s možností pro případné opravy. Zaplatíte kartou, přes Apple Pay nebo Google Pay. A máte hotovo.

Zatímco u jiných prodejců, kteří již bezobslužné prodejny uvedli do praxe, zákazník svůj nákup musí markovat na samoobslužné pokladně, zde tento proces nahrazují RFID čipy. Ty své využití našly už například v průmyslových halách nebo logistických skladech, v případě Minute Shopu slouží pro identifikaci zboží, kdy se jeden čip na papíru nalepí na konkrétní artikl. Neviditelné antény na pásu pak nákup oskenují v průběhu pár sekund, podobný koncept možná znáte z prodejen sportovního Decathlonu, kdy nákup stačí vložit do speciální „vany“.

„Průměrný nákup u nás trvá kolem jedné minuty, proto jsme zvolili název Minute Shop,“ vysvětluje pro CzechCrunch během návštěvy obchodu Klára Murínová, tisková mluvčí společnosti Store Invent. Ta si na maloobchodním trhu vybudovala pozici zejména díky poskytování inventurních služeb, které využívalo například Tesco nebo Kaufland, pole působnosti se ale rozhodla rozšířit i do samotného retailu.

„Jsme skutečně první plně automatizovaná prodejna v Česku, na rozdíl od jiných prodejen nepřenášíme práci na zákazníka,“ pokračuje Murínová s narážkou právě na nutnost markovat zboží, jak tomu je v obchodech Coop či Super zoo, které zároveň fungují v hybridním režimu – přes den s klasickou obsluhou a v noci bez ní.

Prodejny Minute Shop – které oficiálně provozuje společnost Round the Clock – jsou aktuálně čtyři, kromě Libně také v Nuslích, Dejvicích a v Letňanech. Velikostí připomínají menší večerky a pojmou 350 až 450 položek trvanlivého sortimentu včetně alkoholu (díky registraci v aplikaci na občanku mohou nakupovat jen zákazníci starší než osmnáct let). V blízké době se ale má sortiment rozšířit třeba o pečivo, ovoce, zeleninu, balené šunky a časem také o maso.

Store Invent prodejny zásobuje přibližně dvakrát týdně z centrálního skladu v Jílovém u Prahy, kde zároveň tiskne a nalepuje čipy na jednotlivé kusy zboží. Díky přehledu o zásobách v reálném čase dokáže také okamžitě reagovat, pokud se některé artikly budou vyprodávat rychleji.

K rozšíření má kromě sortimentu dojít také geograficky, firma chce totiž prostřednictvím franšíz vstoupit i do dalších míst po republice. „Cílem je mít sto obchodů přibližně do dvou let,“ přibližuje Murínová a dodává, že koncept prodejen je ideální zejména v menších obcích do tisíce obyvatel a ve vylidněných regionech.

Store Invent přitom počítá s tím, že zájem o franšízy může podpořit i možnost čerpání dotace na přestavbu prodejen na takzvaný hybridní režim od ministerstva průmyslu a obchodu. „Podle našich dat se tak náklady na investice do jedné prodejny pohybují ve stovkách tisíc korun s návratností kolem jednoho roku. K rentabilitě dochází už od padesáti aktivních registrovaných zákazníků,“ doplňuje Murínová. S prvními zájemci o franšízu už prý společnost jedná, do provozu by se měly uvést již v letošním roce. Konkrétní možné lokality zatím ale neprozrazuje.

Myšlenka bezobslužného nakupování potravin se zrodila v době zuřící pandemie koronaviru i v reakci na restrikce týkající se omezení kontaktu s dalšími osobami. Z tohoto důvodu i nyní Minute Shop umožňují v jednu chvíli nakupovat jen jednomu zákazníkovi – do prodejny ovšem můžete vstoupit třeba s kamarádem nebo dítětem, ale jen přes jednu aplikaci. Další nakupující musí počkat, až vy svůj nákup dokončíte a obchod opustíte. „Pomáhá to i pocitu bezpečnosti, pokud nakupujete ve tři ráno, nechcete, aby za vámi do obchodu lezl neznámý člověk,“ podotýká Murínová.

Dá se říct, že jsme v Česku využitím RFID čipů předběhli Amazon.

Svým konceptem a fungováním se Minute Shop do velké míry podobá síti Amazon Go, kterou americký gigant představil již před několika lety. Při vstupu jen přiložíte telefon, vyberete zboží a odejdete – bez nutnosti zboží markovat nebo identifikovat, o což se starají speciální automatizované systémy. Tento koncept ale Amazon částečně opouští a jak upozornil portál CNN, důvodem je také nutnost využívat asi tisíc lidí, kteří v reálném čase kontrolovali, zda systémy zvládnou nákupy identifikovat správně.

Místo toho Amazon více přechází k využívání chytrých nákupních vozíků, které artikly umí skenovat jednodušeji, a to právě pomocí RFID čipů. „Dá se říct, že jsme v tomto ohledu v Česku předběhli Amazon, ten nás ale se svým rozpočtem rychle doběhne,“ směje se Murínová.

Výhodou této technologie také je, že se nemusí omezovat například na pokladní pás, jak je tomu nyní i v Minute Shop. „Tento pás by zde ani nemusel být, ale zjistili jsme, že čeští zákazníci jsou na ně až příliš zvyklí,“ popisuje Murínová. Místo toho by prý skenery zboží mohly být namontovány například do rámu dveří, což potenciálně nákup ještě více zjednoduší.

S tím, že Store Invent plánuje prodejny rozšiřovat zejména do menších obcí a odlehlých lokalit, počítá i s dalšími vychytávkami pro zákazníky. Aby například starší lidé nebyli nuceni využívat mobilní aplikaci, pokud nemají chytré telefony nebo nechtějí využívat Apple Pay a Google Pay, chystá zavedení dobíjecích kartiček, které budou sloužit k otevření prodejny i k zaplacení.