Přelomový moment dějin lidstva. Film Oppenheimer o vzniku atomové bomby dostal první upoutávku

„Nyní se stávám smrtí, ničitelem světů.“ Toto jsou možná ještě významnější slova než „Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo“, pronesl je totiž Robert Oppenheimer při prvním testu nukleární zbraně v roce 1945. Americký teoretický fyzik svojí promluvou započal novou etapu dějin, lidstvu se totiž do rukou dostala zbraň schopná ukončit civilizaci. Christopher Nolan o Oppenheimerově životě natočil film a jeho první trailer naznačuje, že bude mít daleko nudnému převyprávění Wikipedie.

Snímek, jehož děj zatím oficiálně není známý, vychází z knihy American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Ta se zaměřuje na profesní i osobní život významného vědce, jeho ambice, myšlenky, vztahy s kolegy i dopad toho, co pomohl vytvořit. Oppenheimer bývá přezdíván otcem atomové bomby – vedl totiž laboratoř, kde byla vyvinuta.

Nolanův film by se podle všeho měl úzce zaměřit na svou titulní postavu a pokusit se jí porozumět, respektive zprostředkovat její mentální svět divákům. Oppenheimer byl velice zajímavou osobností. Exceloval jako vědec a napsal řadu vlivných vědeckých článků – zaobíral se například kvantovou fyzikou a předpověděl existenci černých děr. Věda mu ale prý přišla příliš jednoduchá a jelikož hledal větší intelektuální výzvu, zajímal se o mystiku či náboženství.

Hinduistickou knihu Bhagavadgíta, z níž pochází i citace o ničiteli světů, tak přečetl v původním antickém jazyce sanskrt a později ji označil za jeden z hlavních vlivů na svůj přístup k životu. Také jeho promluvy v prvním teaseru snímku Oppenheimer se pohybují spíše na filozofické než vědecké rovině. „Nevím, jestli se nám dá s takovou zbraní věřit, nemám ale na vybranou,“ říká fyzik hlasem herce Cilliana Murphyho.

Svou práci na vývoji nukleárních zbraní sám považoval za velice důležitou, jelikož Spojené státy v zásadě soupeřily s nacistickým Německem o to, kdo ničivou bombu získá jako první. Dokonce vyjádřil zklamání nad tím, že jeho laboratoř atomovou bombu nevyvinula dostatečně rychle na to, aby ji bylo možné použít proti Hitlerovým vojskům. Po bombardování Nagasaki ovšem požadoval zákaz nukleárních zbraní, protože útok považoval za zbytečný a cítil, že má na rukou krev.

Ačkoliv je Oppenheimer životopisný film, od režiséra jako Nolan jistě nelze očekávat konvenční přístup k jeho vyprávění. Jeho Dunkerk, pojednávající o skutečné evakuaci francouzských, belgických a britských vojáků v roce 1940, naopak patřil k nejvíce experimentálním filmům v celém Nolanově díle. A například záběr v upoutávce na novinku, v němž sledujeme detonaci atomové bomby pozpátku, naznačuje, že režisér bude i tentokrát testovat možnosti filmového jazyka.

Zároveň Nolan opět posunul možnosti praktických vizuálních efektů, které jsou pro jeho tvorbu typické. Už před týdnem v rozhovoru zmínil, že první test atomové bomby, známý pod označením Trinity, se jeho týmu podařilo zrekonstruovat bez použití digitálních efektů. Celý projekt také označil za jeden z nejnáročnějších, na jakém kdy pracoval.

Oppenheimer má do kin dorazit 20. července příštího roku. Vedle Cilliana Murphyho v něm bude k vidění hvězdné obsazení včetně Roberta Downeyho Jr., Emily Blunt, Matta Damona, Florence Pugh, Rami Maleka, Kennetha Branagha a dalších.